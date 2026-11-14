Shakespeare tra giostre abbandonate e musica elettronica: il Sogno di una notte di mezza estate di Cathy Marston al Ballett Zürich

All'Opernhaus Zürich, Cathy Marston reinventa il celebre capolavoro shakespeariano trasformando un luna park in disuso in un universo di amori, memorie e metamorfosi. Tra Mendelssohn, Gabriel Prokofiev e i turntables di DJ Mr Switch, prende forma un balletto dalla forte identità contemporanea, capace di coniugare virtuosismo coreografico e sensibilità narrativa.

Zurigo, 13 novembre 2026

Cathy Marston è ormai una delle voci più riconoscibili della coreografia narrativa contemporanea. Direttrice del Ballett Zürich dalla stagione 2023/24, recentemente confermata alla guida della compagnia fino al 2030, la coreografa britannica ha dimostrato negli anni una particolare capacità di tradurre storie complesse in linguaggio coreografico, affrontando tanto vicende poco conosciute quanto grandi classici della letteratura. La sua riconferma rappresenta un segnale importante per l’Opernhaus Zürich, che sceglie di investire nella continuità di una visione artistica e nella costruzione di un’identità riconoscibile per la propria compagnia di danza.

Dopo aver affrontato opere come Atonement, Clara e Romeo und Julia, Marston torna ancora una volta a Shakespeare, questa volta con Ein Sommernachtstraum (Sogno di una notte di mezza estate), presentato in prima assoluta l’11 ottobre 2026. Una scelta che potrebbe apparire quasi inevitabile per una coreografa cresciuta nella cultura britannica, ma che nasconde una sfida tutt’altro che semplice: trovare una nuova prospettiva su un testo universalmente conosciuto, già attraversato da innumerevoli interpretazioni teatrali, musicali e coreografiche.

Marston non sembra però temere il confronto con la tradizione. Al contrario, proprio nella familiarità del materiale trova la libertà di reinventarlo, senza rinunciare alla sua essenza. In collaborazione con Edward Kemp, responsabile con lei dello scenario, elimina la cornice narrativa ateniese e concentra l’azione sulle relazioni fra i protagonisti, trasportando il bosco incantato di Shakespeare in un luogo decisamente più vicino alla sensibilità contemporanea: un vecchio luna park abbandonato, destinato alla demolizione.

È qui che la produzione trova una delle sue intuizioni più interessanti. Il mondo fantastico di elfi e creature magiche lascia spazio a un paesaggio decadente, popolato da giostre arrugginite, autoscontri, strutture dimenticate e tracce di una felicità ormai lontana. La scenografia e i costumi di Richard Hudson, sostenuti dal disegno luci di Martin Gebhardt, costruiscono un ambiente sospeso fra realtà e immaginazione, dove il confine tra ciò che è stato e ciò che potrebbe ancora essere diventa sempre più labile.

L’impressione è quasi cinematografica. Si potrebbe parlare di un luogo dimenticato dalla società, abitato da figure che sembrano non avere più un posto altrove. A tratti, l’immagine evoca persino la precarietà di un insediamento ai margini, quasi un rifugio provvisorio per persone abbandonate. Non necessariamente una lettura esplicita dell’opera, ma una suggestione che rende questo spazio molto più di una semplice ambientazione scenografica. Il luna park diventa metafora di un mondo che sta scomparendo, di una memoria collettiva e di un desiderio di appartenenza che resistono al trascorrere del tempo.

In questa rilettura, Oberon e Titania non sono più sovrani di un regno fatato, bensì gli anziani proprietari del parco, una coppia la cui relazione sembra essersi consumata insieme alle attrazioni che li circondano. Titania è pronta ad andarsene, mentre Oberon non riesce ad accettare la fine di un’epoca. Puck, invece, appartiene profondamente a questo luogo: ne incarna la memoria, l’energia e la capacità di trasformazione, quasi fosse un’estensione vivente delle sue strutture.

A sconvolgere ulteriormente gli equilibri arriva una squadra incaricata della demolizione, guidata da Zettel, reinterpretazione del Bottom shakespeariano. Contemporaneamente, quattro giovani si ritrovano coinvolti nel consueto intreccio sentimentale: Hermia ama Lysander, Demetrius desidera Hermia e Helena insegue disperatamente Demetrius. Da queste relazioni prende forma un vortice di desideri, equivoci, gelosie e improvvisi cambiamenti di direzione.

Ma il vero interesse della versione di Marston non risiede tanto negli intrecci amorosi, quanto nel modo in cui questi diventano strumenti per parlare di trasformazione, identità e convenzioni sociali. La coreografa non si limita a modernizzare esteriormente il racconto. Attraverso scelte drammaturgiche precise, mette in discussione ruoli e aspettative di genere, senza farne necessariamente il centro dichiarato della narrazione.

Particolarmente significativa è la figura di Zettel, che da personaggio maschile diventa una donna, interpretata nella rappresentazione del 13 novembre da Shelby Williams. La sua trasformazione, che la conduce a vivere un inatteso incontro amoroso con Titania, interpretata da Nancy Osbaldeston, introduce una dimensione affettiva che supera la tradizionale struttura eterosessuale del racconto. Non è tanto la rappresentazione di un amore fuori dalle convenzioni a costituire una novità, quanto la naturalezza con cui Marston lo integra nell’universo dell’opera. L’amore appare così per quello che è: imprevedibile, mutevole e non sempre riconducibile a categorie prestabilite.

È però nella scrittura coreografica che emerge con maggiore evidenza la personalità artistica di Marston. Il suo linguaggio è estremamente articolato, dinamico e fisicamente impegnativo. La scena è attraversata da una quantità quasi inesauribile di movimento: passi, sollevamenti, cambi di direzione, intrecci di corpi e sequenze d’insieme si susseguono con un’intensità che lascia raramente spazio all’immobilità.

Non si tratta, tuttavia, di virtuosismo fine a sé stesso. Marston utilizza il movimento come strumento narrativo, attribuendo ai personaggi una gestualità specifica e riconoscibile. La tecnica classica, con il lavoro sulle punte di Hermia, Helena e Titania, convive con una fisicità più ruvida, contemporanea e talvolta volutamente scomposta. Gli stivali pesanti della squadra di demolizione, l’estetica punk delle creature del parco e l’utilizzo di oggetti scenici contribuiscono a costruire linguaggi corporei differenti, che progressivamente si incontrano e si contaminano.

La densità coreografica è tale che lo sguardo dello spettatore viene continuamente sollecitato, quasi come davanti a una sequenza cinematografica dal montaggio particolarmente serrato. È proprio questo ritmo incessante, a tratti persino sovrabbondante, a restituire efficacemente il disordine emotivo della commedia shakespeariana.

Fondamentale è il contributo degli interpreti. Nella rappresentazione del 13 novembre, Pablo Octávio veste i panni di Puck, personaggio centrale nell’economia dello spettacolo, attraverso il quale si sviluppa gran parte dell’energia fisica e narrativa. Karen Azatyan e Nancy Osbaldeston danno corpo alla complessa relazione fra Oberon e Titania, mentre Breanna Foad, Joel Woellner, McKhayla Pettingill e Wei Chen interpretano rispettivamente Hermia, Lysander, Helena e Demetrius. La presenza scenica di Shelby Williams nel ruolo di Zettel completa un intreccio nel quale ciascun personaggio contribuisce a costruire un articolato mosaico di relazioni. Nel complesso, il Ballett Zürich dimostra ancora una volta la propria versatilità, affrontando una partitura coreografica che richiede non soltanto solide capacità tecniche, ma anche spiccate qualità interpretative.

Un elemento particolarmente innovativo della produzione è senza dubbio la dimensione musicale. Alla celebre partitura di Felix Mendelssohn Bartholdy si affianca il Concerto for Turntables and Orchestra No. 1 di Gabriel Prokofiev, nipote di Sergej Prokof’ev, insieme a nuovi interventi musicali composti appositamente per il balletto.

La scelta non potrebbe essere più coerente con l’impianto drammaturgico. Il dialogo fra orchestra sinfonica e musica elettronica non costituisce un semplice espediente per rendere Shakespeare più accessibile a un pubblico contemporaneo, ma diventa parte integrante del processo di trasformazione che attraversa l’intero spettacolo.

Il DJ britannico Mr Switch, presente dal vivo accanto all’Orchestra dell’Opera di Zurigo diretta da Robert Houssart, utilizza i giradischi come veri e propri strumenti musicali, manipolando frammenti sonori registrati e alterandone ritmo, direzione e consistenza. Il suono orchestrale viene così ripreso, deformato, frammentato e ricomposto, dando vita a un universo acustico nel quale tradizione e contemporaneità non si contrappongono, ma dialogano costantemente.

È un incontro particolarmente stimolante anche dal punto di vista coreografico. Le sonorità elettroniche introducono una pulsazione differente, capace di modificare la qualità e la percezione del movimento, mentre la presenza della musica dal vivo conferisce alla rappresentazione un’energia imprevedibile. La relazione fra DJ, orchestra e danzatori diventa così un ulteriore livello narrativo, quasi un montaggio sonoro che accompagna e amplifica le trasformazioni dei personaggi.

La presenza dei turntables acquista inoltre un significato simbolico: come Puck manipola le relazioni e altera il corso degli eventi, così il DJ interviene sul materiale musicale, trasformando ciò che già esiste in qualcosa di nuovo. E se il luna park è dominato da giostre che ruotano, anche il vinile diventa parte di questa immagine circolare, facendo del movimento stesso il principio comune fra scena, musica e drammaturgia.

Interessante, in questo senso, è anche il confronto fra passato e presente. La musica romantica di Mendelssohn viene continuamente messa in relazione con una sensibilità sonora contemporanea, senza perdere la propria identità. La partitura musicale riflette così il progetto artistico di Marston: non cancellare la tradizione, ma attraversarla, rileggerla e permetterle di parlare un linguaggio nuovo.

Al di là della leggerezza apparente, Ein Sommernachtstraum si rivela dunque un lavoro che affronta questioni più profonde. Il tema della trasformazione attraversa ogni livello della produzione, dal rapporto fra i protagonisti alla relazione con lo spazio, dalla costruzione coreografica alla stessa identità musicale dell’opera.

La vicenda di Oberon e Titania introduce inoltre una riflessione particolarmente attuale sull’invecchiamento, sulla memoria e sulla difficoltà di lasciar andare ciò che un tempo ha definito la nostra esistenza. La magia non appartiene più esclusivamente al mondo fantastico, ma diventa la possibilità, profondamente umana, di accettare il cambiamento.

Ed è forse proprio qui che emerge il talento più significativo di Cathy Marston: riuscire a raccontare attraverso la danza storie che non hanno bisogno di essere spiegate, ma che possono essere riconosciute e vissute emotivamente dallo spettatore. Anche quando affronta un’opera nota come Sogno di una notte di mezza estate, la coreografa non si limita a illustrarne la trama, ma ne individua le tensioni più universali, costruendo un linguaggio personale capace di parlare al presente.

Con questa nuova creazione, Marston conferma la propria vocazione di narratrice e la capacità di guidare il Ballett Zürich attraverso un repertorio che unisce la solidità della tradizione a una costante curiosità verso nuovi linguaggi artistici. Un percorso che, grazie alla continuità garantita dalla sua permanenza alla direzione fino al 2030, potrà ulteriormente consolidarsi.

In fondo, nel luna park dimenticato di Marston, nulla è davvero immobile, nemmeno ciò che sembra destinato alla distruzione. L’amore cambia direzione, i personaggi cambiano identità, la musica cambia forma. E mentre le giostre tornano idealmente a girare, Shakespeare continua a ricordarci che la trasformazione non è soltanto una conseguenza dell’amore, ma forse la sua manifestazione più autentica.

Ein Sommernachtstraum – Ballett Zürich

Coreografia e regia: Cathy Marston

Cathy Marston Scenario: Cathy Marston, Edward Kemp

Cathy Marston, Edward Kemp Musiche: Felix Mendelssohn Bartholdy, Gabriel Prokofiev

Felix Mendelssohn Bartholdy, Gabriel Prokofiev Direzione musicale: Robert Houssart

Robert Houssart Scene e costumi: Richard Hudson

Richard Hudson Disegno luci: Martin Gebhardt

Martin Gebhardt Drammaturgia: Edward Kemp, Michael Küster

Edward Kemp, Michael Küster DJ dal vivo: Mr Switch

Mr Switch Compagnia: Ballett Zürich

Ballett Zürich Teatro: Opernhaus Zürich

Opernhaus Zürich Prima assoluta: 11 ottobre 2026

Prossime rappresentazioni:

14 novembre 2026; 19, 22 e 29 giugno, 3 luglio 2027.

La rappresentazione del 3 luglio 2027 sarà trasmessa in diretta gratuita sulla Sechseläutenplatz di Zurigo nell’ambito dell’iniziativa Opernhaus für alle.

Foto: Carlos Quezada