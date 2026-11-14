Il teatro del Grillo pronto a partire

Vivi è un’esortazione a vivere. Prende atto che siamo Vivi. Che siamo colori e luce, elementi ed energia, sensazioni e sentimenti Vivi.

Ma se parliamo di Teatro, la parola assume il suo significato più pieno: l’unica forma di spettacolo in cui le persone si ritrovano a contatto gli uni con gli altri, protagonisti della scena e spettatori, in una comunione che è, appunto, lo spettacolo dal vivo.

Vivi è quindi un imperativo ad abbandonare la fruizione solitaria e individuale per immergersi in questa comunione di sensazioni, di scambi, di relazioni.

Non ci sono tante altre occasioni per godere di questo privilegio.

Vivi la nuova stagione del Teatro del Grillo.

Autori e interpreti di straordinaria bravura – da Pamela Villoresi a Giuseppe Pambieri, da Rosalia Porcaro a Mille, Gianni De Feo, Edoardo Pesce, Sergio Basile, Gianluigi Fogacci, Pino Strabioli, Sabrina Kanaflitz, Ninni Bruschetta, Federica De Benedittis e tanti altri – per un cartellone che parla di noi, del nostro tempo e delle nostre vite, tra musica, ironia, comicità, riflessione e bellezza.

Il caratteristico teatro del Grillo di Soverato (Catanzaro) – di cui è direttore artistico Claudio Rombolà – è pronto per la nuova ed attesa stagione. Con un cartellone ancora più denso di significato e con attori e compagnie degne di rilievo non soltanto a livello nazionale. Ebbene, quest’anno il tema della stagione mette in risalto la parola: “Vivi”. Quanti significati in questa parola, così straordinariamente densa di diverse sfumature e declinazioni.