La “Nuova orchestra Ferruccio Busoni” a Lamezia Terme

Un concerto che promette di restare nel cuore. Domenica 1 febbraio, alle ore 18, nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, diretta da Francescantonio Pollice, la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, diretta da Massimo Belli, sarà protagonista di una serata indimenticabile in cui le immagini brilleranno grazie alla forza evocativa della musica.

La direzione raffinata e attenta di Belli sarà un invito all’ascolto profondo durante il quale farà emergere l’anima pura dei brani senza mai sovraccaricarli, lasciando che la musica parli con la sua voce più autentica. Accanto a lui, due solisti che aggiungono al concerto una dimensione ancora più intima e vibrante. Gianni Fassetta, alla fisarmonica, porta con sé un suono che sembra nascere direttamente dal cuore, riuscendo a trasformare ogni melodia in un racconto personale, capace di toccare corde profonde. Lucio Degani, al violino, offre invece l’eleganza di un fraseggio naturale, fluido e ricco di sfumature.

Insieme, questi artisti daranno vita a un programma che è un vero omaggio alla grande musica per il cinema: un caleidoscopio di atmosfere, epoche e sentimenti.

Il programma: un percorso emotivo attraverso la storia del cinema

La serata si aprirà con Luis Bacalov e le melodie de Il Postino, un brano che profuma di mare, poesia e malinconia. Seguirà il mondo epico e struggente di Ennio Morricone, con C’era una volta il West, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo: pagine di musica immortali che hanno fatto sognare, evocando silenzi carichi di tensione ed eroi solitari.

Il viaggio prosegue con Astor Piazzolla, che con Meditango e Ave Maria porta il pubblico nel territorio del tango nuovo, dove nostalgia e modernità si intrecciano in un abbraccio intenso. Piazzolla è un mondo a sé, e la fisarmonica di Fassetta saprà rendergli omaggio con profondità e ardore.

Non mancano le composizioni indimenticabili di Nino Rota, con Romeo e Giulietta e Amarcord, melodie leggere e malinconiche al tempo stesso. E ancora, il celebre Valzer brillante da Il Gattopardo, dove l’eleganza formale si fonderà con la struggente consapevolezza del tempo che passa.

La bellezza delle immagini e delle storie vissute attraverso il grande schermo renderanno omaggio a John Williams con Schindler’s List, un brano che non ha bisogno di presentazioni: un canto di dolore e speranza che la delicatezza del violino di Degani metterà in luce l’infinita tristezza raccontata nel film di Steven Spielberg.

L’omaggio di Midnight Reverie di Raffaele Cacciola, dedicato proprio alla Nuova Orchestra Ferruccio Busoni, sarà un gesto d’affetto e stima che arricchirà la serata di un tocco personale e attuale contemporaneo. La melodia seducente, elegante e malinconica del tango sarà presente con Por una cabeza, di Carlos Gardel. Nuovo Cinema Paradiso di Ennio e Andrea Morricone sarà l’atto finale di un viaggio musicale che rappresenterà un inno alla memoria e all’amore per il cinema.

Sarà possibile assistere al concerto della Nuova Orchestra Ferruccio Busoni con l’abbonamento per l’anno 2025-2026 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

