Teatro della Cometa, I Monologhi della Vagina

Lo spettacolo di V, già Eve Ensler, in scena fino all’8 novembre a Roma, poi in tour

In dialogo fra il passato e il presente, fra la storia e il futuro, il Teatro della Cometa di Roma, rinnovato spazio culturale di Maria Grazia Chiuri, ospita I Monologhi della Vagina di V, già Eve Ensler.

Uno spettacolo animato dall’attrice Lella Costa che torna a interpretare l’opera, a distanza di quasi 30 anni, dopo che ha partecipato a Boston con l’autrice al primo V-Day. I dialoghi della vagina si inserisce nel percorso di teatro contemporaneo del Teatro della Cometa e porta in scena un testo nato nel 1994 in cui confluivano le interviste di Eve Ensler a oltre 200 donne invitate a parlare della loro idea di sesso, di relazione e di violenza contro le donne: due anni dopo le stesse testimonianze furono portate in teatro dalla stessa autrice.

Lella Costa viene ad ogni replica affiancata da attrici di generazioni e storie diverse, di teatro o cinema, popolari o meno note, creando una vera e propria unicità dello spettacolo in ogni replica.

Particolarmente nutrito il cast di attrici impegnate nelle repliche romane che vedranno alternarsi e affiancarsi sul palco molti nomi noti come Michela Andreozzi, Valentina Bartolo, Valentina Cervi, Michela Cescon, Cristiana Capotondi, Anna Ferzetti, Anita Fiorello, Sara Drago, Miriam Gagino, Olivia Magnani, Simona Malato, Gaja Masciale, Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Veronica Pivetti, Fabrizia Sacchi, Paola Turci.

Dalle loro parole emergono in tutta la loro forza immutata e in tutta la loro attualità storie di ogni genere, dalla violenza agli abusi fino al sesso in ogni sua declinazione: ogni dettaglio, ogni testimonianza vive e rivive con un linguaggio spigliato e ironico e divertente e disinibito che crea complicità con la platea e delle svolte inaspettate.

Lo spettacolo resta in scena a Roma, al Teatro della Cometa, fino all’8 novembre, poi sarà in tour il 14 novembre 2026 a Pontedera, Teatro Era (con Viola Marietti, Rita Pelusio, Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista), il16 novembre 2026 a Bologna, Teatro Duse (con Angela Finocchiaro, Viola Marietti, Beatrice Schiros), il 24 novembre a Milano, Teatro Carcano con Angela Finocchiaro, Viola Marietti, Rita Pelusio, Beatrice Schiros. Info e dettagli su teatrodellacometa.com

Fabiana Raponi