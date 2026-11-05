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Premio Gigi Proietti, al via la seconda edizione

Redazione Roma
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Lunedì 23 novembre, al Teatro Sala Umberto di Roma

Seconda edizione del riconoscimento dedicato ai giovani protagonisti del teatro e dello spettacolo promosso da Fondazione Roma e Fondazione Gigi Proietti.

Dopo il successo della prima edizione, torna lunedì 23 novembre, al Teatro Sala Umberto di Roma, il Premio “Gigi Proietti”, l’iniziativa nata per rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano e, al tempo stesso, sostenere e valorizzare le nuove generazioni di artisti.

Promosso da Fondazione Roma e Fondazione Gigi Proietti, il Premio si conferma un progetto concreto di investimento nella cultura e nel futuro dello spettacolo dal vivo, offrendo spazio, visibilità e riconoscimento ai talenti emergenti che si distinguono per creatività, capacità interpretativa e originalità.
Dopo il successo del primo anno, anche questa seconda edizione vedrà protagonisti importanti nomi del panorama artistico e culturale italiano, a partire da una giuria d’eccezione presieduta da Pino Strabioli e composta da Marisa Laurito, Sabrina Knaflitz, Graziella Pera ed Enrico Vanzina. Ad arricchire la serata, le esibizioni di ospiti straordinari: Fiorello, Edoardo Leo e Giampiero Ingrassia. E poi due ospiti a sorpresa d’eccezione, che riceveranno il riconoscimento dedicato agli interpreti già affermati e che devolveranno il loro premio in favore di un ente non profit per il perseguimento di iniziative culturali e di utilità sociale.
Il Premio si articola in cinque categorie: attori e attrici, regia, drammaturgia, scene e costumi. A queste si affianca una sezione speciale under 25, dedicata agli attori e alle attrici, per dare spazio ai talenti più giovani del teatro italiano.
Il Premio “Gigi Proietti” non vuole essere soltanto un riconoscimento, ma un’occasione di incontro tra generazioni: un luogo di confronto e un’opportunità per far emergere nuovi protagonisti dello spettacolo, nel ricordo di Gigi Proietti, della sua inesauribile curiosità artistica, della sua libertà espressiva e della sua straordinaria capacità di trasmettere un’immensa passione per il palcoscenico.

Fondazione Roma
Via Marco Minghetti, 17 – 00187 Roma
Tel. +39.06.6976450
www.fondazioneroma.it
info@fondazioneroma.it

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