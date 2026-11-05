Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, la proiezione di Schiuma di Mondi

Giovedì 5 novembre alle ore 18:30

Giovedì 5 novembre alle ore 18:30, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici ospita la proiezione di Schiuma di Mondi, il nuovo film della regista italiana Anna Marziano, premiato al FID – Festival Internazionale del Cinema di Marsiglia 2026. La proiezione sarà introdotta da Cyril Neyrat, direttore artistico del festival.

Tra osservazione documentaria, ricerca poetica e riflessione politica, Schiuma di Mondi (80 minuti) segue la quotidianità di Antonia, una donna che vive a Venezia e cerca di conciliare il proprio impegno per la giustizia climatica con la cura della figlia Lena. Attraverso i gesti di ogni giorno, il film esplora le tensioni tra responsabilità individuale e collettiva, tra la fragilità della vita privata e l’urgenza delle grandi trasformazioni ambientali.

Sullo sfondo di una città particolarmente esposta alle conseguenze della crisi climatica, Anna Marziano costruisce un racconto intimo e politico, in cui la maternità, l’attivismo e il rapporto con l’ambiente si intrecciano. Venezia diventa così il luogo in cui interrogare il nostro modo di abitare il mondo, di prendercene cura e di immaginare il futuro.

Per scoprire di più sul film:

https://fidmarseille.org/festivals/festival-37/films/schiuma-di-mondi