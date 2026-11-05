Flautissimo Teatro, Giulia Trippetta & Rosario Giglio allo Spazio Diamante in U.B.U. Ultime Bellicose Unioni

IN prima assoluta dal 5 novembre

Dopo l’apertura affidata ai migliori flautisti al mondo, Flautissimo, il festival diretto da Stefano Cioffi e organizzato dall’Accademia Italiana del Flauto, giunto alla sua 28ª edizione prosegue la sua programmazione con la sezione teatro.

Gli appuntamenti attraverseranno diversi spazi della città, dal Teatro Palladium al Teatro India, dal Teatro Torlonia allo Spazio Diamante all’Hub culturale Moby Dick.

Il programma prende il via giovedì 5 novembre alle 20.30 allo Spazio Diamante con la prima assoluta di U.B.U. Ultime Bellicose Unioni di Giulia Trippetta, con Giulia Trippetta e Rosario Giglio, una produzione Compagnia Mauri Sturno. Un progetto teatrale che indaga il momento esatto in cui una relazione si trova davanti a un punto di non ritorno. Al centro della scena una coppia, un percorso di terapia (individuale e di coppia) e una domanda apparentemente semplice: avere o non avere un figlio. Ma ciò che emerge non è soltanto un conflitto affettivo, è uno scontro tra due visioni inconciliabili dell’esistenza, del corpo, del futuro e dell’identità. Lui desidera continuità. Lei teme la perdita di sé.

Lo spettacolo sarà in scena anche venerdì 6 alle ore 20.30, sabato 7 alle ore 19. Ultima replica domenica 8 novembre alle ore 17.

Il 9 novembre al Teatro India, alle ore 21, ancora una prima assoluta con Niente di vero di Veronica Raimo, con Cristina Pellegrino. Nato come monologo teatrale e diventato un romanzo di successo, il testo di Veronica Raimo torna a teatro con la voce intensa di Cristina Pellegrino, diventando un reading che alterna umorismo tagliente e momenti di delicatezza.

Veronica Raimo reinventa il racconto di formazione trasformando la memoria in un gioco di specchi, comico e intimo al tempo stesso. Una madre divorata dall’ansia, un padre ossessivo, un fratello genio: figure familiari che diventano teatro del conflitto interiore e della ricerca, sempre mancata, di una verità definitiva. Una produzione Flautissimo.

Mercoledì 11 novembre torna a Roma Alfons(in)a di Marta Bulgherini, con Marta Bulgherini e Diego Frisina. Al Teatro Torlonia, alle ore 20.30, va in scena la storia di Alfonsina Strada, unica donna nella storia a correre il Giro d’Italia tra gli uomini, negli anni del fascismo. Ma anche la storia di tutti noi che abbiamo bisogno di vite sensazionali, di lieti fini, di ordine: costi quel che costi. Alfons(in)a è uno spettacolo che tenta di essere biografico ma che vi riesce solo in parte, divenendo un flusso di coscienza su cosa significhi approcciarci a vite mitiche (o presunte tali!).

Domenica 29 novembre alle ore 18 al Teatro Palladium, in prima a Roma, Laura Morante ed Eugenia Costantini sono protagoniste de Il ballo di Irène Némirovsky, con Antonello D’Onofrio al pianoforte e le musiche di Debussy, Poulenc, Satie, Hahn e Ravel. Con Il ballo di Irène Némirovsky, Laura Morante, Eugenia Costantini e Antonello d’Onofrio portano in scena un reading musicale raffinato e tagliente sul desiderio di appartenenza, il risentimento e le relazioni familiari. Sullo sfondo di una borghesia francese frivola, ambiziosa e ferocemente raccontata, prende forma il confronto tra una madre e una figlia, in un gioco sottile di aspettative, desideri, incomprensioni e ferite. L’adattamento è di Laura Morante ed Eugenia Costantini; da un’idea di Elena Marazzita. Un’esclusiva AidaStudioProduzioni

Domenica 6 dicembre alle ore 18 al Teatro Palladium debutta in prima assoluta La storia del country (Musicata ogni tanto), di e con Alessio Marzilli. Ci sono cose nella politica che non si possono spiegare. La politica italiana è un campionario di assurdità, di momenti che sfidano ogni logica. E se, dietro questo caos apparente, un senso nascosto potrebbe esserci davvero? Lo spettacolo, un po’ ispirato a Everything Everywhere All at Once, un po’ al libro Cercasi Piddì disperatamente, è un tuffo a capofitto negli universi paralleli della politica italiana: tutte le varianti possibili, le strade non prese, le catastrofi evitate per un pelo, le derive impensabili. Alessio Marzilli regista, content creator e autore, nonché la mente dietro video diventati virali come i “Silenzi politici” e le “Interviste impossibili”, cult del programma Propaganda Live, con uno stile che mescola satira, ritmo narrativo e montaggio creativo, trasforma la comunicazione in uno strumento ironico, brillante e memorabile. Una produzione Elastica

A concludere il festival, martedì 8 dicembre alle ore 18 al Teatro Palladium, sarà Marco Baliani che torna al teatro di narrazione con una storia visionaria e sorprendentemente contemporanea, L’ombra perduta di Peter Schlemihl, in prima a Roma, con la drammaturgia sonora e luminosa di Mirto Baliani e la regia di Maria Maglietta. Lo spettacolo è ispirato al romanzo dello scrittore tedesco Adalbert Von Chamisso, Storia meravigliosa di Peter Schlemihl, pubblicato nel 1814. Peter è un giovane senza fortuna a cui viene offerto un patto irresistibile: ricchezza illimitata in cambio della sua ombra. Accetta. Ma si può davvero cedere qualcosa di sé senza pagarne il prezzo? Quella scelta apparentemente innocua apre una crepa nella sua esistenza e lo costringe a scoprire l’importanza di ciò che, fino a un momento prima, sembrava non avere alcun valore. Tra parola, luce e suono, Baliani costruisce un racconto di apparizioni, contrasti e metamorfosi, in cui la voce apre continuamente nuovi spazi all’immaginazione. Una storia sul desiderio e sull’identità, sul prezzo delle nostre scelte e su ciò che crediamo di poter lasciare indietro senza conseguenze. Una coproduzione Casa degli Alfieri, Accademia Perduta / Romagna Teatri, Tib Teatro.

“Quello che resta tra noi è il filo rosso che lega la 28ª edizione di Flautissimo e mette in relazione teatro e musica, parola e suono, memoria e presente. Storie di famiglie, amori, separazioni, fantasie, desideri e memoria. Storie raccontate con le parole o affidate alla musica. Perché, alla fine, è sempre di noi che parliamo. Di quello che passa e di quello che resta.” Stefano Cioffi – Direttore Artistico

Flautissimo Festival è realizzato con il contributo della Regione Lazio. L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura ed è organizzata e prodotta dall’Accademia Italiana del Flauto.

FLAUTISSIMO – TEATRO & PAROLE

U.B.U. Ultime Bellicose Unioni – prima assoluta

di Giulia Trippetta, con Giulia Trippetta e Rosario Giglio

Spazio Diamante, Sala White

Giovedì 5 novembre ore 20.30

Venerdì 6 novembre ore 20.30

Sabato 7 novembre ore 19.00

Domenica 8 novembre ore 17.00

Niente di vero – prima assoluta

di Veronica Raimo, con Cristina Pellegrino

Teatro India | Lunedì 9 novembre ore 21.00

Alfons(in)a

di Marta Bulgherini, con Marta Bulgherini e Diego Frisina

Teatro Torlonia | Mercoledì 11 novembre ore 20.30

Il ballo – prima a Roma

di Irène Némirovsky, con Laura Morante e Eugenia Costantini; al pianoforte Antonello D’Onofrio

Teatro Palladium | Domenica 29 novembre ore 18.00

La storia del country (Musicata ogni tanto) – prima assoluta

di e con Alessio Marzilli

Teatro Palladium | Domenica 6 dicembre ore 18.00

L’ombra perduta di Peter Schlemihl – prima a Roma

di e con Marco Baliani, regia Maria Maglietta

Teatro Palladium | Martedì 8 dicembre ore 18.00

I LUOGHI DEL FESTIVAL

TEATRO PALLADIUM: Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma | Metro B, Garbatella. Bus 671, 715, 716, 669, N716

TEATRO INDIA: Lungotevere Vittorio Gassman, 1, 00146 Roma | Bus 170,775,791,792,766

TEATRO TORLONIA: Via Lazzaro Spallanzani, 1A, 00161 Roma | Bus 60, 62, 66, 82, 90, 88. Tram 3, 19

SPAZIO DIAMANTE: Via Prenestina, 230/B, 00176 Roma | Metro C, Pigneto o Malatesta. Bus 150F, N12. Linee 5, 14, 19

MOBY DICK HUB CULTURALE Via Edgardo Ferrati, 3a, 00154 Roma | Metro B, Garbatella. Bus 671, 715, 716, 669, N716

Flautissimo è un progetto dell’Accademia Italiana del Flauto

Stefano Cioffi – Direzione artistica

Alessandra Evangelisti – Organizzazione e promozione

Fabiana Manuelli – Ufficio stampa e relazioni esterne

Sara Bassotti / Saverio Biancone – Produzione

Marco Guadagnini – Content manager

Ora Comunica – Progetto grafico e social media

Giampaola Marongiu – Sito web

BIGLIETTI ON LINE

Per lo Spazio Diamante: ticketone.it

Per il Teatro Palladium: boxol.it

Per i Teatri India e Torlonia: vivaticket.it

Info generali: www.flautissimo.it tel. 06/44 70 32 90

email produzione@accademiaitalianadelflauto.it