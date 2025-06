“Armonie d’arte festival”, cresce l’attesa

Il noto evento estivo calabrese guidato da Chiara Giordano alla sua 25esima edizione prende "nuove rotte mediterranee" con altri grandi nomi della scena nazionale e internazionale

“Armonie d’arte festival” giunge così alla sua 25esima edizione consecutiva. Un bel traguardo indubbiamente sotto la guida del suo instancabile direttore artistico Chiara Giordano. Una rassegna artistica internazionale dunque “che è un progetto in fieri di ecosistema culturale – sostiene la Giordano – per quel sud italiano denso di meraviglie e contrasti, possibile epicentro di cointeressenze nel cuore del Mediterraneo. Un progetto di sviluppo armonico di luoghi straordinari della storia e della natura che sono driver e marcatori identitari del territorio, lungo le rotte del Mare Nostrum che merita una rinnovata narrazione e rinnovato umanesimo, affinché sia nuovamente via di sviluppo e di civiltà. Da qui il macro tema del festival: “Nuove rotte mediterranee”. E le sue declinazioni annuali, scenari di sfondo, discreti e lievi contrappunti alle programmazioni, e che triennalmente alterniamo in: transiti, approdi, permanenze”.

Diversi i siti suggestivi che ospiteranno l’edizione di quest’anno sulla scia degli anni passati.

S’inizierà al parco archeologico nazionale di Scolacium di Borgia (Catanzaro) a partire dalle 22 del prossimo 6 luglio con “Morricone pop star” con l’ensemble vocale ed orchestrale del coro lirico siciliano con direttore Francesco Costa, Corrado Neri agli arrangiamenti e testi e narrazione della stessa Giordano. Nel giorno della sua scomparsa, cinque anni fa, si celebra un Morricone particolare, insolito, amabilissimo, quello delle famose e amate canzoni scritte e/o orchestrate da lui nella prima parte, mentre nella seconda parte spazio al cinema. Si va verso l’11 e 12 luglio dove, stavolta, all’orto botanico – sempre alle 22 – è previsto: “Off & Pop Dalla vs Daniele Dittico” ovvero il racconto di Lucio (11 luglio) e il racconto di Pino (12 luglio) di e con Sasà Calabrese, Dario De Luca e Daniele Moraca e con Francesco Montebello, Roberto Musolino, Roberto Risorto da un’idea di Chiara Giordano. Un Dittico di due spettacoli, dedicato a due grandi artisti quali: Luci Dalla e Pino Daniele, icone dell’intero patrimonio autoriale della canzone italiana, un simbolico e immaginario dialogo che ricrea un’atmosfera densa di vita, di storia, di ricordi, di musica memorabile che appartiene ormai a ciascuno di noi. In scena, ancora all’orto botanico di Soverato luglio nuove rotte vedrà protagonista: “Fred Hersch in trio”. Fred Hersch al pianoforte, Drew Gress al contrabbasso e Peter Erskine batteria. Tocco apollineo, ferrea conoscenza dei materiali affrontati, mirabili capacità di armonizzazione unite a pause di meditativa delicatezza: Hersch ha dalla sua parte una creatività e una maturità espressiva propria di pochi selezionati fuoriclasse. E per ribadire il concetto sarà accompagnato in esclusiva da un’altra leggenda del calibro di Peter Erskine, forse l’amico più caro di Jaco Pastorius, con cui ha condiviso vette stratosferiche con I Weather Report di Joe Zawinul e Wayne Shorter, un altro caro amico di Armonie d’Arte Festival.

Si rimane a Soverato il 18 luglio e sempre all’orto botanico per assistere all’”Oreste di Euripede” per l’adattamento e la regia di Alessandro Machìa. Il valore intramontabile della tragedia greca in una delle più importanti prove drammaturgiche di Euripide, libera, corrosiva, rappresentata per la prima volta nel 408 a.C. in un’Atene ormai logorata dalla guerra, è merge potente la convenzionalità del deus ex machina euripideo, l’insufficienza degli dèi olimpici e la solitudine dell’uomo, abbandonato alle sue scelte e alla sua coscienza.

Il 20 luglio si ritorna nel fantastico scenario dello Scolacium di Borgia per un altro eccezionale appuntamento con “Off & pop Raphael Gualazzi & orchestra”. Con Gualazzi a pianoforte e voce, Anders Ulrich al contrabbasso, Gianluca Nanni alla batteria e Stefano Nanni direzione d’orchestra e arrangiamenti orchestra sinfonica Brutia. Gualazzi, cantautore raffinato, ma anche godibilissimo per tutti, in un concerto pieno di riverberi di mondi diversi, dalla classicità e alla cultura afro-americana e che assicura una dimensione artisticamente unica e piena di tepore emotivo. Gualazzi è un cantautore davvero singolare del panorama italiano, riuscendo a coniugare generi e stili, sonorità e ritmiche, diverse ma che lui ripropone con eleganza, poesia, intensità.

Il 24 luglio si ritorna all’orto botanico di Soverato con “Bolero/ Loop escape” per i 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel con Salvatore De Simone danzatore coreografo junior, Wayne Mcgregor company, Filippo Stabile danzatore e coreografo di Create danza musica di Maurice Ravel. Musica elettronica di Vincenzo Palermo per un lavoro di grande impatto emotivo: la danza penetra il fascino intramontabile del Bolero, il suo incantamento ritmico e restituisce ipnotica poesia dei corpi, per poi generare, anche con l’innesto di musica elettronica, un loop avvolgente, catturante, in un’escalation che alterna frenesia e sospensione, fuga e rincorsa, per la conclusiva esplosione totale che riconduce, al fine, ad una superiore estatica ed eterna armonia.

Si cambia location con un progetto speciale per Serra San Bruno all’insegna di musica, spiritualità e natura: tre parole chiave per connotare “l’ecosistema artistico culturale che è Armonie d’arte festival”. Un progetto che trova la sua vocazione e quindi collocazione in Serra San Bruno ad una Certosa del XII sec., ancora attiva e creata dallo stesso fondatore dell’ordine certosino: San Bruno, tuttora venerato, in uno scenario naturalistico potente, il bosco dell’abete bianco nel cuore delle Serre vibonesi. Nel 2025, la settimana dal 21 al 27 luglio, tra tutti gli appuntamenti, due sono di particolare valore simbolico, oltre che culturale ed artistico, per l’anno giubilare, rispettivamente dedicati agli 800 anni del Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi e ai 500 anni dalla morte di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Il 25 luglio a partire dalle 21 sulla scalinata di Santa Maria del bosco previsto: “Ode al creato” per orchestra, arpa, percussioni, coro lirico ensemble vocale e orchestrale del Coro lirico siciliano con Francesco Costa direttore, Corrado Neri agli arrangiamenti Ispirato alla colonna sonora di Riz Ortolani della celeberrima pellicola “Fratello sole, sorella luna” diretta da Franco Zeffirelli, e con il repertorio del Novecento italiano dedicato alla natura e alla sua meraviglia (Franco Battiato, Ennio Morricone, ecc), un concerto che restituisce sia la dimensione di spiritualità che quella della levità. Con 6.000 candele illumineranno la fiabesca scalinata scena naturale del concerto, adiacente alla Certosa ancora attiva, nel cuore delle Serre e del Bosco protetto dell’Abete bianco.

Mentre il 26 luglio – il giorno successivo – sempre alle 21, in “Laus et amor” e un’ora dopo alle 22: “Ecce quidam peregrinus” sempre sulla scalinata di Santa Maria del bosco due rispettivi concerti sobri, con artisti specializzati nel repertorio antico e di maggior profilo nello scenario europeo; che ci trasportano in un modo lontano.

E, senza soluzione di continuità, sempre alle 21, sulla stessa scalinata il giorno dopo: il 27 luglio previsto con musiche di G.P. da Palestrina: “Pietre che cantano, historie di Petraloysio” con la cappella musicale di Santa Maria con Flavio Colusso, nelle vesti di direttore e regista. S’offre dunque il doveroso omaggio ad uno dei padri della musica moderna occidentale, e particolarmente della musica vocale polifonica, nei 500 anni dalla nascita; storie di pietre miracolose e di sangue, Un concerto nel contempo delicato e profondo, per un padre nobile dellamusica occidentale, che sorprende per gusto, eleganza, godibilità, fascino.

Il 1 agosto, rientro al parco archeologico nazionale di Scolacium dov’è prevista alle 22: “Una noche con Sergio Bernal” in uno spettacolo di straordinaria fascinazione, con un danzatore eccezionale e poliedrico, star internazionale, tra vertiginosi assolo e raffinati pas de deux e pas de trois, con musicisti e cantante in scena, un racconto visionario del mondo spagnolo in cui si fondono l’eleganza della danza classica con la passione del flamenco gitano. E per i 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel ci sarà anche un’inedita versione del Boléro.

Il 4 agosto, sempre alle 22, al parco archeologico di Scolacium altro grande appuntamento con “Mare Nostrum IV” Paolo Fresu, Richard Galliano, Jan Lundgren.

E, senza soluzione di continuità il 5 agosto sempre al parco archeologico di Scolacium “Off & pop” con Serena Rossi. Un concerto del cuore, dove l’intensità di una bravissima e bellissima attrice – cantante fa letteralmente sognare la magia, l’amore e l’allegria di una città unica al mondo, dove tutto è fantasia. La parola e la musica sono stretti qui come amanti. Una canzone apre una storia che riporta ad una musica, che rimanda ad una leggenda, che arriva ad una ninna nanna. Fa rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste, intreccia racconti e melodie per cogliere l’essenza immortale di una città che vibra di storia e mistero.

Si arriva all’8 agosto e alle 22 dove all’orto botanico di Soverato ecco gli Avion travel con l’orchestra sinfonica Brutina di Beppe Servillo per immergersi in un viaggio musicale fra tradizione e innovazione nel sound eclettico e raffinato di una delle band più rappresentative della scena musicale italiana, appartenente alla grande musica d’autore.

Altro imperdibile appuntamento il 12 agosto alle 22 all’orto botanico con “Blu Tersicore gala del Mediterraneo” per un concept, contenuti e testi del direttore artistico Chiara Giordano. Il tutto per suggestioni mediterranee evocate dalle coreografie che sono un viaggio colorato e raffinato, appassionato e poetico insieme, ora delicato ora allegro e brioso, affidate a ballerini classici straordinari tra il meglio della danza internazionale, e anche un giovane italiano vincitore del più famoso talent show nazionale.

Il 17 agosto ore 22 altro suggestivo appuntamento al parco archeologico nazionale di Scolacium per “Al Di Meola acoustic trio”. Considerato fra i più grandi chitarristi di tutti i tempi, Al di Meola, pioniere della fusione tra world music, rock e jazz, in uno strepitoso trio che darà vita ad un concertore.

Mentre il 19 agosto all’orto botanico “Off & pop nero a metà experience per Pino Daniele nei 10 anni dalla morte con Gigi De Rienzo al basso, Ernesto Vitolo alle tastiere, Agostino Marangolo alla batteria e con Jerry Popolo sax, Carlo Fimiani chitarra, Emilia Zamuner voce, Savio Vurco voce, Greg Rega voce. La memorabile musica di Pino per mano dei suoi storici musicisti, in un concerto che lo celebra e lo rigenera, e restituisce a tutti un’occasione unica sia di ricordi che nuove emozioni, anche per i più giovani. Ovviamente non è una cover, ma – con un focus particolare sull’iconico album Nero a metà – una rivisitazione di rara intensità.

Il 22 agosto di nuovo al parco archeologico nazionale: “L’ultima note di Scolacium” per un musical storico con musica originale di Nicola Piovani, soggetto di Chiara Giordano e drammaturgia di Francesco Brancatella coreografie di Elisa Barucchieri e Filippo Stabile ricostruzioni monumentali e virtualità di Capware di Marco Capasso e regia di Cristina Mazzavillani Muti, ripresa da Filippo Stabile e Chiara Giordano, Elisa Barucchieri, con cinque voci recitanti e Compagnia ResExtensa per una produzione di Armonie d’arte. Uno spettacolo epico, tra storia e leggenda, musica, racconti, danza e grandi proiezioni che ricostruiscono a dimensioni reali la maestosa chiesa abaziale di Scolacium.

Il 24 agosto alle 19 e alle 22 “Spazio urbano 24” a Soverato per le coreografie di Elisa Barucchieri in collaborazione con ResExtensa.

Il 27 agosto alle 22 all’orto botanico ci sarà: “Modigliani, Satie e la Boheme di Parigi per un omaggio a Erik Satie nei 100 anni dalla morte tratto da Modì di Maria Primerano Sebastiano Somma voce Morgana Forcella voce Maria Primerano pianoforte La musica raffinata di Satie, un testo lieve ma nel contempo assai espressivo e poetico, immagini intense ed iconiche, le gioie e i dolori della breve vita di un genio quale Amedeo Modigliani.

Il 30 agosto alle 22 al parco archeologico nazionale: “Islands quattro creazioni di Carolyn Carlson” per una coreografa che ha fatto la storia della danza con eccezionale creatività e autorevolezza. Island rappresenta quasi una sintesi della sua potente espressività, intensità, poeticità, spiritualità. Per chi danza è un Must, per tutto il pubblico è un’occasione unica di commuoversi e gioire. Uno degli ultimi atti della sua Compagnia che in autunno 2025 chiuderà la sua lunga straordinaria carriera.

Il 5 settembre alle 21 in un luogo da definire a Reggio Calabria per “Umano C / Around performance sonora di Remi Picone. Grazie all’Intelligenza artificiale riprendono vita le parole e i suoni del mondo dei Bronzi di Riace.

Il 6 settembre alle 21 in un luogo da definire sempre a Reggio Calabria ci sarà: “Viaggi di Ulisse” scritto e diretto da Nicola Piovani. Viaggi di Ulisse è un racconto in musica ispirato ad personaggio vecchio di tre millenni, figura di permanente fascino e meraviglia ancora oggi indecifrabili. Ulisse, eroe viaggiatore e naufrago, come i Bronzi, in uno scenario di destini diversi ma anche profondamente accomunabili. E poi la parola poetica antica, classica e contemporanea, nella voce e negli strumenti di grandi artisti, per ricreare in teatro l’incanto.

Il 19 settembre alle 21 a palazzo Mazza di Borgia, di e con Annalisa Insardà per la regia di Andrea Naso: “Parole femmine” è un reading teatrale che esplora con ironia e irriverenza l’evoluzione del linguaggio nell’epoca contemporanea, riflettendo sulle sue implicazioni culturali e sociali. Attraverso temi declinati rigorosamente al femminile, tra canzoni tematiche e narrazioni antropologiche, il lavoro alterna leggerezza e durezza, affrontando argomenti legati alla parità di genere, alle diversità tra femminile e maschile, e alle sfide per nuovi equilibri.

Alle 20:30 del 20 settembre, sempre a Palazzo Mazza a Borgia, con testo di Ursula K. Le Guin, con Eva Robin’s mentre ideazione, regia, set-light-music-video e design sono di Davide Sacco è previsto il racconto: “Quelli che si allontanano da Omelas” (Premio Hugo) di Ursula K. Le Guin che ci pone di fronte a una riflessione sui paradossi del mondo e sull’indifferenza umana. L’iconica Eva Robin’s racconta, grazie alla forza del suo personale portato e mettendo in gioco il proprio corpo politico, una storia che non può lasciare indifferenti, mentre crude immagini di realtà improvvisamente affiorano nell’aria, prepotenti quanto eteree, per connettere le parole di questo potente racconto di Le Guin con il quotidiano dei nostri giorni e le sue macroscopiche ingiustizie planetarie oramai diventate abitudine. Lo spettacolo prevede la complice partecipazione di un gruppo di spettator* che riceveranno istruzioni per l’esecuzione di una semplice quanto drammaturgicamente pregna azione scenica.

Il 21 settembre, si concluderà la rassegna, alle 20:30 sempre a Palazzo Mazza “Happy birth più Day è nata una stella … ed è anche morta” dove le protagoniste sono tre donne contemporanee, Marija, Mery e Lee, con un vissuto simile a quello di Maria Callas, Marilyn Monroe e Jacqueline Kennedy. Le storie delle tre protagoniste si intrecciano inesorabilmente.