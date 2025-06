AL VIA “LE CIVICHE FEST 2025, ARTI LINGUAGGI LIVE”

Dal 25 giugno all’11 luglio 2025 spettacoli, installazioni, concerti e incontri

realizzati dalle quattro Scuole Civiche di Fondazione Milano, che

quest’anno celebra il 25° anniversario.

Milano, 16 giugno 2025 – È stato presentato oggi presso la Sala Brigida di Palazzo

Marino, “LE CIVICHE FEST 2025 – Arti Linguaggi Live”, il Festival estivo diffuso sul

territorio milanese, che riunisce per la prima volta in un unico palinsesto diverse

iniziative culturali e performative realizzate dalle quattro Scuole Civiche di Fondazione

Milano, con l’obiettivo di aumentarne l’accessibilità, la visibilità e il riconoscimento. A

presentare l'iniziativa, in programma dal 25 giugno all’11 luglio 2025, Tommaso Sacchi,

Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Matteo Bartolomeo, Presidente

Fondazione Milano e – in rappresentanza anche dei direttori delle altre Scuole – Minnie

Ferrara, Direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.

Il Festival, organizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, si inserisce nelle

celebrazioni per il 25° anniversario di Fondazione Milano, con l’obiettivo di celebrare i

valori che la Fondazione porta avanti da 25 anni: inclusività, creatività, professionalità,

formazione d’eccellenza. Protagonisti assoluti i giovani talenti creativi: tantissimi, infatti,

gli artisti under 35 attualmente allievi diplomandi delle Scuole Civiche. Spettacoli,

installazioni, concerti e incontri del Festival si distinguono per l’altissimo livello

professionale, frutto dell’eccellenza formativa e della competenza dei tutor che li

coordinano.

Per questa prima edizione del Festival è prevista l’apertura al pubblico di due produzioni

multimediali realizzate dai diplomandi e diplomande della Civica Scuola di Cinema

Luchino Visconti, sei serate di spettacolo presso il Teatro Elfo Puccini a cura della Civica

Scuola di Teatro Paolo Grassi, incontri di approfondimento sull’audiodescrizione e un

poetry slam con la presenza di una poetessa interprete LIS a cura della Civica Scuola

Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli e infine 5 serate di concerti degli allievi della Civica

Scuola di Musica Claudio Abbado nel parco di Villa Simonetta.

“Il Festival di quest’anno rappresenta un’occasione importante per festeggiare i 25 anni

di Fondazione Milano-Scuole Civiche e celebrare così la storia di un’istituzione unica nel

panorama nazionale e europeo, anche e non solo per il ruolo centrale del Comune di

Milano”, dichiara il presidente Matteo Bartolomeo. “Sarà una vera festa della qualità

dell’alta formazione, della sensibilità civica delle Scuole e dell’importanza della

diffusione della cultura in un quadro politico internazionale preoccupante”, spiega

Bartolomeo.

“Il contesto giusto per abbracciare la città di Milano e condividere con il pubblico il

talento e la passione delle nostre studentesse e dei nostri studenti, espresso nei vari

ambiti dal teatro alla danza, dalla musica al cinema e alle lingue applicate. Sarà un

piacere e un onore – conclude il presidente di Fondazione Milano – percorrere questa

strada insieme a una serie di istituzioni culturali di grande rilievo come il Teatro Elfo

Puccini e l’Accademia di Brera e grazie all’essenziale sostegno di Fondazione Cariplo”.

“Le Civiche Fest 2025 rappresentano un momento importante per valorizzare il

patrimonio educativo, creativo e culturale delle Scuole Civiche di Fondazione Milano –

dichiara l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – Questo festival diffuso, che

attraversa i linguaggi dell’arte, della musica, del teatro, del cinema e della mediazione

linguistica, è un’occasione per festeggiare il venticinquesimo anniversario della

Fondazione ma anche, per mostrare alla città la qualità dell’alta formazione milanese e

l’energia delle nuove generazioni di artiste e artisti”.

Il Festival verrà inaugurato dalla rassegna VISIONI ESPANSE, che comprende:

un’installazione interattiva, “EPITAPH 2048”, e il documentario immersivo “Il tempo

che resta” a cura della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Si tratta di opere

multimediali basate sulla narrazione non lineare, che ribaltano il ruolo dello spettatore

rendendolo parte attiva dell’esperienza di fruizione. La forza di questo percorso, che la

Scuola porta avanti da oltre 10 anni, è la ricerca continua di un linguaggio capace di

coniugare cinema e nuovi media. L’installazione e il documentario immersivo saranno

allestiti presso la stessa Scuola negli spazi dell’ex Manifattura Tabacchi in viale Fulvio

Testi 121, a Milano, e aperti al pubblico gratuitamente su prenotazione per 5 giornate,

dal 25 al 29 giugno 2025.

EPITAPH 2048 è un’installazione interattiva e una live performance che si interroga sul

destino dei nostri dati dopo la morte, dando la possibilità di testare un ipotetico

strumento di IA avanzata in grado di decidere sulla loro conservazione o cancellazione.

Attraverso il linguaggio dei nuovi media, l’interattività e la forza evocativa della

performance dal vivo, l’opera ci pone una domanda profonda e attuale: cosa resterà

di noi, se sarà la tecnologia a prendere decisioni al nostro posto?

Il tema del lascito e della memoria sarà al centro anche del documentario immersivo,

girato in 360 stereoscopico, Il tempo che resta, in dialogo con le pratiche della Terapia

della Dignità, con i pazienti, gli operatori e i caregiver dell’Hospice Il Tulipano, Ospedale

Niguarda. Il progetto invita il pubblico a interrogarsi su ciò che lasciamo di noi, sia nel

mondo digitale dei nostri dati e della AI che in quello fisico.

A partire dal 26 giugno con tre appuntamenti (26-27 giugno | 3-4 luglio | 10-11

luglio) si inserisce nella programmazione la VIII Edizione della rassegna TESTE

INEDITE: 6 spettacoli originali scritti, diretti e interpretati dai diplomandi della Civica

Scuola di Teatro Paolo Grassi (sono coinvolti i corsi Recitazione, Regia, Scrittura per lo

Spettacolo, Organizzazione dello spettacolo e Danza Contemporanea), in

collaborazione Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera per

scenografie e costumi, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado per le musiche e il

Teatro Elfo Puccini di Milano per la messa in scena. In sei serate presso il Teatro Elfo

Puccini andranno in scena in doppia replica 6 spettacoli inediti scritti e diretti da 6

Autori e 6 Registi del Terzo anno di Corso che, giunti alla fine del loro percorso

formativo, avranno l’occasione di esprimere la propria visione del teatro, dirigere 16

diplomandi attori e 6 allievi danzatori del primo anno.

Questa edizione racconta di un teatro che si interroga sul presente e che

attraversa sentieri intricati per connettersi con i temi complessi del nostro tempo.

Solitudine e confusione sembrano essere il filo rosso che unisce storie

ambientate in luoghi tra loro lontanissimi: dal carcere all’oratorio, da una casa

parigina a un ristorante all’ultima moda, da un ritorno al passato a uno stallo

esistenziale.

26 e 27 giugno 2025, ore 19:00 e 21:30

DUNGEONS di Benedetta Pigoni

Regia di Martina Ponzinibio

Due ragazzi molto diversi, Alex e Damiano, condividono una cella in carcere

durante un’estate opprimente. La scoperta di Dungeons & Dragons trasforma

la loro convivenza, dando vita a un mondo immaginario dove possono

evadere, combattere e riscoprirsi, assottigliando il confine tra la fantasia del

gioco e la dura realtà del carcere.

· LA PUM DA PER di Veronica Negrini

Regia di Alessio Boccuni

Ambientato nella cucina di un ristorante gourmet in crisi, La Pum da Per

esplora i temi del cambiamento e dell’autorialità, tra ritmi frenetici e nuove

sfide creative. Anche il testo stesso rilancia una provocazione, dichiarando di

essere stato scritto con l’aiuto di intelligenze artificiali.

3 e 4 luglio 2025, ore 19:00 e 21:30

MICHAEL VUOLE VOLARE di Federica Cottini

Regia di Federica Cottini

Uno spettacolo che parla di solitudine, salute mentale, narrazione di sé: una

donna sola, trentenne, vive in una grande metropoli con il figlio di 7 anni,

frequentando uomini che non sono interessati a lei e forse nemmeno le

interessano, senza sapere come essere madre né come essere donna.

SALMONI di Leonardo Ceccanti

Regia di Riccardo Iellen

Salmoni affronta il tema del ritorno a casa e dei cambiamenti che sono

avvenuti durante la nostra assenza. Come abbiamo lasciato i luoghi e le

persone del nostro passato? E come le ritroviamo una volta tornati indietro?

Che cosa troviamo e che cosa lasciamo una volta che la vita adulta si

presenta alla nostra porta? L’amicizia è davvero solo e soltanto divertimento?

10 e 11 luglio 2025, ore 19:00 e 21:30

CARNETS DE PARIS di Leonardo Ceccucci

Regia di Maddalena Conti

Carnets de Paris racconta la storia di Andrea, giovane studente e aspirante

poeta in Erasmus a Parigi durante la seconda ondata del Covid-19, costretto

all’isolamento. Tra il culto di Baudelaire e la scoperta del passato del nonno,

prigioniero in un campo nazista, il confinamento acquista nuovi significati. Il

testo indaga le tracce psicologiche lasciate dalla pandemia sulle giovani

generazioni.

SETTE DOMENICHE di Anna Farina

Regia di Yulia Redila

Nell’estate del 1976, a Seveso, Elisa, Laura e Sara vivono i loro 17 anni sotto

l’ombra di una nube tossica sprigionata dall’esplosione del reattore di una

fabbrica. In sette domeniche, tra il 1976 e il 1999, tra ricami e confessioni in

una stanza abbandonata della parrocchia, le tre ragazze attraversano

amicizie, scelte cruciali e ferite collettive. A raccontare, una Sara del futuro,

testimone di una piccola Apocalisse brianzola da cui, forse, si può rinascere.

Sabato 28 giugno la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli organizza

presso la propria sede POLIFONIE LINGUISTICHE: una giornata di incontri gratuiti

che ruotano attorno ai temi dell’accessibilità, dell’inclusione e della diversity,

tematiche fondamentali anche nel percorso formativo di professionisti di lingue e

linguaggi.

Il primo incontro “Ascoltare le immagini” è legato alle professioni linguistiche orientate

all’accessibilità: partendo dalla recente conclusione del primo Corso Executive di

Audiodescrizione, realizzato con il sostegno di Netflix, si approfondirà l’importanza del

mestiere dell’Audiodescrittore insieme a Laura Giordani, audiodescrittrice,

adattatrice, dialoghista, scrittrice, autrice in ambito cinematografico e televisivo. Si

esploreranno le varie declinazioni della professione nei settori del cinema, della

televisione, del teatro e dei musei.

In serata verrà ospitato un Poetry slam, una competizione nata dalla strada

che crea un legame tra scrittura e performance in cui alcuni poeti

gareggiano fra loro recitando i propri versi. Durante l’evento verrà dato

spazio al linguaggio poetico attraverso diverse lingue, compresa quella dei

segni. I poeti invitati sono Antonio Amadeus Pinnetti ed Emanuele

Ingrosso, campioni nazionali italiani, Chiara Biasotti, una giovane "nuova

promessa” ed Eugenia Giancaspro, che aggiunge alle sue performance la

lingua Lis. Tutti e 4 nella scelta dei componimenti si dedicheranno anche al

tema della lingua e del linguaggio. L’evento sarà realizzato in

collaborazione con SLAM Factory.

Dal 30 giugno al 4 luglio è in programma anche la rassegna NOTTURNI IN VILLA: 5

serate di concerti gratuiti presso il giardino di Villa Simonetta, sede della Civica

Scuola di Musica Claudio Abbado. La rassegna è parte del palinsesto “Milano è viva nei

quartieri”, iniziativa finanziata dal Ministero della Cultura e attuata dal Comune di

Milano. Oltre 200 allievi — tra musicisti solisti, compositori, ensemble— avranno la

possibilità di confrontarsi con il palcoscenico animando le serate concertistiche.

Ogni giornata è scandita da tre momenti: alle 18.00 UanTuUan (One to One),

esperienza di ascolto inedito e immersivo, incontro tra un musicista e uno

spettatore alla volta ogni 15 minuti nella Cappella gentilizia di Villa Simonetta,

affrescata da Bernardo Zenale, dove gli allievi musicisti spazieranno tra strumenti

e generi differenti. Si potrà in questo modo vivere un'esperienza unica,

sperimentando un dialogo esclusivo e irripetibile con la dimensione spaziale e il

suono. Alle ore 19.30 lo Spazio Anteprima, un concerto all'ora dell'aperitivo sotto

il portico della Villa. Infine alle 21.00 il grande concerto serale nel cortile sul retro.

Ogni serata è espressione di uno specifico genere o Istituto musicale della Civica:

30 giugno: Musica Antica

1 luglio: Musica Jazz

2 luglio: Musica Classica

3 luglio: Ricerca Musicale (IrMus)

4 luglio: Musica Classica / Lirica (CEM)

Questo il calendario nel dettaglio:

lunedì 30 giugno 2025 – ISTITUTO DI MUSICA ANTICA

Concerti alle corti del nord tra Vienna e Berlino

Antonio Frigé, cembalo e direzione

Il programma si focalizza sul Settecento e su alcuni concerti solistici, in particolare

per arpa e flauto traversiere, composti sia per le grandi feste di corte sia per la

musica da camera da intrattenimento, che riflette lo spirito salottiero dei re e degli

aristocratici del tempo. Il cuore musicale pulsante dell'Europa centrale in quel

momento è la città di Vienna, che offre magnifici talenti musicali e attrae anche

interpreti tedeschi, oltre che italiani e di altre aree geografiche.

martedì 1 luglio 2025 – CIVICI CORSI DI JAZZ

Omaggio a Count Basie. Repertorio di brani della big band di Count Basie

Civica Jazz Orchestra

Con un repertorio di brani della big band di Count Basie, la Civica Jazz Orchestra

dei Civici Corsi di Jazz omaggia l’organista e direttore d'orchestra afroamericano

nato nel New Jersey nel 1904. Nella Count Basie Orchestra, che a metà degli

anni ’30 divenne la più celebre espressione dello swing che si fosse mai

conosciuta, suonarono solisti di straordinaria levatura.

mercoledì 2 luglio 2025 – ISTITUTO DI MUSICA CLASSICA

1° parte Pianeti

2° parte Camerismi

La prima parte della serata ricorda Maria Di Pasquale, insegnante di pianoforte

della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado recentemente scomparsa. Il

concerto ospita pagine di Gustav Holst (The Planets), Wolfgang Amadeus Mozart

(Klavierquartett KV 478) e infine di Simone Pionieri, docente della Civica che a

Maria Di Pasquale dedica un pezzo di recente composizione: Saudade.

G. Holst, The Planets op. 25 con aggiunta di un estratto da Il canto della terra di

G. Mahler

W. A. Mozart, Klavierquartett KV 478

S. Pionieri, Saudade omaggio a Maria Di Pasquale

giovedì 3 luglio 2025 – ISTITUTO DI RICERCA MUSICALE (IRMus)

Cortometraggi di animazione

Musica live – Proiezione dei lavori degli studenti di Musica per l'Immagine in

collaborazione con Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti

La serata prevede la proiezione di cortometraggi di animazione, alcuni dei quali

premiati in importanti festival e rassegne internazionali, diretti ed elaborati dagli

allievi della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti con musiche composte

dagli studenti dei corsi di Musica elettronica – Musica per l’Immagine e di Musica

applicata all’immagine e al teatro della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

Le composizioni che accompagnano i cortometraggi sono eseguite dal vivo

dall'Ensemble IRMus, diretto dagli allievi del corso di Direzione d’orchestra. Al

progetto collaborano anche strumentisti degli Istituti di Musica Antica e Musica

Classica.

venerdì 4 luglio 2025 – ISTITUTO DI MUSICA CLASSICA – CEM

1a parte Istituto di Musica Classica: Arie d'opera e da camera – recital

Loris Peverada, pianoforte

La prima parte dell’appuntamento è quasi interamente dedicato alle arie d’opera,

inserite in un panorama musicale variamente assortito che vede la presenza dei

maggiori e più celebri compositori d’opera.

2° parte CEM – Centro di Educazione Musica della Civica Scuola di Musica

Claudio Abbado

G. Rossini, dalla Petite Messe Solennelle

Kyrie, Christe; Gloria; Cum Sancto; Credo; Et resurrexit; Sanctus

Solisti e Coro CEM – Centro di Educazione Musica della Civica Scuola di Musica

Claudio Abbado

Nella seconda parte i solisti e il Coro del CEM presentano, attraverso una

selezione di brani, la Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini, opera

composta nel 1863 nel ritiro di Passy, nell’ultimo periodo creativo del musicista,

una composizione da lui stesso considerata come il suo “peccato di vecchiaia”.

Domenica 29 giugno, infine, aprirà il sipario FAC25, la prima edizione del Festival

Studentesco delle Scuole Civiche di Milano: 4 giorni in cui 4 scuole, 4 sedi e 4

ambiti culturali si incontrano per contaminarsi e (s)cambiarsi. FAC25 si propone

come una rassegna autogestita di progetti studenteschi a ingresso gratuito: più

di 50 eventi in rapida successione, che spaziano dallo spettacolo alla mostra,

passando per lezioni peer-to-peer, laboratori, proiezioni e concerti, dislocati nelle

sedi delle Scuole Civiche. Un momento di condivisione fra cittadinanza, artisti e

operatori culturali del domani, un concentrato di esperimenti con cui

riappropriarsi degli spazi didattici e favorire la più pervasiva crasi di scuole,

persone e idee. Il calendario:

29 giugno: 11.00/18.30 – Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli

5 luglio: 12.00/22.00 – Civica Scuola di Musica Claudio Abbado

12 luglio: 10.30/18.00 – Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti

19 luglio: 11.00/22.00 – Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi