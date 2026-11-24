27 – 29 novembre 2026

Nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli porta in scena dal 27 al 29 novembre al Teatro India Pinocchia, adolescente di legno, una rilettura al femminile del celebre burattino, con la regia di Roberto Gandini.

In scena 19 attrici e attori, con e senza disabilità, accompagnati da musica dal vivo, danno corpo a una storia che intreccia inclusione, crescita e ricerca dell’identità. Pinocchia nasce dal “ciocco di legno” e attraversa inquietudini tipiche dell’adolescenza: il rifiuto della scuola e del lavoro, il desiderio di fuga, il bisogno di essere come gli altri, l’amore, l’errore e la trasformazione. Figura “umana troppo umana” pur essendo di legno, Pinocchia incontra i burattini, scopre l’affetto e il senso di appartenenza, ma continua a cercare un’identità diversa, più vicina al mondo degli altri. Il suo percorso la conduce verso Lucignolo e verso esperienze che la mettono alla prova, fino alla sofferenza e alla metamorfosi.

Lo spettacolo diventa così un’indagine sull’identità giovanile contemporanea e sul valore della diversità, costruita grazie a un processo teatrale condiviso, fatto di prove, scoperte, revisioni e ascolto reciproco. In questa dimensione ogni interprete contribuisce alla nascita del senso dello spettacolo, trasformando la scena in uno spazio di ricerca, inclusione e immaginazione collettiva.

«Il processo teatrale, per sua natura, procede per ipotesi, revisioni e scarti: quel ragazzo a cui è stata affidata la parte è più bravo del previsto, quella ragazza con disabilità fa venire fuori un aspetto della storia a cui non si era pensato… Le prove diventano così uno spazio di ricerca in cui il senso dello spettacolo prende forma progressivamente, attraverso un’elaborazione condivisa – racconta Roberto Gandini – l’adolescenza è una patologia dalla quale i più guariscono. Ma a che prezzo e con quali passaggi? Pinocchia non vuole andare a scuola, non vuole lavorare, vuole stare con gli amici, vuole scappare. È “umana troppo umana” anche se è fatta di legno ed è alla ricerca disperata di un’altra identità. Pinocchia vuole essere come gli altri, ma chi sono gli altri? I suoi simili sono i burattini che l’accolgono e le vogliono bene. Anche lei ama quei “diversi”, ma non le basta. Allora corre incontro all’amore che scopre con Lucignolo, e corre verso esperienze che l’abbrutiscono e la rendono un’asina! Pinocchia, attraverso questa sofferenza, acquisirà l’identità tanto desiderata. E vissero felici e contenti? No, perché la ricerca dell’identità è una trama con molti sequel.»

Il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli rappresenta una delle realtà più consolidate e riconosciute in Italia nell’ambito del teatro sociale e dell’inclusione scolastica, giunto appunto al suo trentunesimo anno di attività. Profondamente radicato nei quartieri e nelle scuole della città, è diventato un punto di riferimento per il lavoro con le persone fragili e con disabilità. Attraverso un’azione costante, ha saputo promuovere il tema dell’inclusione sociale e la pratica dell’integrazione tra ragazze e ragazzi con e senza disabilità, affermandosi come vero e proprio patrimonio didattico per gli insegnanti e gli studenti coinvolti. Il Laboratorio Gabrielli è altresì attivo nell’organizzazione di iniziative teatrali rivolte alla cittadinanza e nella promozione di percorsi formativi per docenti e artisti.

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India _ Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria: tel. +39 06 877 522 10 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net

Biglietti: intero €22 – ridotto €18

Orari spettacolo: venerdì 27 novembre ore 10:30; sabato 28 novembre ore 17; domenica 29 novembre ore 16