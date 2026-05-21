domenica 24 maggio ore 19:00

CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project

Presentano

Le voci di Clara

Musiche di C. Wieck, R. Schumann, J. Brahms,

Mendelssohn, F. Liszt

Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

domenica 24 maggio ore 19:00

Esegue:

Carmen Di Marzo, voce recitante

Elvira Maria Iannuzzi, soprano

Elena Matteucci, pianoforte

Domenica 24 maggio, presso la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, la Camera Musicale Romana ripropone, in data unica, lo spettacolo Le Voci di Clara, testo di Elvira Maria Iannuzzi, nato nel 2019 e dedicato alla figura di Clara Wieck Schumann, protagonista assoluta della cultura musicale romantica europea.Lo spettacolo costruisce un ritratto intenso e profondamente umano di Clara Wieck: pianista prodigiosa, compositrice raffinata, donna di straordinaria forza artistica e intellettuale, moglie di Robert Schumann e figura centrale del dialogo musicale e umano con Johannes Brahms e Felix Mendelssohn.La scrittura drammaturgica di Elvira Maria Iannuzzi intreccia parola e musica in un unico flusso narrativo, dove il racconto della vita di Clara si fonde con le sue stesse pagine musicali e con il grande repertorio romantico, dando vita a un percorso emotivo di rara intensità.Il programma musicale attraversa alcune delle pagine più significative di Clara Wieck Schumann, Robert Schumann, Felix Mendelssohn e Johannes Brahms, fino a incursioni nel mondo poetico di Chopin, costruendo un tessuto sonoro che diventa narrazione, memoria e confessione interiore.Le musiche non accompagnano semplicemente la storia, ma la generano: ogni brano apre una finestra sul mondo affettivo, creativo e psicologico di Clara, restituendo al pubblico la complessità di una figura femminile modernissima, sospesa tra arte, vita privata e indipendenza intellettuale.Tre donne raccontano una donna: è questo il nucleo profondo di Le Voci di Clara. La voce recitante di Carmen Di Marzo, il canto di Elvira Maria Iannuzzi e il pianoforte di Elena Matteucci si intrecciano in un’unica partitura scenica, in cui teatro, musica e interpretazione strumentale diventano tre linguaggi di una sola identità femminile.Non un semplice omaggio biografico, ma una rappresentazione in cui tre artiste, attraverso le proprie discipline, restituiscono una sola donna: Clara, nella sua complessità, nella sua fragilità e nella sua straordinaria forza creativa.Lo spettacolo, accolto con grande successo di pubblico e critica sin dal suo debutto, torna oggi a confermare la propria vocazione: rendere vivo il Romanticismo non come epoca storica, ma come esperienza emotiva ancora pienamente contemporanea.La cornice del Bioparco di Roma, e in particolare la Sala dei Lecci, accoglie questa nuova ripresa in un contesto di particolare suggestione, in cui natura, ascolto e musica si incontrano in un equilibrio intimo e raccolto. Programma:Clara Josephine Wieck (Lipsia, 13 Settembre 1819 – Francoforte, 20 Maggio 1896)Notturno Op. 6 N. 2 (1834)Polacca in Mib Maggiore Op. 1 N. 1 (1831) Robert Alexander Schumann (Zwickau, 8 Giugno 1810 – Endenich, 29 Luglio 1856)da Papillons Op. 2 (1832)

5 Polonaise(si bemolle maggiore) 6 Walzer(re minore) 7 Walzer(fa minore)

da Mirthen Lieder Op. 25 (1840)

24 “Du bist wie eine blume”Testo: Heinrich Heine

Schumann/F. Liszt ( Raiding , 22 Ottobre 1811 – Bayreuth, 31 Luglio 1886 )

Widmung (Dedica) Rielaborato su Myrthen Lieder Op. 25 N. 1 (1840/1884) Robert Alexander SchumannIntermezzo da Faschingschwank aus Wien. Fantasiebilder(Carnevale di Vienna), op. 26 (1841)Florestan da Carnaval, op. 9 (1837) Clara Wieck“An einem lichten Morgen” da 6 Lieder Op. 23 N. 2 (1853)Testo: Hermann Rollett Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (Amburgo, 3 Febbraio 1809 – Lipsia, 4 novembre 1847)Spinnerlied Op. 67 Vol 6 N. 4 (1844) Clara Wieck“Lorelei” (1843) Testo: Heinrich Heine Robert Alexander SchumannLorelei (1843) Testo: Wilhelmine Lorenz Chopin da Carnaval Op. 9 N. 13 Johannes Brahms (Amburgo, 7 Maggio 1833 – Vienna, 3 aprile 1897)Wie Melodien Zeiht es mir da 5 Lieder OP. 105 N. 1 (1886) Testo di Klaus GrothRapsodia Op, 79 N. 1 (1879)Inizio della Sonata op. 2 (1852) Robert Alexander SchumannTema da Geistervariationen (Le Variazioni degli Spiriti. Op. postuma 1843)Vogel als Prophet (Uccello profeta) da Waldszenen (Scene della foresta), op. 82 (1851) Johannes BrahmsGeheimns da 5 Lieder Op. 71 N. 3 (1877) Testo: Karl August Candidus Robert Alexander SchumannRomanze. Ziemlich langsam (sol minore)da Faschingschwank aus Wien. Fantasiebilder(Carnevale di Vienna), op. 26 (1841) Clara WieckScherzo n. 2 in Do min. Op. 14 (1841) Johannes BrahmsImmer Leiser da 5 Lieder OP. 105 N. 2 (1886) Testo di Hermann von LinggIntermezzo 118 N. 2 Prima Parte (1893)Robert Alexander SchumannRomanze. Op. 28 N. 2 (1839)

A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, “Luogo Arte Accademia Musicale” e CMR Project

Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ – Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell’ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 – cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. – Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).