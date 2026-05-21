“ESSERE E NON ESSERE” di Pippo Di Marca

Un tributo memorabile alla vita, alla morte, all’eternità di Carmelo Bene. Andato in scena il 18 maggio 2026, Florian Espace, Pescara

Il palcoscenico è immerso nella semi-oscurità: nei minuti precedenti all’inizio, noi spettatori riusciamo a scorgere i presupposti di una cerimonia, solenne ma trattenuta.

I pochissimi elementi fisici presenti non sembrano ornamenti per l’occhio. Irradiano nel loro insieme alchemico un’energia ambigua e inquieta: una cattedra centrale, due leggii lignei collocati sui due lati anteriori, a chiudere un disegno ideale con due fioriere collocate sulla linea del fondale. Il raggio di una luce verde colloca l’intero quadro su di un piano fantasmatico, parallelo alla realtà.

Pippo Di Marca fa il suo ingresso in scena, anticipato dall’alone di una torcia manuale, accompagnato dal rintocco prodotto da un bastone di legno sul legno del palcoscenico. Questa priorità della materia – che è la materia di cui è fatto il teatro – non è un attributo esteriore, perché ogni dettaglio in questo atto teatrale si rivela carico di significato.

I movimenti del corpo sono secchi: a prima vista, appare un incedere incerto, sproporzionatamente cauto. In realtà è un’azione deliberata, l’esecuzione di una linea gestuale spezzata, che mira a sottrarre la figura umana dai codici convenzionali. In pochi istanti, i binari della nostra percezione scivolano al di fuori dei confini della consuetudine. Senza accorgercene abbiamo varcato la soglia dell’ignoto, o meglio dell’osceno, per dirla con Carmelo Bene.

Non ce ne accorgiamo perché ogni slittamento o riposizionamento percettivo avviene sul piano subliminale, mentre in scena accade qualcosa di preminente. Una voce fuori campo attiva il codice verbale: in un prologo accorato, Di Marca ripercorre il primo incontro con Carmelo, il lascito artistico iniettato come veleno, e poi l’uomo al di là del genio, il “fratello maggiore”. Di Marca parla in prima persona, ma quella che ascoltiamo inizialmente è una voce registrata, mentre la sua presenza fisica agisce in scena. Si tratta di un sistema ciclico di dissociazioni e sovrapposizioni che attraversa per intero la performance.

Ora la parola cambia di registro. Come in un sommario, espone la struttura tripartita dei temi che andremo ad ascoltare: la vita, la morte, il poema finale di Carmelo Bene (“Il Mal de’ Fiori”). La drammaturgia firmata da Pippo Di Marca e Giancarlo Dotto è un ipertesto in cui la voce dell’io parlante si fonde con quella di Carmelo, per poi scindere di nuovo la prospettiva, alla stregua di un controcampo cinematografico, che però pone sempre Carmelo in primo piano.

In questi continui travasi del discorso dal personale all’impersonale, Di Marca-attore guadagna progressivamente la scena fisica ma al contempo si defila, lasciando emergere la presenza di Carmelo: la presenza, non il suo ricordo. Unitamente, la parola cresce come marea alta, notturna, lunare, perché è dentro al cosmo della parola che tutto esiste: il pensiero come l’azione, il corpo come l’assenza. L’essere come il non essere.

Ascoltiamo la voce viva di Di Marca ma ora è Carmelo a parlare in prima persona. Seguiamo il tracciato del movimento corporeo percorso da Di Marca, perché il flusso della parola in teatro è il risultato di una ricerca rabdomantica. Illuminazione di un’avanguardia.

Dalla postazione seduta dietro alla scrivania Pippo Di Marca raggiunge il leggio di destra, infine quello di sinistra. Lungo questo cammino triangolare, verticistico, Carmelo si fa tema, presenza in terza persona ma sempre presenza, sempre più assoluta, per poi riemergere come onda, trasfigurato ormai pienamente nella sua parola poetica, tutt’uno con lei. Finalmente e per sempre.

Paolo Verlengia

CREDITS:

ESSERE E NON ESSERE

in memoriam di Carmelo Bene

di Pippo Di Marca e Giancarlo Dotto

azione scenica di e con Pippo Di Marca

assistenza tecnica Renato Barattucci

produzione Florian Metateatro