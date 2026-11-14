In scena al Teatro Valle di Roma fino al 22 novembre 2026

Un’opera del Premio Nobel per la Letteratura 2022 Annie Ernaux, condensata in una drammaturgia che esplora il legame fisiologico e vitale dell’autrice francese con la scrittura, che ha dato origine al nuovo genere letterario “auto-socio-biografia” e creato lo stile di “écriture plate”, scrittura piatta.

Pubblicata in tutto il mondo e amata da generazioni di lettrici e lettori, Annie Ernaux ha trasformando il racconto della propria vita in strumento di indagine sociale, politica ed esistenziale. Da opere autobiografiche a testi di valenza universale che rispecchiano il vissuto di intere generazioni.

La messinscena della regista e artista visiva Silvia Costa tratta da Memoria di ragazza debutta in prima nazionale al Teatro Valle nell’adattamento della stessa Costa e di Ewald Palmetshofer.

Prodotto dal Teatro di Roma, in co-realizzazione con Romaeuropa Festival, lo spettacolo approda nella Capitale dopo i prestigiosi allestimenti internazionali realizzati al Residenztheater di Monaco e alla Comédie Française.

È l’estate del 1958. Per la prima volta lontana dalla famiglia come animatrice in un centro estivo, una diciottenne sperimenta l’amore, il sesso, il giudizio degli altri, la voglia di libertà.

Attraverso diari, istantanee fotografiche, appunti e frammenti di memoria, Ernaux rivive le inquietudini dell’età di passaggio che la trasformò in donna e in scrittrice. Su quelle inquietudini si è interrogata per decenni, per comprendere come quell’esperienza abbia inciso sulla propria identità, sul rapporto col corpo e sul modo in cui gli altri la giudicavano.

La scrittrice ricostruisce gli eventi su fiotti di memoria della propria giovinezza, segnata dalla prima esperienza sessuale vissuta con il “capo” e dalle conseguenze emotive e sociali che ne sono derivate tra abbandoni, giudizi, umiliazioni, disturbi alimentari e angosce sulla fertilità.

Alla ragazza del 1958 nel centro estivo con H. che la usa e l’abbandona umiliandola, fa seguito quella del 1960, ragazza au pair a Londra con l’amica R., trascinata in un turbine di relazioni anaffettive, disturbi alimentari e volontà di totale indipendenza, preda della bulimia e segnata dall’amenorrea, quasi un contrappasso che la fa dubitare della sua femminilità sottratta allo sguardo maschile.

La presa di coscienza arriverà anche grazie all’incontro con il pensiero di Simone de Beauvoir ne Il secondo sesso, che l’aiuta ad affrontare il suo rapporto con la sottomissione alla volontà e al desiderio maschile.

Questa sua esperienza è stata comune a tante ragazze nel loro rito di passaggio all’età adulta, che hanno rischiato di trasformarsi in oggetti sessuali, abbandonate e umiliate.

Emergendo dalla vergogna del passato, indaga con spietata nitidezza la sottomissione e il disprezzo che hanno richiesto oltre vent’anni di elaborazione letteraria per superare il silenzio, intrecciando la dimensione personale con una riflessione più ampia sulla condizione femminile.

Annie si riscatterà, andrà all’università e scriverà libri in cui racconterà il senso di inadeguatezza che la caratterizzerà per lunghi anni.

Silvia Costa porta in scena il racconto di quella giovane donna, ricostruito attraverso frammenti, fotografie, lettere e pagine di diario, a tre voci, con un impianto visivo che abbraccia scenografia, disegno, luci e costumi.

Federica Fracassi, Francesca Mazza ed Emanuela Villagrossi sono le voci del presente, del passato e del tempo storico delle generazioni, cosicché la vicenda individuale della scrittrice diventa una riflessione collettiva, che parla delle esperienze di tante ragazze e dei condizionamenti che attraversano le diverse generazioni.

Le tre attrici si mettono in gioco attraverso i propri ricordi, i corpi e i vissuti personali, in un processo di ricostruzione del racconto tramite la propria esperienza.

Le tre voci si alternano, a cinquanta anni di distanza, in una casa della memoria, tra il bianco e nero delle foto dell’epoca e i colori della cruda intimità descritta dalla scrittrice.

In una rudimentale camera oscura le tre donne stampano una foto della ragazza di allora, che pongono al centro della scenografia mentre la voce della Annie adulta rivela di aver fatto una ricerca sul ragazzo di allora, trovando in rete una foto della festa del cinquantesimo del suo matrimonio. Una famiglia festosa e lui al centro, apparentemente dimentico di aver travolto la vita di una ragazza.

Ormai consapevole della forza che le deriva dalla consapevolezza, Annie Ernaux non ha dimenticato e afferma “Io ricordo e sono io che scrivo”.

Non più vittima, esercita il potere della scrittura. L’oblio avvolge gli ignavi.

Nell’impianto dello spettacolo le partiture musicali della violinista e artista visiva Ayumi Paul accompagnano e danno vigore ai dialoghi. La scenografia è curata da Michele Taborelli, le scene e le luci firmate dalla stessa Costa, i costumi ideati da Fabio Quaranta, l’assistenza alla regia è di Jacopo Panizza.

Dalle note di regia: “Fervida sostenitrice della libertà femminile, Annie Ernaux torna in ‘Mémoire de fille’ sull’estate dei suoi 18 anni, alla ricerca della ‘ragazza del 1958’ che era allora. Scritto in parte in terza persona, è al tempo stesso biografico, psicologico e sociale.

Per questo spettacolo Silvia Costa immagina una scenografia che riprende l’idea di una ‘camera oscura’, cara all’autrice, e sviluppa all’interno del palcoscenico un tempo della memoria, aperto all’ignoto delle pulsioni umane. Attraverso corpi, gesti, oggetti e frammenti di memoria, passato e presente si intrecciano in un’esplorazione teatrale del desiderio, della vergogna, dell’identità e della possibilità di trasformare la sofferenza in una forma di conoscenza”.

Tania Turnaturi