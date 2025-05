Teatro Torlonia, Racconti romani – Circolo dei cuori infranti

Dall'8 all'11 maggio a Roma

Il Teatro Torlonia si trasforma in un palco letterario per rendere omaggio a Roma attraverso le pagine immortali dei Racconti romani di Alberto Moravia che, dall’8 all’11 maggio, prendono vita in scena con il debutto di Circolo dei cuori infranti. Un viaggio teatrale immersivo diretto da Lucia Rocco, con l’interpretazione di Paolo Cresta, che intreccia tre storie emblematiche dell’opera – Non approfondire, La controfigura e Lo sciupone – per comporre un mosaico di umanità dolente e autentica.

Lo spettacolo restituisce la potenza dello sguardo acuto e penetrante con cui il grande autore del Novecento ha saputo raccontare l’anima della città eterna e scandagliare le fragilità umane, lasciando riscoprire il profondo legame tra la scrittura evocativa di Moravia e l’essenza più intima della città. Racconti romani – Circolo dei cuori infranti immerge, infatti, il pubblico in uno spazio immaginifico, habitat delle vicende sentimentali di tre personaggi distinti, sullo sfondo di una Roma del Dopoguerra percepita con una sorprendente prossimità. «Uno spazio immaginifico è l’habitat nel quale albergano i tre personaggi dei racconti selezionati. Squarci di vita quotidiana nella capitale del Dopoguerra, osservati con un effetto di prossimità tale da spostare Roma sullo sfondo delle vicissitudini personali dei protagonisti – racconta la regista Lucia Rocco – Tre storie di tre personaggi molto diversi tra loro per indole, condizione sociale e momento esistenziale, accomunati da uno stato di crisi sentimentale non più latente bensì vissuto e scandagliato mettendo al centro del racconto l’impareggiabile acume stilistico di Moravia».

La messa in scena si addentra nella costante ricerca dei dettagli che esprimono la sfiducia esistenziale che connota la modernità della metropoli del Novecento e i suoi abitanti. Così, abbattendo la tradizionale barriera tra palco e platea, lo spettacolo propone un’esperienza teatrale immersiva con cui invitare il pubblico a unirsi a un ideale “circolo di cuori infranti”. Fin dall’accoglienza in sala, come anticipano le note di regia: «Siamo lieti di darvi il benvenuto a questo incontro. Vi invitiamo gentilmente a prendere posto poiché la seduta sta per iniziare Vi informiamo che non ci sono molte regole durante questo incontro, tuttavia ce n’è una importante: Se qualcuno si presenta, cortesemente rispondete al saluto. È un gesto di rispetto e cordialità che apprezziamo molto. Grazie.» Questo invito sottolinea come «Lo spettatore diventa parte integrante dello spettacolo. Non è più solo un osservatore, ma si unisce al nostro circolo di cuori infranti. Siamo tutti seduti insieme, e chi parla non è un semplice attore, ma uno di noi, che condivide la sua storia. Siamo noi, con la nostra accoglienza, a permettere alla narrazione di fluire, a rompere la barriera tra scena e vita reale con un semplice saluto.»

Racconti romani – Circolo dei cuori infranti è un omaggio alla maestria di Moravia e alla capacità del teatro di far rivivere le parole dei grandi autori, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire Roma attraverso le loro indimenticabili narrazioni. Questo appuntamento si inserisce nel ciclo Racconti Romani, curato da Emanuele Trevi ed Elena Stancanelli, che proseguirà dal 5 all’8 giugno con La lente scura di Anna Maria Ortese, per la seconda regia di Lucia Rocco. Il Teatro Torlonia si conferma così un vivace punto di incontro tra teatro e letteratura, celebrando il profondo legame tra i maestri del Novecento e l’anima eterna di Roma.

