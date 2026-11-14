Al Donizetti è già pronta la stagione 2027

Il sipario del Donizetti Opera 2026 non si è ancora alzato e il festival internazionale dedicato a Gaetano Donizetti annuncia già il programma del prossimo anno: Poliuto, Otto mesi in due ore e La fille du régiment saranno i tre titoli dell’edizione 2027 ideata dal direttore artistico e musicale Riccardo Frizza, in programma dal 12 al 29 novembre 2027, Dies natalis del compositore. Il festival è organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, presieduta da Giorgio Berta con la direzione generale di Massimo Boffelli, e il sostegno del Comune di Bergamo.

«Il Donizetti Opera 2027 ci porta a Napoli e a Parigi, due grandi capitali culturali dell’Ottocento – dichiara il direttore artistico e musicale Riccardo Frizza –. Fra le tante città che hanno acclamato le opere di Donizetti, sono certamente fra le più frequentate dal compositore bergamasco, e i tre titoli in cartellone sono legati proprio ai loro teatri. Poliuto fu scritto nel 1838 per il San Carlo, ed è questa la versione che eseguiremo a Bergamo. L’opera però non andò in scena e Donizetti ne realizzò una versione in francese, Les Martyrs, proprio per l’Opéra di Parigi. Il debutto in italiano arrivò a Napoli solo nel 1848, subito dopo la morte del compositore. Anche Otto mesi in due ore fu concepito per un teatro napoletano, il Teatro del Fondo, e per questo abbiamo voluto avviare una coproduzione con il Teatro di San Carlo di Napoli. Sarà un nuovo allestimento, in cui al festival si ascolterà per la prima volta l’edizione critica della partitura. La fille du régiment, infine, ci porta all’Opéra-Comique, l’altro grande teatro parigino, dove debuttò nel 1840. Tre titoli che raccontano la dimensione italiana ed europea di Donizetti e che permettono al pubblico del festival di seguirne il percorso tra i grandi teatri del suo tempo, da Napoli a Parigi».

Ad aprire il festival al Teatro Donizetti di Bergamo sarà quindi Poliuto, in scena il 12, il 20 e il 28 novembre 2027. Sul podio salirà Riccardo Frizza, mentre la regia sarà di Rolando Villazón, fra le più grandi voci tenorili degli ultimi decenni che dal 2011 ha intrapreso la carriera registica, firmando spettacoli per il Festival di Salisburgo, il Metropolitan di New York e la Deutsche Oper Berlin.

Al Teatro Sociale di Bergamo, in Città Alta, andrà in scena Otto mesi in due ore, il 13, il 21 e il 26 novembre 2027, con l’allestimento coprodotto con il Teatro di San Carlo di Napoli. Sui leggii ci sarà una nuova edizione critica edita da Ricordi, basata sulla versione improntata per la stagione 1834/1835 del Teatro Carignano di Torino e che sarà ascoltata per la prima volta a Bergamo con la direzione di Aram Khacheh. La regia sarà firmata da Mariano Bauduin con le scene di Dario Gessati, i costumi di Daniela Ciancio e le luci di Nunzio Perrella.

Terzo titolo del cartellone, al Teatro Donizetti il 14, il 19 e il 27 novembre 2027, sarà La fille du régiment, partitura che Donizetti scrisse nel 1840 per l’Opéra-Comique di Parigi. Il festival ripropone l’allestimento che il regista cubano Luis Ernesto Doñas aveva firmato per il Donizetti Opera 2021, coprodotto con il Teatro Lírico Nacional de Cuba e ambientato nell’universo pittorico di Raúl Martínez, l’artista che ha raccontato la Cuba degli anni Sessanta con uno sguardo pop. Lo spettacolo ritorna con le scene di Angelo Sala, i costumi di Maikel Martinez, le coreografie di Laura Domingo, le luci di Fiammetta Baldiserri e la drammaturgia di Stefano Simone Pintor. Per l’edizione 2026 salirà Vincenzo Milletarì che al festival aveva diretto L’aio nell’imbarazzo nell’edizione 2022.

«C’è molta Francia nell’opera italiana dell’Ottocento, e Donizetti non fa eccezione – commenta Paolo Fabbri, direttore scientifico del Centro Studi Donizettiani. I titoli del festival 2027 ne danno un saggio significativo. Le tumultuose storie d’avventure che tanto avvincevano il pubblico popolare dei teatri sui boulevards parigini trapassano nel “melo-dramma romantico” Otto mesi in due ore, preparato da Gilardoni e Donizetti nel 1827. Un decennio dopo, al polo opposto della gerarchia letteraria, ecco l’incontro col teatro tragico francese del Seicento: la tragedia Polyeucte di Corneille, che porta in scena un santo. Deluso dalla proibizione napoletana di Poliuto, Donizetti prenderà la via della Francia, stabilendosi a Parigi e insediandosi in tutti i suoi maggiori palcoscenici, anche quelli in cui si cantava in francese. Si rivelò ben presto a suo agio nel mettere in musica quella lingua, e la brillantissima “opéra-comique” La fille du régiment (1840) ne era un perfetto esempio. Insomma, una partita doppia di ‘avere e dare’: stando ai risultati, però, mai finita in rosso».

Il 2027 vedrà anche la presentazione di una nuova scoperta che svela un Gaetano Donizetti ‘inedito’: il ricercatore Edoardo Cavalli, nei primi mesi dell’anno nuovo, in un incontro di approfondimento presenterà il risultato delle sue indagini storiche, che hanno riportato alla luce nuove pagine donizettiane che non si ritenevano attribuite al compositore. Il festival Donizetti Opera è già al lavoro e si assume l’impegno di restituire l’esecuzione dei manoscritti al pubblico quanto prima.

Anche quest’anno è possibile assicurarsi in anticipo il proprio posto: durante il Donizetti Opera 2026, dal 13 al 29 novembre, saranno disponibili i Carnet del Donizetti Opera 2027, acquistabili alla biglietteria del Teatro Donizetti e prenotabili online sul sito donizettiopera.org , che offrono lo sconto del 30% sul prezzo intero dei singoli biglietti.

Commenta Sergio Gandi, Vicesindaco e Assessore alla cultura del Comune di Bergamo: «Svelare i tre titoli del prossimo cartellone proprio all’apertura della stagione operistica si conferma una scelta vincente, nel solco dell’intuizione già sperimentata con successo lo scorso anno. L’Amministrazione comunale sostiene con convinzione, e apprezza, il percorso della Fondazione Teatro Donizetti, che prosegue con rigore nell’opera di scoperta e approfondimento della produzione del nostro compositore, intrecciando proposte di grande interesse, nuove edizioni critiche, il gradito ritorno de La fille du régiment e una nuova scoperta musicale: un risultato che conferma il ruolo imprescindibile dello staff scientifico nel gettare costantemente nuova luce sull’opera di Donizetti. Il lavoro della Fondazione è un impegno costante che coinvolge artisti di caratura internazionale e restituisce ogni anno a Bergamo tutta la statura europea di Gaetano Donizetti».

Dichiara Giorgio Berta, Presidente della Fondazione Teatro Donizetti: «Presentare il programma del Donizetti Opera 2027 alla vigilia dell’apertura dell’edizione 2026 è una scelta presa dallo scorso anno, che ben esprime la visione con cui la Fondazione Teatro Donizetti lavora alla crescita del festival: costruire un progetto culturale capace di guardare lontano. Annunciando fin da subito i titoli della prossima edizione, vogliamo offrire al pubblico già nuove occasioni per tornare nella nostra città a incontrare l’opera di Gaetano Donizetti. Inoltre, questa operazione conferma l’ambizione internazionale di una manifestazione che trova nella sua città d’origine la propria identità, ma si confronta costantemente con una dimensione mondiale. Infine, ribadiamo con le proposte in cartellone l’impegno verso il patrimonio musicale donizettiano, valorizzandone la ricchezza e mantenendolo vivo attraverso nuove produzioni, una ricerca sempre attiva e collaborazioni di prestigio».