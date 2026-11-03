“Il rito del jazz” inizia stasera

doppio set (alle ore 19.30 e 21.30) con ingresso libero (prenotazioni: I concerti sono realizzati in collaborazione con l’associazione nazionale I-Jazz, il sostegno di Nuovo Imaie e il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano (drink partner St. Germain). La formula è quella delcon(prenotazioni: www.unpostoamilano.it ).

Si parte stasera, martedì 3 novembre con il Federico Lamura Organ Trio, formazione composta da Federico Lamura (chitarra), Yazan Greselin (organo hammond) e Matteo Rebulla (batteria). Il repertorio del gruppo alterna standard jazz e brani originali, con un linguaggio legato alla tradizione dell’organ trio e influenze che richiamano musicisti come Wes Montgomery, Pat Martino e George Benson. Il progetto punta su groove, interplay e una sonorità calda ed energica, mantenendo insieme tradizione e interpretazione personale. Il trio ha pubblicato due album: That Small Room e Mercy! Mercy! Mercy!

Martedì 10 novembre riflettori puntati sul quartetto MOI•GEA, composto da Lorenzo Cucco (sax tenore), Fabio Pavan (sax baritono), Rita Brancato (batteria) e Simone Buttarello (batteria). Nato nel 2022, questo gruppo si distingue per un assetto originale, che unisce fiati e percussioni, e per una proposta musicale che attraversa etnica, jazz e avanguardia con uno stile personale e riconoscibile. Il sound del quartetto si caratterizza per la scelta di non utilizzare strumenti armonici, puntando su un’estetica musicale intensa, trascinante e a tratti indomita. La band attinge all’esperienza della scena jazz londinese (Shabaka Hutchinson, Ezra Collective) e delle formazioni di sax e percussioni (Moon Hooch, Too Many Zooz) per affermare la propria visione musicale. Il concerto è realizzato con il sostegno di Nuovo Imaie.

Martedì 17 novembre sarà la volta del trio del pianista Raffaele Garramone, che condividerà il palco con Christian Scaffidi (basso elettrico) e Agata Garbin (batteria). Il concerto, intitolato “From punk to disco”, fa parte del palinsesto di appuntamenti della Milano Music Week. Pianista versatile, a suo agio anche in altri ambiti come il pop, il funk e il R’n’B, Raffaele Garramone, classe 2001, guida una formazione che reinterpreta il jazz con eleganza e complicità musicale. Ispirato all’estetismo lirico di Bill Evans e al groove di Red Garland, il trio crea atmosfere intime e coinvolgenti. In scaletta, in sintonia con il leit motiv della Milano Music Week, anche alcune incursioni nel punk e nella disco music (non mancheranno brani come London Calling e Staying Alive) e una manciata di composizioni originali del leader che, tra melodia e improvvisazione, trasforma esperienze comuni in piccoli racconti sonori, intensi e sorprendenti.

Infine, per l’ultimo appuntamento del mese, martedì 24 novembre sarà di scena il gruppo formato da tre musicisti di vaglia quali Gabriele Boggio Ferraris (vibrafono e percussioni), Danilo Mazzone (hammond e tastiere) e Alessandro Rossi (batteria e percussioni), che omaggeranno Chick Corea, uno dei più importanti e apprezzati jazzisti di sempre, scomparso nel 2021. Monumentale pianista e compositore dalla vena inesauribile, Chick Corea ha vinto ben 23 Grammy, ha collaborato, tra gli altri, con Miles Davis, Stanley Clarke, Roy Haynes, Gary Burton, Herbie Hancok, Keith Jarrett, McCoy Tyner, Pat Metheny, Dave Holland, Miroslav Vitous, Pino Daniele e Stefano Bollani ed è stato il fondatore di due formidabili gruppi: la Chick Corea Elektric Band e la Chick Corea Akoustic Band.

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Sono quattro gli appuntamenti in programma nel mese di novembre nell’ambito de, la rassegna organizzata dall’associazione culturaledal ristorante(che per l’occasione si trasforma, una volta alla settimana, nel) e dalla

CUCCAGNA JAZZ CLUB – IL RITO DEL JAZZ

I CONCERTI DI NOVEMBE 2026

Martedì 3 novembre 2026, ore 19.30 e 21.30

FEDERICO LAMURA ORGAN TRIO

Federico Lamura, chitarra

Yazan Greselin, organo hammond

Matteo Rebulla, batteria

Martedì 10 novembre 2026, ore 19.30 e 21.30

PRIMITIVE JAZZ

MOI•GEA

Fabio Pavan, sassofono baritono ed effetti

Lorenzo Cucco, sassofono tenore ed effetti

Simone Buttarello, batteria

Rita Brancato, batteria

Martedì 17 novembre 2026, ore 19.30 e 21.30

FROM PUNK TO DISCO

Raffaele Garramone, pianoforte

Christian Scaffidi, basso elettrico

Agata Garbin, batteria

Martedì 24 novembre 2026, ore 19.30 e 21.30

OMAGGIO A CHICK COREA

Gabriele Boggio Ferraris, vibrafono e percussioni

Danilo Mazzone, hammond e tastiere

Alessandro Rossi, batteria e percussioni