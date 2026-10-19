Sting torna al Roma Summer Fest con il suo Sting 3.0 tour

Venerdì 2 luglio 2027 all'auditorium Parco della Musica si Roma

Dopo una serie di concerti sold out e recensioni entusiastiche in Europa, Nord America, Asia, Africa e Sud America, STING, vincitore di 17 GRAMMY Awards, torna al Roma Summer Fest con il suo acclamato “STING 3.0” Tour, in programma venerdì 2 luglio 2027 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Sting salirà sul palco accompagnato dallo storico chitarrista e collaboratore Dominic Miller e dal talentuoso batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), per uno spettacolo intenso ed essenziale, in cui i brani più celebri del suo repertorio saranno reinterpretati attraverso gli arrangiamenti esplosivi di una formazione in trio, capace di esaltare tutta la potenza della sua voce e della sua scrittura musicale.

Il ritorno di Sting arricchisce il cartellone del Roma Summer Fest 2027, la rassegna estiva prodotta dalla Fondazione Musica per Roma, che si prepara a vivere un’edizione speciale nell’anno in cui l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone celebra il suo 25° anniversario. Un appuntamento che conferma la vocazione internazionale del festival e la capacità della Cavea di accogliere alcuni dei più grandi protagonisti della musica mondiale. Tra gli artisti già annunciati per il Roma Summer Fest 2027 figurano Hayley Williams, Lynyrd Skynyrd, Tokio Hotel, Take That e Beth Hart, protagonisti di un programma che attraversa generi e generazioni, dal pop al rock, e che continuerà ad arricchirsi di nuovi appuntamenti.

Con Sting, il Roma Summer Fest aggiunge al cartellone uno degli artisti più influenti della scena musicale internazionale, autore di canzoni entrate nella storia della musica e protagonista di una carriera straordinaria, prima con i Police e poi come solista. Un nuovo grande concerto per un’estate che accompagnerà le celebrazioni dei 25 anni dell’Auditorium, confermando Roma come una delle capitali europee della musica dal vivo