Festival/RassegnaRoma

REF 2026, gli appuntamenti della settimana

Redazione Roma
Redazione Roma
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Tutti gli appuntamenti da sabato 17 a domenica 25 ottobre

Spazio agli eventi della settimana del Romaeuropa Festival dal 17 al 25 ottobre a Roma. Teatro17-18 ottobre | Teatro Argentina

Prima Nazionale
In corealizzazione con Fondazione Teatro di Roma
Coproduzione REF 2026
Romeo Castellucci
SOCIETAS
FAUST – FATTO, NON DETTO
17 ottobre, ore 19.00 | 18 ottobre, ore 17.00

Musica
17-18 ottobre, Mattatoio
Tempo Reale
GIUSEPPE CHIARI – LA LUCE
17 ottobre, dalle ore 18.00 | 18 ottobre, dalle ore 16.30
FLUXUS TREE
18 ottobre, ore 19.00

DA LUNEDÌ 19 OTTOBRE

Teatro
20-21 ottobre, ore 21.00 | Teatro Vascello
Prima Nazionale
Con il sostegno di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
Coproduzione REF
Ben Duke
THE LAST HAMLET

Teatro
Presentato da Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” e Romaeuropa Festival
HEIMAT – PATRIA / STRANIERO
Compagnia dell’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”

 21 ottobre, ore 19.00 | Mattatoio
      Thom Luz
      IL RITORNO DEI 10 ULISSE IN PATRIA

      23 ottobre, ore 19.00 | Mattatoio
      Fabiana Iacozzilli
      LA TRILOGIA DI BELGRADO DI BILJANA SRBLJANOVIC

      25 ottobre, ore 19.00 | Mattatoio
      Leonardo Lidi
      EDEYEN DI LETIZIA RUSSO

Teatro
24-25 ottobre | Mattatoio
Prima Nazionale
Nell’ambito di Flanders State of the Arts
In collaborazione con Istituto Culturale Coreano
Jaha Koo
CAMPO
HARIBO KIMCHI

sabato 24 ottobre, ore 19.00 | domenica 25 ottobre, ore 16.00 / 21.00

Teatro
24-25 ottobre | Teatro Vascello
Prima Nazionale
Nell’ambito di Flanders State of the Arts
Tiago Rodrigues
NTGent
NO YOGURT FOR THE DEAD

sabato 24 ottobre, ore 21.00 | domenica 25 ottobre, ore 17.00

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LE SEZIONI DEL ROMAEUROPA FESTIVAL AL MATTATOIO

ANNI/LUCE

17 ottobre | ore 20.00
POWERED BY REF

Davide Pascarella
THIS IS NOT AN AIRPORT

Annachiara Vispi, Sofia Russotto
È PERICOLOSO LEGGERE I GIORNALI

Matteo di Somma, Violetta Gheresina
ELEGIA DI UN CINGHIALE FERITO

20-21 ottobre | ore 21.00
Prima Nazionale
Progetto Orlando
ORLANDO

Teatro dell’Opera di Roma, Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel
Il 46° Cantiere Internazionale d’Arte, direzione artistica di Mauro Montalbetti
Festival “La valigia dell’attore”
Auditorium, la prima Parco della Musica Playlist è affidata a Nicola Piovani
L’Amore delle tre melarance
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