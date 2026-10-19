REF 2026, gli appuntamenti della settimana

Tutti gli appuntamenti da sabato 17 a domenica 25 ottobre
Spazio agli eventi della settimana del Romaeuropa Festival dal 17 al 25 ottobre a Roma. Teatro17-18 ottobre | Teatro Argentina
Prima Nazionale
In corealizzazione con Fondazione Teatro di Roma
Coproduzione REF 2026
Romeo Castellucci
SOCIETAS
FAUST – FATTO, NON DETTO
17 ottobre, ore 19.00 | 18 ottobre, ore 17.00
Musica
17-18 ottobre, Mattatoio
Tempo Reale
GIUSEPPE CHIARI – LA LUCE
17 ottobre, dalle ore 18.00 | 18 ottobre, dalle ore 16.30
FLUXUS TREE
18 ottobre, ore 19.00
DA LUNEDÌ 19 OTTOBRE
Teatro
20-21 ottobre, ore 21.00 | Teatro Vascello
Prima Nazionale
Con il sostegno di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
Coproduzione REF
Ben Duke
THE LAST HAMLET
Teatro
Presentato da Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” e Romaeuropa Festival
HEIMAT – PATRIA / STRANIERO
Compagnia dell’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”
21 ottobre, ore 19.00 | Mattatoio
Thom Luz
IL RITORNO DEI 10 ULISSE IN PATRIA
23 ottobre, ore 19.00 | Mattatoio
Fabiana Iacozzilli
LA TRILOGIA DI BELGRADO DI BILJANA SRBLJANOVIC
25 ottobre, ore 19.00 | Mattatoio
Leonardo Lidi
EDEYEN DI LETIZIA RUSSO
Teatro
24-25 ottobre | Mattatoio
Prima Nazionale
Nell’ambito di Flanders State of the Arts
In collaborazione con Istituto Culturale Coreano
Jaha Koo
CAMPO
HARIBO KIMCHI
sabato 24 ottobre, ore 19.00 | domenica 25 ottobre, ore 16.00 / 21.00
Teatro
24-25 ottobre | Teatro Vascello
Prima Nazionale
Nell’ambito di Flanders State of the Arts
Tiago Rodrigues
NTGent
NO YOGURT FOR THE DEAD
sabato 24 ottobre, ore 21.00 | domenica 25 ottobre, ore 17.00
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LE SEZIONI DEL ROMAEUROPA FESTIVAL AL MATTATOIO
ANNI/LUCE
17 ottobre | ore 20.00
POWERED BY REF
Davide Pascarella
THIS IS NOT AN AIRPORT
Annachiara Vispi, Sofia Russotto
È PERICOLOSO LEGGERE I GIORNALI
Matteo di Somma, Violetta Gheresina
ELEGIA DI UN CINGHIALE FERITO
20-21 ottobre | ore 21.00
Prima Nazionale
Progetto Orlando
ORLANDO