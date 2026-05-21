FERROVIA SOPRELEVATA

Dino Buzzati e Luciano Chailly

Sabato 23 maggio 2026 ore 20 – Domenica 24 maggio ore 16 e ore 20

Teatro Comunale di Ferrara

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Anteprima dell’Opera

Orchestra a plettro “Gino Neri”

Prima di ogni rappresentazione in sala Grande

Ridotto del Teatro

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Prima della prima

Sabato 23 maggio ore 19

Ridotto del Teatro

Amore, visioni e redenzione: Buzzati e Chailly al Teatro Comunale di Ferrara con Ferrovia sopraelevata

Un treno sospeso nel cielo, demoni inviati sulla Terra e una storia d’amore capace di sfidare la dannazione: Ferrovia sopraelevata di Dino Buzzati e Luciano Chailly arriva al Teatro Comunale di Ferrara il 23 e 24 maggio, una coproduzione con il Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara. Un’opera rara e visionaria che intreccia musica, teatro e surrealismo in un racconto sospeso tra inquietudine e poesia. Nato dal sodalizio artistico tra due protagonisti del Novecento italiano, lo spettacolo conduce il pubblico in un universo fantastico dove redenzione e sacrificio diventano possibilità concrete.