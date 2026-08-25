Arte/CulturaFeaturedFirenze

A teatro con Fìdaty – Esselunga

Redazione
Redazione
99

A teatro con Fìdaty

Ritira il coupon al punto fìdaty

Presenta la tua Carta Fìdaty e scarica i Punti, pagando l’eventuale contributo. Ritira il coupon valido per un biglietto di ingresso e controlla che sia del colore richiesto.

A Teatro con Fìdaty

Ritira il biglietto

Dopo aver ritirato il coupon concorda le eventuali modalità di prenotazione e di consegna del biglietto di ingresso con la biglietteria del teatro stesso.

La consegna del biglietto avverrà dietro presentazione del coupon Esselunga.

A Teatro con Fìdaty

La prenotazione è obbligatoria

cerca un teatro

Cantiere Internazionale d’Arte (45° edizione)
La compagnia delle Seggiole i prossimi appuntamenti
Il giardino dei ciliegi
Sun Hee You in concerto – Apertura XII Concorso Pianistico Internazionale Lia Tortora
La morte angelicata secondo Emma Dante
Condividi questo articolo
Articolo precedente Festival Spaziomusica Orbitae 2026
Articolo successivo “Roccella summer festival”, i Pooh chiudono in bellezza

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

“Onde musicali” con l’ensemble d’archi “Astorre Ferrari”
Brescia Festival/Rassegna
“Festival d’autunno”, attesa per l’anteprima estiva
Cartellone - Stagione Catanzaro
“Roccella summer festival”, i Pooh chiudono in bellezza
Festival/Rassegna Reggio Calabria
A teatro con Fìdaty – Esselunga
Arte/Cultura Featured Firenze