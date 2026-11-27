Un mese di musica, grandi spettacoli, appuntamenti gratuiti sotto l’albero

Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

torna il Natale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: un mese di appuntamenti che attraversa la musica italiana e internazionale, il teatro, il circo contemporaneo, il gospel, la magia e gli spettacoli per tutta la famiglia. Gli spazi interni ed esterni dell’Auditorium ospiteranno una programmazione ricca e trasversale, con grandi nomi della scena musicale, produzioni originali, rassegne e numerosi eventi gratuiti per vivere insieme il periodo delle festività.

“Il Natale è un periodo dell’anno in cui possiamo concederci più tempo: per stare insieme, per dedicarci alle nostre passioni, per scoprire qualcosa di nuovo. E la cultura, in questo senso, è uno dei regali più belli che possiamo farci: il tempo per un concerto, uno spettacolo, un’esperienza capace di emozionarci e arricchirci. L’Auditorium vuole accompagnare le festività con una programmazione all’altezza della sua vocazione, ricca, trasversale e di grande qualità, che mette in dialogo protagonisti della scena internazionale e italiana, linguaggi artistici differenti e pubblici di tutte le età – commenta l’Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci –. Dalla musica al teatro, dal gospel al circo contemporaneo, fino agli appuntamenti gratuiti dedicati alle famiglie, abbiamo costruito un calendario che offre tante occasioni per vivere i nostri spazi e lasciarsi sorprendere. Il nostro desiderio è che ciascuno possa trovare il proprio modo di vivere l’Auditorium, scegliendo di regalarsi un momento di bellezza, un’emozione o semplicemente del tempo di qualità attraverso la cultura e lo spettacolo dal vivo”.

MUSICA

Un calendario musicale che riunisce alcune delle voci e dei protagonisti più amati della scena internazionale e italiana. Si parte il 5 dicembre con Joss Stone, accompagnata da una live symphony orchestra per il concerto “Merry Christmas, Love”; il 6 dicembre sarà la volta di Macy Gray e Patti Smith, mentre il 7 dicembre Tosca presenterà “Feminae”. Il 14 dicembre arriva Herbie Hancock, leggenda del jazz mondiale.

La programmazione prosegue con artisti e musicisti di generazioni e linguaggi differenti: Paolo Fresu (12/12), Sergio Cammariere (11/12), Chuck Ragan (12/12), Stefano Bollani ed Enrico Rava (23/12), Noemi (22/12), Chiara Galiazzo (17/12), Max Gazzè (26.27.28.29.30/12), Giovanni Allevi (26/12), Fabio Concato (27/12), Ensemble Symphony Orchestra con “Alla scoperta di Morricone”, e “Cartoon Heroes”, per un appuntamento dedicato alle sigle e alle colonne sonore più amate. Tra gli appuntamenti da segnalare anche Paolo Angeli e il Tenore Murales de Orgosolo (07/12) con “Vinti ‘e Maju”, e “Mamma ho perso l’aereo!” in concerto (29/12), oltre che il saggio della Jazz Campus Orchestra diretta da Massimo Nunzi in “Spaceship”, domenica 13 dicembre in Teatro Studio alle ore 11.00. Il nuovo anno si apre con il Fabrizio Bosso Quartet che presenta “Routes” (02/01), Luca Barbarossa (2,3,4,5 e 6/01) con “Pepita Live Club” e Nicola Piovani (03/01) con “Viaggi di Ulisse”. Come da tradizione, saranno Ambrogio Sparagna e l’Orchestra e Coro Popolare dell’Auditorium con il progetto La Chiarastella (5 e 6 gennaio) a chiudere la rassegna, tra canti, suoni e storie che rievocano la magia del Natale popolare italiano.

ROMA GOSPEL FESTIVAL

Dal 13 dicembre al 1° gennaio torna il Roma Gospel Festival, uno degli appuntamenti più attesi delle festività, giunto alla sua ventisettesima edizione. Un viaggio nella tradizione e nelle diverse espressioni del gospel contemporaneo, con alcuni tra i più importanti cori e interpreti della scena internazionale. Sul palco si alterneranno Melodees From Heaven, Eric Waddell & The Abundant Life Singers, Florida Inspirational Singers, John Lakin & Friends, The New York City Gospel Choir, Harlem Gospel Choir con “Remembering Whitney & Tina”, Arthur Gremillion & Friends Community Choir, Vincent Bohanan & The Victorious Army, Emmanuel Pi Djob Feelin’s 9 & The Soul Sisters of Gospel e Vincent Tharpe & Kenosis.

TEATRO

Il teatro trova spazio nella programmazione natalizia con “La rivolta della gioia”, con Silvia Gallerano e Cristian Ceresoli, in scena dal 18 al 20 dicembre. Il 20 dicembre Ambrogio Sparagna ed Erasmo Treglia presentano “Pinocchio, le storie cantate” con le maschere e i burattini di Maurizio Stammati. A chiudere l’anno, il 31 dicembre, sarà Edoardo Leo con “Ti racconto una storia”, uno spettacolo che unisce racconti, comicità e riflessioni, per salutare il 2026 insieme al pubblico dell’Auditorium. Il 20 dicembre Ambrogio Sparagna ed Erasmo Treglia presentano “Pinocchio, le storie cantate” con le maschere e i burattini di Maurizio Stammati.

MAGICA – RASSEGNA DI SPETTACOLI PRODIGIOSI

Dal 6 all’8 dicembre debutta “Magica”, la prima edizione della rassegna ideata dalla Fondazione Musica per Roma e dedicata all’arte dell’illusione e dello stupore. Tre giorni di appuntamenti tra illusionismo, teatro e spettacolo, con protagonisti come Raul Cremona e Carlo Negri, il Professor Bustric e Vanni De Luca, insieme a un laboratorio di magia per avvicinare anche i più giovani a questo universo sorprendente.

OPS! – RASSEGNA DI CIRCO CONTEMPORANEO

Dal 26 dicembre al 6 gennaio torna, per la quinta edizione, OPS!, la rassegna dedicata al circo contemporaneo. Un programma che porta all’Auditorium spettacoli capaci di intrecciare acrobazia, teatro, movimento e ricerca artistica, offrendo al pubblico uno sguardo sulle nuove forme del linguaggio circense. Tra gli appuntamenti in calendario il “Dittico circense”, composto da “La vertigine del desiderio” e “Time to loop”, “Novas – Ricordati” e “Tombolà”, una rilettura originale e spettacolare della tradizionale tombola natalizia.

NATALE SOTTO L’ALBERO: GLI APPUNTAMENTI GRATUITI

Anche quest’anno il Natale all’Auditorium si apre alla città con “Natale sotto l’Albero”, il programma di appuntamenti gratuiti che anima la Cavea e gli spazi esterni con concerti, cori, marching band e parate musicali. Un calendario pensato per le famiglie e per tutti coloro che desiderano vivere l’atmosfera delle feste attraverso la musica, con eventi a ingresso gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Si comincia il 6 dicembre alle 18 con The Sweet Inspirations Coro Gospel. L’8 dicembre alle 17 sarà la volta dei Flowing Chords, mentre il 12 dicembre alle 19 si esibirà EtnoMuSa. Il 13 dicembre, alle 17, spazio al Coro di Santa Lucia. Il programma prosegue il 19 dicembre alle 19 con MuSa Blues e il 20 dicembre alle 16.30 con Megalocoro, insieme a Barbara Eramo ed Emanuele Bultrini. Il 26 dicembre alle 17 sarà protagonista la CDJO Casa del Jazz Orchestra, diretta da Mario Corvini; il 27 dicembre alle 17 salirà sul palco la MuSa Jazz Orchestra, diretta da Roberto Spadoni. Il 29 dicembre alle 19 la Cavea accoglierà la P-Funking Band. Il 2 gennaio doppio appuntamento: alle 18.30 con la Marching Band “Pride of the Plains” della University of Nebraska at Kearney e alle 19 con il Coro Heart Gospel in Music. Il 5 gennaio alle 19 tornerà la tradizione con la Parata di pifferi e zampogne. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle 16.30 il Foyer ospiterà Il Cantamondo, mentre alle 17 la Cavea si animerà nuovamente con la Parata di pifferi e zampogne. Un calendario che accompagna il pubblico per tutto il periodo delle festività, con occasioni di incontro e spettacolo per grandi e piccoli, nel segno della musica e della condivisione.

NATALE E CAPODANNO ALL’AUDITORIUM

L’Auditorium accompagna il pubblico anche nei giorni più attesi delle festività, con appuntamenti speciali per Natale e Capodanno. Il 25 dicembre il Roma Gospel Festival ospita l’Harlem Gospel Choir con “Remembering Whitney & Tina”, in doppia replica alle 17.30 e alle 21.00. La notte di San Silvestro si accende con due proposte in contemporanea: alle 22.00, in Sala Santa Cecilia, Edoardo Leo con “Ti racconto una storia”, mentre in Sala Sinopoli Vincent Tharpe & Kenosis porta sul palco tutta l’energia del gospel internazionale. Il 1° gennaio si apre ancora all’insegna della musica, con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno in “Alla scoperta di Morricone vol. 3” e il ritorno di Vincent Tharpe & Kenosis, entrambi alle ore 18.00.

ILLUMINAZIONE GIARDINI PENSILI

Auditorium Christmas Lights Quando la musica incontra la magia delle luci

Dal 6 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, i Giardini Pensili dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si trasformano in un suggestivo percorso luminoso a cielo aperto con Auditorium Christmas Lights, un’esperienza immersiva in cui luce, natura e architettura si incontrano per celebrare la magia del Natale. L’ingresso sarà gratuito. Grandi installazioni luminose ispirate al mondo della musica accompagneranno i visitatori lungo un itinerario spettacolare: pianoforti, chitarre, note musicali, chiavi di violino e archi scenografici prenderanno vita attraverso migliaia di punti luce LED, dando forma a un paesaggio dalle calde tonalità dorate. Le installazioni, realizzate fuori scala, daranno vita a una scenografia luminosa in dialogo con le iconiche architetture progettate da Renzo Piano, trasformando i Giardini Pensili in uno spazio di meraviglia e scoperta. Un luogo da esplorare, fotografare e condividere, pensato per regalare a bambini, famiglie, cittadini e turisti un’esperienza speciale durante le festività.Con Auditorium Christmas Lights, la musica diventa luce e l’Auditorium si trasforma in una delle destinazioni del Natale romano, offrendo al pubblico un nuovo modo di vivere uno dei luoghi simbolo della cultura della Capitale.

MOSTRE

Durante il periodo delle festività, l’Auditorium ospita anche tre appuntamenti dedicati alle arti visive e alla ricerca sul rapporto tra arte, fotografia e suono. L’11 dicembre inaugura in AuditoriumArte “Follia”, la mostra del duo brasiliano Mauricio Dias & Walter Riedweg, diciassettesimo appuntamento di One Space / One Sound, la rassegna prodotta dalla Fondazione Musica per Roma e dedicata al suono nelle arti visive. Il progetto propone un’installazione immersiva che intreccia immagini e suoni attorno al rituale collettivo della Roda do Samba e presenta, nello spazio esterno, il primo capitolo di un film girato a Rio de Janeiro, dedicato a un gruppo di tutor e pazienti dell’Instituto de Psiquiatria dell’Università Federale di Rio de Janeiro e alla loro partecipazione alla parata del Carnevale. Il 14 dicembre inaugura nel Foyer Sinopoli “Claudio Abate: gli artisti di San Lorenzo”, un omaggio al grande fotografo attraverso tredici immagini iconiche che raccontano gli artisti e l’esperienza della storica scuola romana. Completa il programma Sound Corner 85, in calendario dall’1 al 31 dicembre, con Luca Miti che presenta Francesco Sani e il suo “Paesaggio sonoro per la mostra Riconoscimi, Parte 1”.

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