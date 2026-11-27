La Roma di Elsa Morante ed Ercole Patti, 3 – 13 dicembre 2026 a Roma

La parola letteraria si fa corpo scenico al Teatro Torlonia con il dittico dedicato a Elsa Morante ed Ercole Patti, firmato dal regista Danilo Capezzani, che accompagnerà il pubblico in un itinerario in cui la pagina scritta incontra la voce recitante.

Attraverso una teatralità essenziale e sobria, il racconto prende vita componendo due spettacoli autonomi, pensati all’interno di un unico spazio per esplorare l’anima di Roma attraverso lo sguardo di due grandi protagonisti della letteratura del secolo scorso: la prima parte attraversa le atmosfere de Il ladro dei lumi di Elsa Morante dal 3 al 6 dicembre; la seconda si immerge nella scrittura di Roma amara e dolce di Ercole Patti dal 10 al 13 dicembre.

Ad accomunare questi due mondi così distanti è la ricerca di un terreno condiviso nell’indagine sull’animo umano, indissolubilmente legato alla città che entrambi gli autori hanno abitato e raccontato da prospettive complementari. Come spiega lo stesso regista: «Racconti Romani è un dittico teatrale che nasce dal desiderio di attraversare e raccontare Roma attraverso due sguardi letterari differenti. La sfida per me è stata quella di unire questi due universi narrativi, profondamente diversi, cercando un punto d’incontro possibile nella loro profonda e acuta capacità di osservazione dell’animo umano, all’interno della città in cui entrambi i grandi scrittori hanno vissuto per gran parte della loro vita».

I due lavori si incastonano nel ciclo Racconti Romani – il progetto dedicato alle pagine letterarie ambientate nella Capitale, inaugurato nella stagione 2024/2025 con una vetrina di mise en espace – che torna così a trasformare il palco in un tempio della letteratura, approdando in cartellone con queste due inedite produzioni del Teatro di Roma affidate all’interpretazione di Pasquale Montemurro e Rebecca Sisti, guidati dalla regia misurata ed evocativa di Danilo Capezzani, capace di farsi ascolto profondo della parola letteraria e di abitare la scena come uno spazio intimo della memoria.

Il primo movimento, Il ladro dei lumi e altri racconti, in scena dal 3 al 6 dicembre, attinge alla raccolta Lo scialle andaluso di Elsa Morante. La drammaturgia intreccia tre racconti giovanili scritti dall’autrice tra il 1935 e il 1937, riunendo in un unico interno tre diversi sguardi femminili e infantili che si affacciano al mondo carichi di desiderio e paura. Sono storie di vita intima, familiare e quotidiana nella Roma dell’epoca, apparentemente semplici ma attraversate da crepe improvvise: nelle maglie del realismo si aprono infatti dolori profondi, misteri, visioni irreali e demoni nascosti.

Il secondo movimento, Roma amara e dolce, in programma dal 10 al 13 dicembre, è tratto dall’omonimo romanzo autobiografico pubblicato da Ercole Patti nel 1972. In questo secondo lavoro lo spazio teatrale si trasforma in un luogo della memoria, ripercorrendo gli snodi più significativi dell’esperienza romana dello scrittore catanese, a partire dagli anni della ferma opposizione al fascismo che gli costò diversi mesi di carcere. Sul palco prendono vita, una dopo l’altra, le figure e gli incontri che hanno alimentato la sua disincantata e lucida osservazione della realtà, restituendo il ritratto vivido e nostalgico di una Roma che oggi non esiste più.

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro Torlonia Via Lazzaro Spallanzani 1A- Roma

Biglietteria: tel. +39 06 44230693– biglietteria@teatrodiroma.net _

Biglietti: 18€ intero I 15€ ridotto I 12€ università e scuole di teatro I 10€ scuole _ Orari: tutte le sere ore 20 | domenica ore 18

Teatro Torlonia, Racconti romani

3 – 13 dicembre 2026

LA ROMA DI ELSA MORANTE ED ERCOLE PATTI PRENDE VITA IN SCENA:

DUE SGUARDI LETTERARI SULL’ANIMA DELLA CITTÀ

Per il ciclo Racconti Romani, il regista Danilo Capezzani firma un dittico dedicato a due grandi voci del Novecento:

“Il ladro dei lumi e altri racconti” dal 3 al 6 dicembre e “Roma amara e dolce” dal 10 al 13 dicembre

3 – 6 dicembre 2026

Il ladro dei lumi e altri racconti

tratto dalla raccolta Lo scialle andaluso di Elsa Morante

10 – 13 dicembre 2026

Roma amara e dolce

tratto da Roma amara e dolce di Ercole Patti

regia Danilo Capezzani

con Pasquale Montemurro, Rebecca Sisti

scene e costumi Danilo Capezzani

luci Javier Delle Monache – suono Giacomo Vezzani

assistente alla regia Arianna Sorci – assistente alle scene e ai costumi Laura Giannisi

produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale

orari spettacoli: tutte le sere ore 20 | domenica ore 18