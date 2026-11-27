Venerdì 4 dicembre alle ore 21,00 in scena Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi

Venerdì 4 dicembre alle ore 21.00 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) a Roma per la sezione “Next Stage” della rassegna Centrale Preneste Art Factory la Compagnia teatrale KEPLER–452 presenta “Uno spettacolo italiano” scritto, diretto e interpretato da Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi con il contributo intellettuale di Christian Raimo.

Due artisti di teatro si trovano a vivere in un’Italia nuova, in cui non c’è più spazio per i loro spettacolini di sinistra. La storica egemonia culturale è terminata. Purtroppo, non sanno fare nient’altro che spettacoli di teatro. Non c’è via di scampo: devono diventare artisti di destra. Anche perché, se a sinistra lo spazio è poco – sempre meno – e molta la concorrenza, a destra ci sono praterie. C’è lo spazio per una nuova classe dirigente. Per una nuova egemonia, tutta da costruire, della quale essere protagonisti. Il problema è che loro, la destra, non la conoscono bene. Cercano allora di capire come si faccia, uno spettacolo così. Si domandano cosa sia, la destra, che confini abbia. Studiano, si informano, immaginano, fantasticano. Ci provano.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

Centrale Preneste Art Factory è la rassegna ideata da Ruotalibera Teatro con la direzione artistica di Tiziana Lucattini, un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

KEPLER–452 Compagnia teatrale

Uno spettacolo italiano

Scritto, diretto e interpretato da Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi

Luci:Tiziano Ruggia

Consulenza spazio scenico: Andrea Bovaia

Contributo intellettuale di Christian Raimo

Assistente alla regia: Roberta Gabriele

Capo elettricista: Sergio Taddei

Fonico: Alberto Tranchida

Scene costruite nel Laboratorio di Scenotecnica di ERT

Produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Agidi, Sardegna Teatro

Foto di scena: Michele Lapini

Centrale Preneste Art Factory

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu

FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG: www.instagram.com/centralepreneste/