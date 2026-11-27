Venerdì 4 dicembre alle ore 21,00 in scena Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi
Venerdì 4 dicembre alle ore 21.00 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) a Roma per la sezione “Next Stage” della rassegna Centrale Preneste Art Factory la Compagnia teatrale KEPLER–452 presenta “Uno spettacolo italiano” scritto, diretto e interpretato da Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi con il contributo intellettuale di Christian Raimo.
Due artisti di teatro si trovano a vivere in un’Italia nuova, in cui non c’è più spazio per i loro spettacolini di sinistra. La storica egemonia culturale è terminata. Purtroppo, non sanno fare nient’altro che spettacoli di teatro. Non c’è via di scampo: devono diventare artisti di destra. Anche perché, se a sinistra lo spazio è poco – sempre meno – e molta la concorrenza, a destra ci sono praterie. C’è lo spazio per una nuova classe dirigente. Per una nuova egemonia, tutta da costruire, della quale essere protagonisti. Il problema è che loro, la destra, non la conoscono bene. Cercano allora di capire come si faccia, uno spettacolo così. Si domandano cosa sia, la destra, che confini abbia. Studiano, si informano, immaginano, fantasticano. Ci provano.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.
Centrale Preneste Art Factory è la rassegna ideata da Ruotalibera Teatro con la direzione artistica di Tiziana Lucattini, un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità.
Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.
KEPLER–452 Compagnia teatrale
Uno spettacolo italiano
Scritto, diretto e interpretato da Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi
Luci:Tiziano Ruggia
Consulenza spazio scenico: Andrea Bovaia
Contributo intellettuale di Christian Raimo
Assistente alla regia: Roberta Gabriele
Capo elettricista: Sergio Taddei
Fonico: Alberto Tranchida
Scene costruite nel Laboratorio di Scenotecnica di ERT
Produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Agidi, Sardegna Teatro
Foto di scena: Michele Lapini
Centrale Preneste Art Factory
Centrale Preneste Teatro
Via Alberto da Giussano, 58 – Roma
Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it
Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu
FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro
IG: www.instagram.com/centralepreneste/