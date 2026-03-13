PER IL PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA, FILM E CONCERTO CON FONDAZIONE ARENA

I COLORI DI VIVALDI. Antonio Vivaldi è molto di più dei celebri concerti dedicati alle Quattro stagioni: il primo giorno di primavera, Fondazione Arena di Verona offre l’opportunità di scoprire un po’ dell’enorme lascito musicale del “Prete rosso”. Prolifico compositore di opere, musica sacra e strumentale, Vivaldi scrisse oltre 600 fra concerti e sonate. Sabato 21 marzo, alle 15.30 nella prestigiosa Sala Maffeiana, l’Orchestra di Fondazione Arena e le sue prime parti ne propongono sei, per uno o due strumenti solisti, in un concerto straordinario alla scoperta di un mondo multicolore con Lorenzo D’Antò (flauto), Quentin Capozzoli e Vincenzo Quaranta (violini). In programma i concerti intitolati “La Notte”, “Tempesta di mare”, “Cardellino”, “Favorito” e i due op. 3 n. 8 e 11. Biglietti interi a 10 euro, ridotti per le fasce under30 e over65 a 5 euro.

SHAKESPEARE IN LOVE. Sempre sabato 21 marzo, alle 18.30, il Teatro Filarmonico si trasforma in una sala cinematografica. La nuova rassegna Musica e Cinema porta sul grande schermo, prima di ogni titolo della Stagione d’Opera e Balletto 2026, un film cult in lingua originale con sottotitoli in italiano, mettendo in dialogo diverse arti e arricchendo l’offerta culturale cittadina. Sabato 21 sarà proiettato Shakespeare in Love, collegamento romantico all’opera Falstaff e alle imprese delle allegre comari di Windsor. Il film del 1998, diretto da John Madden, narra l’amore dello scrittore William Shakespeare nato durante la preparazione di Romeo e Giulietta per una nobildonna, Lady Violet. Shakespeare in Love è stato Insignito di 3 BAFTA, 3 Golden Globe e ben 7 premi Oscar su 13 nomination, tra cui miglior film, migliori costumi, miglior colonna sonora e miglior sceneggiatura (di Tom Stoppard e Marc Norman). Cast stellare: Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Judi Dench (entrambe vincitrici dell’Oscar per questa pellicola), Geoffrey Rush, Rupert Everett, Colin Firth, Ben Affleck. Biglietti a 5 euro in vendita online e alla Biglietterie di via Dietro Anfiteatro e via Roma.