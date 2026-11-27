In scena al Teatro Vittoria di Roma fino al 29 novembre 2026

Un divertissement leggiadro che vira al noir. Un quadretto familiare intessuto di battibecchi e schermaglie, gelosie e dispetti tra un fratellastro e una sorellastra, conviventi e titolari di un laboratorio di carta artigianale. Fuori la società vive la contestazione del ’68, ma la rivoluzione culturale di quegli anni non scalfisce le dinamiche quotidiane dei due congiunti, chiusi nella loro bolla nella quale non è contemplato nessun cambiamento. Roma pullula di fermenti giovanili, musica, cortei studenteschi di cui, tra le pareti dell’abitazione piccolo borghese con annesso laboratorio, non giunge nemmeno l’eco. Agostino si nutre soltanto delle canzoni di Patty Pravo, una dea, modello di donna androgina e sensuale, anticonformista e trasgressiva, mentre le notizie d’attualità le legge sulla rivista Gente.

Figli di un padre libertino che passava da una donna all’altra, hanno portato avanti l’attività di famiglia, ormai non più redditizia. È il loro ultimo giorno di lavoro, lasceranno la capitale per trasferirsi nella casa ereditata nel ‘buco di paese’ dell’entroterra laziale, ancora insieme, a rimbeccarsi le reciproche idiosincrasie, come due annoiate zitelle.

Teresa a coltivare sogni di gloria, nella presunzione di essere una grande pittrice, osannata e incompresa, perennemente svampita. E Agostino, chissà se riuscirà ancora ad alimentare la sua dissoluta vita notturna, alla ricerca di compagni occasionali.

Tanto noioso equilibrio viene scosso dall’arrivo inaspettato del nipote Remo, figlio della sorellastra che il padre ha generato con la serva. Il nipote mai conosciuto travolge le vite degli zii, facendo irrompere energia e sfrontata giovinezza. Si acuiscono le gelosie per accaparrarsi le attenzioni del giovane, bello e sfacciato, strafottente e irruento, aitante ed esibizionista. Teresa e Agostino sentono risvegliarsi nuove sensazioni ormonali, ciascuno secondo la propria inclinazione. Remo ne approfitta, titillando l’amor proprio di ciascuno dei due, separatamente, per ottenere regali e pseudo prestiti. Invaghiti e sedotti dal giovane, sono disposti a concedergli tutto, tempo e denaro.

Il giovane è attratto dalla vita notturna della capitale e sembra nascondere un segreto, esce ogni sera e sperpera i risparmi dei due malcapitati zii, che cercano indizi nella camera dove lo ospitano.

Li troveranno, e ne saranno destabilizzati. La Storia che serpeggia nelle strade romane entrerà nelle loro vite e, loro malgrado, dovranno prenderne atto.

La vicenda privata di un piccolo nucleo diventa il riflesso di un momento storico che i due fratelli, chiusi tra le pareti domestiche, non riescono a lasciare fuori dalla porta di casa.

Per realizzare il progetto di ritirarsi in campagna, dovranno agire e affrontare lo spirito dei tempi.

Le dinamiche di Carta Straccia rimandano a quelle del romanzo Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, in cui anche il nipote scapestrato si chiama Remo. Analoghi i temi della solitudine affettiva e della fragilità umana.

La scrittura di Mario Gelardi dissemina la commedia di sottile ironia, con qualche graffio non politicamente corretto sulle inclinazioni sessuali non conformi, secondo la concezione degli anni Sessanta.

Pino Strabioli torna a recitare un testo di Gelardi dopo il fortunato L’abito della sposa. Anche stavolta Strabioli si “cuce” addosso il ruolo di Agostino tenero, goffo, delicato, dedito al lavoro, con qualche inflessione napoletana che rimanda alle origini e rende più intimista l’atmosfera dei battibecchi con la compagna di scena. Empatico e sornione, si concede fuggevoli gesti e posture sensuali, sottolineando in punta di cesello lo stereotipo sessuale dell’epoca. Vederlo recitare è un piacere autentico, e il suo tocco da regista sottolinea l’ambientazione anni Sessanta con grappoli di lampadari di carta.

Sabrina Knaflitz rende, con grande verve, la sua Teresa un personaggio simpaticamente compulsivo nelle piccole fissazioni di donna insoddisfatta e fragile. Giampiero de Concilio è Remo, scultoreo e spaccone.

Da un’idea scenica di Alessandro Gassmann, disegno luci di Marco Palmieri, musiche di Carlo Vannini.

Uno spettacolo godibile.

Tania Turnaturi