“Roccella summer festival”, i Pooh chiudono in bellezza

Gli organizzatori: "E' stata un'edizione senza precedenti, ma siamo consapevoli che tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale"

Si è conclusa davvero con il “botto” l’edizione 2026 del Roccella Summer Festival. Il gran finale è toccato a una band che ha fatto la storia della musica italiana e che con i suoi 60 anni di carriera è, nei fatti, una leggenda: parliamo dei Pooh che sono saliti sul palco del Teatro al Castello per un concerto unico, degna chiusura di un’edizione del Festival da record, sebbene nato solo sei anni fa.

È stato infatti il pubblico delle grandi occasioni a salutare l’ultimo appuntamento di una serie di eventi memorabili che hanno decretato il Roccella Summer Festival come il più importante dell’estate calabrese, e per la presenza di pubblico, e per il cast artistico, di rilievo. Sono stati infatti circa 35mila gli spettatori paganti che hanno decretato il successo di questa edizione premiando la scelta artistica degli ospiti che si sono succeduti sul palco: il giorno prima dei Pooh, era stato il turno dell’emozionante esibizione di Arisa, che ha davvero conquistato tutti i presenti, e ancora nelle settimane precedenti, ricordiamo, c’erano stati i Modà con Bianca Atzei, Giorgia, Salmo, Luchè con Il Tre, Mannarino, i Negramaro, Riccardo Cocciante. Non va dimenticato, inoltre, che l’edizione 2026 avrebbe dovuto concludersi con il concerto di Claudio Baglioni, costretto per motivi di salute a rinviare l’intero tour, e quindi anche la data al Teatro al Castello, al prossimo anno.

«Abbiamo chiuso comunque in bellezza, con i Pooh – è stato il commento a margine del Festival da parte degli organizzatori, la Ticket Service Calabria della famiglia Senese -. E, possiamo dirlo, è stata un’edizione senza precedenti. Il pubblico ci ha voluto premiare, nonostante una media dei prezzi dei biglietti alta, necessaria per poter ospitare nomi di questa portata con la piccola capienza del Teatro al Castello».

«Possiamo ritenerci davvero soddisfatti – hanno proseguito -, ma siamo consapevoli che tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, da sempre disponibile e attenta ad ogni difficoltà che può insorgere nel corso di un festival simile, a partire dal sindaco Vittorio Zito, passando per Domenico Cartolano, consigliere con delega allo Sport, e per l’assessore alle Politiche della sicurezza e del decoro urbano Fabrizio Chiefari. I nostri ringraziamenti vanno anche ai Vigili urbani che hanno disciplinato gli arrivi e le presenze nel corso delle serate, ma sono rivolti soprattutto all’unico “contributo” al Festival, il suo pubblico. È solo grazie agli spettatori il successo e la realizzazione di una manifestazione formidabile come il Roccella Summer Festival. Ci vediamo il prossimo anno!».

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it