“Onde musicali” con l’ensemble d’archi “Astorre Ferrari”

Si concluderà sabato 5 settembre sull’isola di Loreto la nona edizione del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo, voluto dall’Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con Visit Lake Iseo, l’ente di promozione turistica del Lago d’Iseo: quest’anno sono stati organizzati ben 66 appuntamenti (tra concerti di lirica, cameristica, sacra, antica, jazz, tango e crossover) con la partecipazione di oltre 200 musicisti, tra cui artisti affermati, vincitori di concorsi internazionali e giovani talenti provenienti dai Conservatori italiani e dalle Accademie estere. Per oltre tre mesi (la manifestazione è scattata il 29 maggio scorso a Iseo) i concerti hanno animato i luoghi più suggestivi delle due sponde del Sebino e alcune località limitrofe delle province di Bergamo e Brescia.

Onde musicali sul Lago d’Iseo andrà in scena sabato 5 settembre sulla meravigliosa isola di Loreto (Bs) Il gran finale diandrà in scenasulla meravigliosa(Bs) con il concerto intitolato Viaggio tra le stagioni (doppio set alle ore 16 e alle 19), protagonista l’Ensemble d’archi Astorre Ferrari. Questo gruppo riunisce i migliori allievi del Conservatorio Peri-Merulo di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti, sotto la direzione di Alessandro Ferrari. Il programma prevede, da Il cimento dell’armonia e dell’invenzione di Antonio Vivaldi, l’Inverno (Allegro non molto; Largo; Allegro), la Primavera (Allegro; Largo e pianissimo sempre; Allegro pastorale) e l’Estate (Allegro non molto; Adagio e piano, presto e forte; Presto), eseguite dal violinista Pietro Bolognini (solista e concertatore), Sara Sole Stojmenov (primo violino), Luca Maccagnani (secondo violino), Elena Accogli (viola), Valery López (violoncello) e Pierpaolo Casoni (contrabbasso). I biglietti per assistere al concerto, al costo di 80 euro, includono il parcheggio, il trasporto sull’isola con imbarcazione privata e il brindisi finale con le bollicine “made in Franciacorta” della cantina Antica Fratta.

Commenta Roberto Forcella, ideatore della manifestazione: ««Anche la nona edizione del festival si avvia alla conclusione. È stato un anno particolarmente intenso, con una settantina di concerti organizzati in alcuni dei siti più affascinanti del nostro splendido lago. Abbiamo confermato l’impegno di promuovere le eccellenze tra i giovani musicisti emergenti e la folta partecipazione del pubblico ci riempie di soddisfazione. Questa risposta è il miglior stimolo per guardare già alla prossima stagione, che segnerà il decimo anniversario di Onde musicali sul Lago d’Iseo. Un ringraziamento speciale va ai Comuni, alle Fondazioni, agli enti, alle istituzioni e alle attività private che ci hanno sostenuto. Il mio grazie va anche alla direzione artistica della rassegna, al consorzio Visit lake Iseo per il continuo e puntuale lavoro di promozione e comunicazione e a tutti i volontari che ci hanno seguito e che hanno operato con entusiasmo per la riuscita della manifestazione».

Onde musicali sul Lago d’Iseo è stato reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia, al supporto straordinario della Fondazione della Comunità Bergamasca e al sostegno degli sponsor Navigazione Lago d’Iseo, Rotary Club Lovere-Iseo-Breno, Comisa, Bertoni antinfortunistica industriale, Gfelti, Antica Fratta Franciacorta e Lions Club Lovere.