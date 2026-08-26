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CASTELLO IN MUSICA 2026

Redazione
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Castello di Thiene (Vicenza)

Teatro Ambra Jovinelli, le “Mine vaganti” di Ferzan Özpetek in scena
Classica al Tramonto della IUC, Arie aperte con il Coro femminile del Teatro dell’Opera di Roma/ Quartetto Rilke e Bravi-Scapicchi Piano Duo
Toni Servillo Giuseppe Montesano Tre modi per non morire
New Conversations – Vicenza Jazz, al via la via XXX edizione
La cena dei cretini
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