Concerto di gala al XXVI Festival Verdi

Rappresenta il corso di alto perfezionamento in repertorio verdiano del Teatro Regio e si terrà mercoledì prossimo 21 ottobre

Il Concerto di Gala dell’Accademia Verdiana, in programma al XXVI Festival Verdi mercoledì 21 ottobre 2026 alle ore 20.30 al Teatro Regio di Parma, rappresenta il traguardo del cammino di formazione compiuto in questi mesi dai 13 allievi del Corso di Alto Perfezionamento in Repertorio Verdiano del Teatro Regio di Parma, che con questa IX edizione rinnova il suo impegno nella crescita delle nuove generazioni di interpreti verdiani. I biglietti del concerto sono gratuiti e disponibili presso la Biglietteria del Teatro Regio o online sul sito www.teatroregioparma.it.

Ad accompagnarli nella serata sarà, in veste di madrina, Eleonora Buratto, tra le voci di riferimento del repertorio verdiano sulla scena internazionale, attesa al Festival anche come solista della Messa da Requiem diretta da Daniele Rustioni il 23 ottobre. Il soprano interpreterà l’“Ave Maria” da Otello, la preghiera che Desdemona innalza nell’ultimo atto del capolavoro verdiano, offrendo al pubblico di Parma un’anticipazione dell’interpretazione che porterà in scena il 7 dicembre al Teatro alla Scala.

Per i giovani cantanti il Gala è un banco di prova di grande prestigio e per il pubblico è l’occasione di scoprire talenti che, nei mesi di lavoro al Regio, hanno affinato la propria conoscenza dello stile, della vocalità e della prassi esecutiva verdiana, raggiungendo una preparazione musicale, vocale e teatrale di alto livello sotto la guida di alcuni tra i più autorevoli interpreti di questo repertorio.

«L’appuntamento del Gala dell’Accademia Verdiana – dichiara Francesco Izzo, Direttore didattico dell’Accademia – è un momento importante del nostro percorso formativo, specchio delle attività dell’Accademia 2026. Il programma include molte selezioni da opere di Giuseppe Verdi, ma anche alcuni omaggi a Gioachino Rossini, compositore amatissimo da Verdi e figura fondamentale per lo sviluppo della vocalità e della drammaturgia del melodramma dell’Ottocento. Questi omaggi vogliono segnalare un orientamento preciso dell’Accademia Verdiana: per comprendere veramente a fondo il canto verdiano e affrontarlo con competenza tecnica e stilistica bisogna partire dalle sue radici, ovvero dal belcanto primo-ottocentesco. Vale la pena ricordare che Eleonora Buratto, madrina della serata, è ella stessa raffinata interprete non solo di Verdi, ma anche dei compositori che lo precedettero e ispirarono; la sua vocalità è modello e ispirazione per una nuova generazione di interpreti verdiani».

Sul palco si alterneranno i soprani Fabiola Amatore, Irina Bogdanova, Despoina Drandaki, María Vidal, Sara Volpato e Fanning Zhao, il mezzosoprano Weiyi Lu, i tenori Tommaso Nicolosi, Shu Tong e Wang Yan, il baritono Alejandro Cardona e i bassi Xiangyu Wan e Chaewoong Ye, accompagnati al pianoforte da Francesco Izzo e Claudia Zucconi. Il programma intreccia arie e duetti da Simon Boccanegra, Il trovatore, Luisa Miller, La forza del destino, Macbeth,Un ballo in maschera, Un giorno di regno, La traviata, Il corsaro e Don Carlos di Giuseppe Verdi con pagine da Il signor Bruschino, Zelmira e L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini.

L’ingresso è libero con biglietto gratuito, che può essere ritirato presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma oppure stampato online dal sito teatroregioparma.it.

Nata nel 2017, progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo plus e dalla Regione Emilia-Romagna, l’Accademia Verdiana 2026 (Rif. PA 2025-25390/RER approvata con DGR n. 2030 del 09/12/2025 e cofinanziata con risorse del FSE+) si articola in nove mesi di lezioni, incentrate sullo studio del repertorio e del perfezionamento della tecnica vocale, laboratori dedicati ai movimenti coreografici e scenici, seminari e incontri di approfondimento, moduli dedicati alle materie storiografiche e alle materie contrattualistiche e manageriali volti a formare un artista lirico dal profilo completo, per un totale di 1000 ore di lezione. Direttore didattico dell’Accademia Verdiana è Francesco Izzo, musicologo, pianista e coach, professore ordinario di musicologia presso l’Università di Southampton, dove tiene corsi di storia e teoria della musica. Dal 2022 ricopre inoltre l’incarico di Referente scientifico dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani per il Festival Verdi.

BIGLIETTI

Biglietti gratuiti disponibili in biglietteria e online su teatroregioparma.it.

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