Dopo il successo dell’esordio, dopo aver entusiasmato il pubblico nel fine settimana della sua prima assoluta, “Lettera Di Una Sconosciuta” torna a fACTORy32 all’interno delle iniziative del progetto “La Donna (In)visibile”, pensato dalla “fabbrica teatrale milanese” di via Watt in occasione della prima edizione della manifestazione diffusa Milano Teatro City.
Due nuove date, il 17 e il 18 ottobre. Un ritorno atteso, potente, necessario, per uno spettacolo che ha saputo immediatamente conquistare il cuore del pubblico con un mix di poesia, intensità emotiva e atmosfere suggestive. Prodotto proprio da fACTORy32, lo spettacolo è tratto dall’omonimo racconto del grande autore austriaco Stefan Zweig e vede alla regia Alberto Oliva. Sul palco il noto Enrico Ballardini con Chiara Arrigoni, pluripremiata attrice e drammaturga.
“Lettera Di Una Sconosciuta” è la storia di un amore non corrisposto che si trasforma in una silenziosa ossessione, un viaggio nel delicato mondo emotivo di una donna invisibile. Vienna anni Venti, un affascinante scrittore nel giorno del proprio compleanno riceve una lettera con un insolito incipit: “A te, che mai mi hai conosciuta…”
È il primo passo di un viaggio nel labirinto di un’ossessione d’amore tra le atmosfere magiche della capitale austriaca di inizio Novecento, di uno scavo psicologico sul sentimento, raffinatissimo e insospettabilmente contemporaneo.
“Un testo molto interessante”, spiega Chiara Arrigoni, protagonista in scena e curatrice della trasposizione teatrale del racconto, “la modernità dell’opera di Zweig è sorprendente. Sebbene abbia più di un secolo, a volte questo testo sembra una fotografia del nostro tempo, un’epoca nella quale capita che i sentimenti, distorti, si trasformino in forme di attaccamento ossessivo”.
“Lettera Di Una Sconosciuta” è il secondo capitolo di un’originale trilogia, prodotta da fACTORy32 e inaugurata da “Paura”, che la “fabbrica teatrale milanese“ di via Watt ha deciso di dedicare a Stefan Zweig. Un insolito viaggio nella produzione di un autore talentuoso e poco rappresentato che per Milano Teatro City porta in scena una struggente storia d’amore, con il folgorante racconto di un sentimento tanto totalizzante quanto invisibile. Ad ammaliare il pubblico, l’incredibile capacità dell’autore austriaco di entrare in un’emozione e sviscerarla completamente, portandone alla luce tutti gli aspetti che la compongono, anche quelli meno gradevoli, più inquietanti, pericolosi, quei lati che forse non vorremmo vedere mai.
Contatti:
sito: www.factory32.it – infoline: +39 333 2817924 – mail: info@factory32.it
Biglietti:
In occasione di Milano Teatro City tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito + tessera associativa annuale gratuita obbligatoria
Prenotazione obbligatoria a https://factory32.it/teatro-city-2026-la-donna-invisibile/