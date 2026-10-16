fACTORy32 – Milano Teatro City 2026 Dal 17 al 18 ottobre 2026

sabato ore 18:00 – domenica ore 21:00

LETTERA DI UNA SCONOSCIUTA

da Stefan Zweig

progetto di Valentina Pescetto

con Chiara Arrigoni ed Enrico Ballardini

drammaturgia Chiara Arrigoni

regia Alberto Oliva

scenografia e costumi Paola Arcuria

luci e video Riccardo Italiano

assistenti alla regia Caterina Lambertini e Giulia Doni

videomaker e foto di locandina Luxon Vision

si ringrazia per la collaborazione Hellisbook

produzione fACTORy32 ­ Dopo il successo dell’esordio, dopo aver entusiasmato il pubblico nel fine settimana della sua prima assoluta, “Lettera Di Una Sconosciuta” torna a fACTORy32 all’interno delle iniziative del progetto “La Donna (In)visibile”, pensato dalla “fabbrica teatrale milanese” di via Watt in occasione della prima edizione della manifestazione diffusa Milano Teatro City. Due nuove date, il 17 e il 18 ottobre. Un ritorno atteso, potente, necessario, per uno spettacolo che ha saputo immediatamente conquistare il cuore del pubblico con un mix di poesia, intensità emotiva e atmosfere suggestive. Prodotto proprio da fACTORy32, lo spettacolo è tratto dall’omonimo racconto del grande autore austriaco Stefan Zweig e vede alla regia Alberto Oliva. Sul palco il noto Enrico Ballardini con Chiara Arrigoni, pluripremiata attrice e drammaturga. “Lettera Di Una Sconosciuta” è la storia di un amore non corrisposto che si trasforma in una silenziosa ossessione, un viaggio nel delicato mondo emotivo di una donna invisibile. Vienna anni Venti, un affascinante scrittore nel giorno del proprio compleanno riceve una lettera con un insolito incipit: “A te, che mai mi hai conosciuta…” È il primo passo di un viaggio nel labirinto di un’ossessione d’amore tra le atmosfere magiche della capitale austriaca di inizio Novecento, di uno scavo psicologico sul sentimento, raffinatissimo e insospettabilmente contemporaneo. “Un testo molto interessante”, spiega Chiara Arrigoni, protagonista in scena e curatrice della trasposizione teatrale del racconto, “la modernità dell’opera di Zweig è sorprendente. Sebbene abbia più di un secolo, a volte questo testo sembra una fotografia del nostro tempo, un’epoca nella quale capita che i sentimenti, distorti, si trasformino in forme di attaccamento ossessivo”. “Lettera Di Una Sconosciuta” è il secondo capitolo di un’originale trilogia, prodotta da fACTORy32 e inaugurata da “Paura”, che la “fabbrica teatrale milanese“ di via Watt ha deciso di dedicare a Stefan Zweig. Un insolito viaggio nella produzione di un autore talentuoso e poco rappresentato che per Milano Teatro City porta in scena una struggente storia d’amore, con il folgorante racconto di un sentimento tanto totalizzante quanto invisibile. Ad ammaliare il pubblico, l’incredibile capacità dell’autore austriaco di entrare in un’emozione e sviscerarla completamente, portandone alla luce tutti gli aspetti che la compongono, anche quelli meno gradevoli, più inquietanti, pericolosi, quei lati che forse non vorremmo vedere mai. Contatti:

sito: www.factory32.it – infoline: +39 333 2817924 – mail: info@factory32.it

Biglietti:

In occasione di Milano Teatro City tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito + tessera associativa annuale gratuita obbligatoria

Prenotazione obbligatoria a https://factory32.it/teatro- city-2026-la-donna-invisibile/ ­ TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI fACTORy32 PER MILANO TEATRO CITY 2026 16 ottobre 2026 – ore 18.00

La donna (in)visibile

Incontro presso Seicentro del Municipio 6 (Piazza Enrico Berlinguer, Via Savona, 99)

A cura dell’associazione WeWorld (https://www.weworld.it/), con la partecipazione di una psicologa esperta che affronterà il tema della invisibilità della donna, delle relazioni tossiche e dei legami affettivi disfunzionali. 17 ottobre 2026 – ore 18.00

Lettera Di Una Sconosciuta

Spettacolo teatrale presso fACTORy 32 (via Giacomo Watt, 32)

Rappresentazione della produzione di punta del teatro milanese: “Lettera Di Una Sconosciuta” da Stefan Zweig, dedicato al tema dell’ossessione amorosa e dell’invisibilità femminile. 17 ottobre 2026 – ore 19.00

Dal romanzo alla scena

Incontro presso fACTORy 32 (via Giacomo Watt, 32)

Incontro con la drammaturga Chiara Arrigoni, autrice pluripremiata dell’adattamento teatrale, per un approfondimento sui temi dell’invisibilità, della memoria e della fragilità femminile. 18 ottobre 2026 – ore 11.00 + ore 14.30

fACTORy32, tour dietro le quinte

Visita guidata presso fACTORy 32 (via Giacomo Watt, 32)

Visita guidata interattiva del teatro fACTORy 32 condotta dalla Direttrice Artistica che svela la storia della trasformazione di un magazzino di tappeti della periferia milanese in un teatro che è diventato un punto di riferimento internazionale. 18 ottobre 2026 – ore 16.00

Laboratorio teatrale La donna (in)visibile

Laboratorio teatrale presso l’Ex Fornace (Alzaia Naviglio Pavese, 16)

Laboratorio teatrale inclusivo sul tema dell’invisibilità presso l’Ex Fornace, condotto da Laura Angelone, aperto alla partecipazione anche dei cittadini con disabilità. Uno spazio di fiducia e ascolto per trasformare le esperienze in atto creativo e teatrale, in momenti di crescita e scoperta. 18 ottobre 2026 – ore 21.00

Lettera Di Una Sconosciuta

Replica dello spettacolo teatrale presso fACTORy 32 (via Giacomo Watt, 32)

Rappresentazione della produzione di punta del teatro milanese: “Lettera Di Una Sconosciuta” da Stefan Zweig, dedicato al tema dell’ossessione amorosa e dell’invisibilità femminile. *** Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico per permettere una totale inclusività ***

*** prenotazione obbligatoria a https://factory32.it/teatro- city-2026-la-donna-invisibile/ *** fACTORy32 nasce dalla forza di un sogno di Valentina Pescetto: aprire un teatro. Con tenacia la fondatrice e direttrice artistica di fACTORy32 ha sempre creduto in questo progetto, immaginato fin da bambina, ed è riuscita a concretizzarlo nel 2018, trasformando un vecchio magazzino di tappeti vicino ai Navigli in un teatro tutto nuovo. Un palco creato da zero e illuminato da tre parole che lo accompagnano da sempre: passione, determinazione e dedizione. Uno spazio che stagione dopo stagione è diventato un punto di riferimento per tutto un quartiere e per la città. fACTORy32 è un teatro, ma è soprattutto un luogo che pone l’attore al centro, non solo del proprio nome, ma di tutta la propria realtà. Una fabbrica teatrale milanese dal sapore internazionale. Un teatro con 82 posti a sedere, otto stagioni e già molte sfide alle spalle. Un appassionato spazio di cultura metropolitano che non vede l’ora di accogliere il pubblico per le nuove proposte in cartellone per la prossima stagione.

www.factory32.it ­ Come raggiungere fACTORy32 (via Giacomo Watt, 32 – Milano):

LINEA M2 FERMATA ROMOLO

-> PROSEGUIRE CON AUTOBUS 47 – FERMATA WATT P.ZA OHM ­ ­ ­ ­