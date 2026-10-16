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LETTERA DI UNA SCONOSCIUTA

Redazione
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Dal 17 al 18 ottobre 2026 sabato ore 18:00 – domenica ore 21:00

Spazio Diamante, la stagione 2024/2025
Teatro Arcobaleno, Debora Caprioglio in Callas d’Incanto
Le 95 tesi. Una storia di Lutero
Rumore di acque e Ouverture Alcina
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