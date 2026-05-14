Teatro India, Bruci la città

Esito finale del laboratorio I ragazzi selvaggi condotto da Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri19 maggio 2026

Il palcoscenico del Teatro India il 19 maggio (ore 20) si anima con Bruci la città, esito finale del laboratorio I ragazzi selvaggi condotto da Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri con gli attori e le attrici del corso di perfezionamento del Teatro di Roma.

Lo spettacolo racconta le contraddizioni delle pulsioni alla fuga e il rapporto conflittuale che si instaura più o meno consapevolmente verso lo spazio pubblico che ci circonda, che abitiamo e che soprattutto subiamo. In scena Angelica Accarino, Chiara Bono, Pietro Bovi, Diego Parlanti, Davide Papasidero, Alessandro Pocek, Emanuela Saccardi, Matteo Santinelli, Matteo Sbandi, Camilla Ventura, Sara Verteramo, Chiara Vinci nelle vesti di maldestri avventurieri, terroristi giocherelloni, sciamani metropolitani, principesse che amano il fango, hippie delusi, maniaci del turismo. Tutti con le valigie pronte, pronti a scappare lontano, a far esplodere tutto o, addirittura, a un pic-nic.

“Condannati a nascere e morire in città frettolose e inospitali, ci siamo abituati a rinchiuderci in uffici, strade trafficate, postazioni da smartworking e a sentirci a casa. Ci piace dimenticare il corpo dietro i ritmi urbani, scavalcare il prossimo e non guardarlo in faccia. Ci siamo affezionati allo smog, allo stress, alla vita depressa e seduta. Finché qualcosa si fracassa e sentiamo il bisogno disperato di fuggire_ dichiarano Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri. L’utopia bussa e noi siamo presi dall’ansia. Come il pinguino nichilista di Herzog che abbandona la sua colonia per trovare un proprio posto nel mondo, un giorno ci svegliamo sfiniti e sogniamo la fuga. Sogniamo di scappare dove non siamo mai andati, di maledire le nostre radici, di sradicarci, di rinnegare tutto, di abbandonare casa, sogniamo di andare a vivere in una tribù della Polinesia, magari. Un giorno prendiamo e ci uniamo a una comunità hippie tra i vitigni francesi. Un giorno decidiamo di farci esplodere in Comune pur di difendere l’unico pezzetto di verde della nostra cittadina.”

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria: tel. +39 06 877 522 10 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net _

Data e orari spettacolo: 19 maggio 2026 ore 20:00

ingresso libero con prenotazione obbligatoria a scuola@teatrodiroma.net

Durata spettacolo: 1 ora

Teatro India

19 maggio 2026

BRUCI LA CITTÀ

esito finale del laboratorio I ragazzi selvaggi condotto da Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri

supervisione drammaturgica e regia Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri

di e con le attrici e gli attori del Corso di Perfezionamento del Teatro di Roma – Teatro Nazionale

Angelica Accarino, Chiara Bono, Pietro Bovi, Diego Parlanti, Davide Papasidero, Alessandro Pocek, Emanuela Saccardi, Matteo Santinelli,

Matteo Sbandi, Camilla Ventura, Sara Verteramo, Chiara Vinci

un progetto di Teatro di Roma – Teatro Nazionale

orari spettacoli: ore 20:00

ingresso libero con prenotazione obbligatoria a scuola@teatrodiroma.net

durata spettacolo: durata 60 minuti