Teatro India, Los de Ahì e Rabia di Claudio Tolcachir

20 – 24 maggio 2026

Gli intricati legami affettivi e la sete di dominio nel dittico del regista Claudio Tolcachir,

indiscusso protagonista della scena argentina e fondatore del Teatro Timbre 4 a Buenos Aires,

al Teatro India, dal 20 al 24 maggio con gli spettacoli Los de Ahì e Rabia.

Il Teatro India si prepara ad accogliere, dal 20 al 24 maggio, uno degli indiscussi protagonisti della scena internazionale, Claudio Tolcachir, il regista e drammaturgo argentino, fondatore del Teatro Timbre 4 di Buenos Aires, torna a Roma con un dittico di spettacoli, Los de Ahì e Rabia, per esplorare le frustrazioni, le violenze silenziose e gli intricati legami affettivi che si consumano nella nostra quotidianità.

Si inizia con Los de Ahì, in scena dal 20 al 24 maggio, con una riflessione sulla brutalità dell’indifferenza e sull’immigrazione. L’opera segue quattro fattorini, in attesa di istruzioni da una macchina nel nulla, dove una biglietteria intelligente gestisce gli ordini che determinano il loro lavoro. Un racconto che mette in luce la solitudine e l’impotenza di chi è schiacciato da un sistema che li riduce a ingranaggi di una macchina che non riconosce la loro umanità. Sulla scena una brughiera poco lontana da una città straniera e una macchina situata nella boscaglia, una sorta di armadietto intelligente, organizza gli ordini. I protagonisti, Nuno, Munir, Dani ed Eduardo aspettano il segnale, il suono che annuncia la loro prossima destinazione. L’indirizzo della spedizione appare sulla mappa dei loro telefoni. Ritirano il pacco, salgono sulla bici e consegnano l’ordine, indovinando un po’ il percorso. Ignorando completamente ciò che viene trasportato e poi, di nuovo al punto di partenza. Fino a quando la macchina situata nella boccola non dà nuovamente il segnale. Son esseri invisibili in una città che attende i loro servizi, tessono la loro esistenza, organizzano, si prendono cura di sconosciuti, diffidano.

«Ho paura, lo confesso. Probabilmente sono gli anni che mi hanno reso più fragile. È il suono del respiro dei miei figli nel sonno – afferma Claudio Tolcachir – La crudeltà non è una novità, lo so. L’indifferenza, tuttavia, sembra una scoperta di questi tempi. Quelle persone laggiù sono un piccolo universo invisibile, pieno di vita. Esseri ignorati, di cui normalmente non ricorderemmo i volti e i nomi. Forse è questo: fermarsi, avvicinare l’obiettivo finché non riconosciamo i loro sguardi e le loro voci. Riconoscere le loro storie; forse non siamo poi così diversi. Non siamo a più di un passo dall’essere stranieri, invisibili e orfani come loro. Vedere come se fosse la prima volta. Ascoltare come se fosse la prima volta. Mi piace pensare a uno spettatore attivo, curioso, intuitivo. Se il teatro mi permette di iniettare un pezzo di vita lì, di recuperare una dimensione umana di fronte all’anonimato anestetizzante, saprò perché lo faccio. Una piccola battaglia, combattuta per il bene. Per affrontare la paura. «C’è un luogo, così vicino al cuore del mondo, che il mondo se n’è dimenticato.»

Dal 21 al 24 maggio va in scena Rabia, tratto dalla novella di Sergio Bizzio, in cui Claudio Tolcachir trasforma il suo corpo in un campo di battaglia dove risolve ogni discussione su queste due discipline, così simili eppure così distinte. È opera di un alchimista: nel suo duplice ruolo di attore e regista, quest’ultimo insieme a Lautaro Perotti, trasforma un materiale di altra natura – la letteratura – in arte drammatica, e stabilisce una connessione ipnotica e profonda con lo spettatore. La regia, il suono, le luci, la scenografia, ogni aspetto rivela una maestria assoluta. «Ci sono progetti che si impossessano del nostro corpo in modo quasi ossessivo e non ci lasciano andare finché non si vede la luce. Rabia è uno di questi. Da quando ho letto il romanzo, sono rimasta intrappolato da immagini, sensazioni, momenti che mi hanno segnato profondamente, finché non ho intuito che il piacere morboso che mi procurava rivisitare la storia poteva essere una cerimonia teatrale unica e affascinante – continua il regista – Raccontare questa storia significa immergersi nell’avventura più rischiosa. La storia del protagonista è rischiosa, così come lo è la missione di dispiegarla nello spazio. Ma perché fare teatro se non ci buttiamo nell’abisso, se non impazziamo d’amore e di paura? Se non tremiamo prima di iniziare, abbracciati da coloro che danno senso alla nostra vocazione e al nostro lavoro?»

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria: tel. +39 06 877 522 10 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net _ Biglietti: €18, ridotto €12

Orari spettacoli:

Los de Ahì 20 – 23 maggio ore 21:00 | 24 maggio ore 20

Rabia 21– 23 maggio ore 19:00| 24 maggio ore 18:00

spettacoli in lingua originale con sopratitoli in italiano

20 – 23 maggio ore 21:00 – 24 maggio ore 20

Los de Ahì

testo e regia Claudio Tolcachir

con Nourdin Batán, Fer Fraga, Malena Gutiérrez, Nuria Herrero e Gerardo Otero

scene e costumi Lua Quiroga Paul – luci Juan Gómez-Cornejo – sound design Sandra Vicente

consulenza artistica Lautaro Perotti, Mónica Acevedo e María García de Oteyza

aiuto regia María García de Oteyza – aiuto luci Pilar Valdevira – foto Bàrbara Sànchez Palomero

produzione Centro Dramático Nacional, Producciones Teatrales Contemporáneas y Teatro Picadero, Carnezzeria

21 – 23 maggio ore 19:00 – 24 maggio ore 18:00

Rabia

dalla novella di Sergio Bizzio

adattamento Claudio Tolcachir, Lautaro Perotti, María García de Oteyza, Mónica Acevedo

regia Claudio Tolcachir e Lautaro Perotti

con Claudio Tolcachir

luci Juan Gómez-Cornejo – sound design Sandra Vicente – video e scene Emilio Valenzuela

aiuto regia Mónica Acevedo

spettacoli in lingua originale con sopratitoli in italiano