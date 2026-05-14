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Teatro della Cometa, Aristo Sham e gli anni ’20 a Parigi

Fabiana Raponi
Fabiana Raponi
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Il pianista, Premio Van Cliburn, fra Ravel e Brahms, chiude la stagione musicale del teatro, il 17 maggio ore 17 a Roma

Si conclude domenica 17 maggio (ore 17) la programmazione Roma-Parigi del Teatro della Cometa di Roma con il concerto del pianista Aristo Sham che propone un percorso sonoro nella Parigi degli anni Venti.
La programmazione Roma-Parigi si sviluppa in un programma articolato che ha animato rinnovati e sontuosi spazi del Teatro della Cometa focalizzandosi sul gemellaggio fra Roma e Parigi, alla luce del ruolo centrale che la capitale francese ebbe su Mimì Pecci-Blunt fondatrice dello storico teatro e anima del profondo legame culturale fra le due capitali europee.
Il programma di Aristo Sham, 25enne di Hong Kong, vincitore del prestigioso al Van Cliburn, è un viaggio musicale nella Parigi degli anni venti, fra fermento artistico e nuove estetiche musicali. Il pianista interpreterà la Klavierstrucke e Sonata n.1 di Brahms (fil rouge della programmazione musicale del teatro), la Ciaccona di Bach nella rivisitazione di Busoni, oltre a riproporre Gaspard de la nuit di Ravel, uno fra i brani suonati da Benedetto Arturo Michelengeli nel 1959, in uno dei recital inaugurali della stagione del Teatro della Cometa.
Aristo Sham si è già distinto in concerti internazionali mostrando padronanza dello strumento e coinvolgimento emotivo. Ha già collaborato con importanti orchestre come l’Hong Kong Philharmonic Orchestra, l’English Chamber Orchestra, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, la Minnesota Orchestra e ha conquistato numerosi premi internazionali, tra cui il Concorso Ettlingen in Germania, il Gina Bachauer Junior Piano Competition, il Young Concert Artist International Auditions.
Info e biglietti su teatrodellacometa.com

Fabiana Raponi

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