Martedì 4 novembre 2025 | ore 21

SIMONE CRISTICCHI AL TEATRO DUSE CON ‘DALLE TENEBRE ALLA LUCE’

IL LIVE CELEBRA 20 ANNI DI CARRIERA DEL ‘CANTATTORE’

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

Simone Cristicchi celebra vent’anni di carriera con un nuovo progetto live che attraversa la sua produzione musicale, tra canzoni, parole e memoria. Lo spettacolo, intitolato ‘Dalle tenebre alla luce’, va in scena martedì 4 novembre (ore 21) al Teatro Duse di Bologna.

Cristicchi torna, dopo anni, alla propria musica dal vivo in uno show che attraversa le tappe più significative del suo percorso artistico, dagli esordi di Fabbricante di canzoni, che ne consacrò il talento, fino alle profondità tematiche dell’ultimo concept-album. In scaletta i suoi brani più rappresentativi, da ‘Ti regalerò una rosa’ a ‘Studentessa Universitaria’, passando per ‘Meno Male (Che c’è Carla Bruni)’ e ‘Sette miliardi di felicità’, insieme al recente ‘Quando sarai piccola’, premiato con il Premio Lunezia, il Premio della Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ a Sanremo, il Premio Bigazzi per la migliore composizione e il Premio Roma Videoclip SIAE quale miglior Video musicale 2025.

Non a caso, il teatro è il luogo in cui la musica di Cristicchi trova nuova vita, con parola e melodia che respirano insieme e restituiscono appieno la sua natura di ‘cantattore’. In questa cornice, l’artista si svela nella sua essenza più autentica: poeta della parola e interprete sensibile, capace di muoversi tra registri diversi e intrecciare canzoni, racconti e riflessioni, toccando corde intime e collettive. Il concerto è, infatti, un racconto musicale in cui si alternano ironia e malinconia, leggerezza e introspezione.

A impreziosire la serata sarà la partecipazione dello Gnu Quartet, ensemble dal timbro raffinato che, in commistione con la storica band di Cristicchi, darà vita a una inconfondibile cifra stilistica: un incontro tra la delicatezza della musica da camera e l’energia del rock d’autore, a comporre un equilibrio perfetto tra eleganza e sperimentazione.

IMARTS International Music and Arts

Simone Cristicchi

DALLE TENEBRE ALLA LUCE

con Gnu Quartet

Simone Cristicchi – voce e chitarra

Riccardo Corso – chitarre, mandolino e bouzuki

Andrea Rosatelli – basso e contrabbasso

Riccardo Ciaramellari – pianoforte, fisarmonica e tastiere

Valter Sacripanti – batteria e percussioni

Gnu Quartet:

Stefano Cabrera – violoncello

Raffaele Rebaudengo – viola

Francesca Rapetti – flauto traverso

Roberto Izzo – violino

BIGLIETTI

Intero

Platea 56 euro

Prima galleria e palchi 47 euro

prima galleria con visibilità ridotta

e seconda galleria 38 euro

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

