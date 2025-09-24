IUC, Ars Ludi e Patrizio La Placa per 7 di Marcello Filotei per Note Sacre

Terzo appuntamento del festival, al Nuovo Teatro Ateneo di Roma, martedì 30 settembre ore 20.30 a Roma

Prosegue la prima edizione di Note Sacre, Festival di Musica Sacra promosso dall’Istituzione Universitaria dei Concerti, realizzato con il contributo della Regione Lazio nell’ambito del Lazio Musica Sacra Festival 2025: il Nuovo Teatro Ateneo di Sapienza Università di Roma, storico e rinnovato spazio della città universitaria ospiterà due eventi della rassegna, il 30 settembre e il 10 ottobre.

Il primo appuntamento è fissato martedì 30 settembre alle ore 20.30 con 7 di Marcello Filotei, Meditazione su Septem Verba Christi in Cruce di Joseph Haydn per percussioni, baritono ed elettronica. L’opera, commissionata e trasmessa in prima mondiale da Radio Vaticana nel 2023 e rappresentata il 28 febbraio 2023 nella stagione della IUC, vedrà sul palco l’Ars Ludi Ensemble (Leone d’argento Biennale Musica 2022), Gianluca Ruggeri come maestro concertatore. il baritono Patrizio La Placa.

L’opera, che verrà introdotta dal compositore presente in sala, rappresenta un ponte tra tradizione e contemporaneità, una riflessione tra passato e presente, tradizione e sperimentazione, riflettendo sulle ultime parole di Cristo sulla Croce attraverso una chiave sonora innovativa. “Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce sono state messe in musica continuamente, in tutte le epoche. Si tratta quindi di capire cosa significano per noi oggi. Nella mia meditazione personale – commenta Filotei – sono partito dal capolavoro di Haydn, dal quale ho preso la struttura: un’introduzione, sette movimenti e un terremoto finale”. Biglietto: posto unico 5,00 euro.

Ars Ludi: ensemble di percussioni fondato nel 1987, composto da Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi e Gianluca Ruggeri. Leone d’argento dalla Biennale Musica di Venezia 2022, si distingue per l’attenzione al repertorio contemporaneo per percussione e per numerose creazioni multimediali, tra cui Orazi e Curiazi e Jules Verne di Battistelli.

Gianluca Ruggeri: musicista e direttore, è impegnato nel repertorio solistico e cameristico contemporaneo, si concentra sulla ricerca elettro-acustica e sulla performance. Dirige anche il Ready- Made Ensemble ed è autore di brani per piccoli ensemble.

Patrizio La Placa: già puer cantor della Cappella Musicale Pontificia Sistina, si laurea presso il Conservatorio di Roma Santa Cecilia. Partecipa a importanti produzioni operistiche nazionali anche come basso solista nella Messa in do minore di Mozart diretto da Honeck. Nel 2023 vince il concorso presso il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Marcello Filotei: diplomato in pianoforte, composizione e musica elettronica al Conservatorio di Santa Cecilia, si dedica all’approfondimento dei linguaggi musicali contemporanei, con attenzione alle nuove tecnologie. Fra le sue opere L’ultima estate, per le città colpite dal terremoto del 2016 e, 7, eseguita in prima assoluta alla IUC.

Il Teatro Ateneo ospiterà anche l’ultimo appuntamento della rassegna, Fra Haydn e Mozart, venerdì 10 ottobre alle ore 20.30: sul palco, l’Orchestra da Camera Canova, diretta da Enrico Pagano condurrà il pubblico alla scoperta dell’intimismo dello Sturm und Drang, fra le influenze classiche e le atmosfere romantiche: la Canova interpreta la Sinfonia n. 49 di Haydn, detta “La Passione” per le vene drammatiche che la attraversano. In programma anche due perle mozartiane: il giovanile Divertimento K 138 e il celebre Exsultate, jubilate! Mottetto per soprano e orchestra K 165, un’opera luminosa che celebra la gioia attraverso un virtuosismo di raro ascolto. Sul palco il soprano Daniela Cappiello, nota al grande pubblico per le presenze in teatri quali l’Arena di Verona, l’Opera di Roma e il Teatro Regio di Torino. Biglietto: posto unico 5 euro.

Enrico Pagano: classe 1995, diplomato in direzione d’orchestra, violoncello e composizione, è Direttore artistico dell’Orchestra Canova, Direttore in residenza e Consigliere artistico della IUC, inserito da Forbes nella lista dei 100 Under 30 destinati a cambiare l’Italia. Alla guida della Canova si è esibito in prestigiosi contesti, ma è stato direttore ospite anche del Teatro dell’Opera di Roma o il Teatro Verdi di Trieste.

Orchestra da Camera Canova: fondata nel 2014, vanta un particolare interesse per il classicismo musicale, il ‘900 e la contemporaneità, ed è formata da alcuni dei migliori giovani professionisti italiani, di età media under30. Per la critica è “una delle migliori realtà in circolazione” e si è esibita in tutta Italia e all’estero. È in residenza alla IUC, Villa Reale, Teatro di Corte e del Parco di Monza.

Daniela Cappiello: soprano, specializzata in canto lirico presso il Cons.”G. Frescobaldi” di Ferrara, è vincitrice di numerosi concorsi lirici internazionali e vanta un ricco repertorio, da Mozart a Puccini. Fra i suoi più recenti impegni, Carmen all’Arena di Verona, La Bohème a Macerata, L’ultimo viaggio di Sinbad al Teatro dell’Opera di Roma, Rigoletto al Teatro Regio di Torino.

Martedì 7 ottobre alle ore 20.00 la Chiesa di Santa Maria dell’Anima a Roma (Via di Santa Maria dell’Anima, 64) ospiterà Quid agis cor meum, progetto dedicato concerto a Giacomo Carissimi, maestro dell’oratorio musicale del ‘600 proposto dall’Ensemble Seicentonovecento e Flavio Colusso direttore al cembalo, Margherita Chiminelli soprano, Mauro Borgioni baritono, Andrea Damiani tiorba, Andrea Coen organo.

Il programma propone pagine tanto espressive quanto virtuosistiche del catalogo di Carissimi, universalmente riconosciuto come uno dei più grandi musicisti della storia: ogni pagina, quasi sempre di estrema difficoltà, che richiede notevoli qualità e ampia gamma espressiva ai musicisti, è pervasa da un teso lirismo che si pone al servizio della parola. I virtuosismi non sono mera esibizione ma rendono splendidamente gli affanni emotivi, non solo quando sono in scena veri e propri personaggi come nel dialogo del Tolle sponsa o nel Lucifer, ma anche quando nei mottetti le voci cantano testi tratti da salmi, inni e Vangeli in una sorta di ‘centone’ che loda Dio, istruisce nelle verità della fede, infine pure quando il dialogo è tutto interiore, come nella cantata Che legge è questa, o Dio? o nel mottetto Quid agis cor meum che dà il titolo al concerto.

Il concerto è a ingresso gratuito.

Flavio Colusso: compositore, musicologo e direttore impegnato nel repertorio lirico e sinfonico e nella produzione di inediti, prime esecuzioni e sue composizioni in numerose istituzioni nazionali e internazionali. Dal 1983 cura l’esecuzione e la pubblicazione delle opere di Carissimi e il repertorio degli evirati cantori. La sua discografia comprende anche lavori di Draghi, Pergolesi, Sarro, Vivaldi e molti altri.

Ensemble Seicentonovecento: fondato e diretto dal 1983 da Flavio Colusso, è uno dei gruppi italiani più originali della scena internazionale. Impegnato in capolavori inediti del passato e prime esecuzioni di musica d’oggi, è dal 1985 in residenza a Villa Lante al Gianicolo. Numerose le produzioni teatrali, concertistiche e discografiche (oltre 70 CD) realizzate con compositori, direttori e solisti celebri.

Info e dettagli

www.concertiiuc.it ; 06-3610051/2