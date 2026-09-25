Festival d’autunno, arriva Carnival

Prima nazionale dell’evento che vedrà protagonista GianMaria Coccoluto, in arte GNMR, tra gli artisti più interessanti della scena elettronica underground internazionale

Un modo nuovo per scoprire e vivere il territorio a ritmo di musica. Dopo l’anteprima estiva tra Borgia e Squillace, la XXIII Edizione del Festival d’Autunno arriva a Catanzaro nel mese di ottobre con una doppia inaugurazione. Venerdì 16 ottobre, il Chiostro del Complesso Monumentale del San Giovanni ospiterà Carnival, prima nazionale dell’evento che vedrà protagonista GianMaria Coccoluto, in arte GNMR, tra gli artisti più interessanti della scena elettronica underground internazionale.

La rassegna ideata e diretta da Antonietta Santacroce propone una serata speciale e diversa dal consueto, dove musica, convivialità e cultura del gusto si incontrano nella formula Music. Food. Drink. Al centro, il dj set di GNMR, affiancato da un percorso gastronomico ideato dallo chef Annita Ferragina, pensato per raccontare la Calabria attraverso sapori e prodotti della tradizione riletti in chiave contemporanea.

GNMR tra musica, arte e memoria

Il claim di questa edizione, “Musica, visioni e meraviglia”, trova in Carnival una delle sue espressioni più originali. Nel corso degli anni, GNMR ha sviluppato un linguaggio personale tra house e techno, capace di unire energia e contaminazione, portando la sua ricerca sonora sui palchi del Goa Club, del Cocoricò e del Polifonic Festival. Non è solo dj ma anche A&R e produttore: la sua etichetta Dubblack ha in catalogo artisti provenienti da tutta Europa e le sue doti dietro la console sono state apprezzate in ogni angolo del globo. Il suo sound dark e misterioso ha fatto ballare Berlino, Tbilisi, Amsterdam, spingendolo fino all’Asia e all’Australia.

A Catanzaro, per il Festival, il dj impreziosirà la sua performance inserendo anche un omaggio a Mimmo Rotella, nel ventennale della sua scomparsa e in concomitanza con la mostra dedicata all’artista ospitata negli stessi spazi del San Giovanni. Un legame che passa anche attraverso la storia familiare di Gianmaria: suo padre Claudio, veterano della consolle e della scena italiana del clubbing, realizzò infatti la colonna sonora del documentario L’ora della lucertola, il dialogo tra Mimmo Calopresti e Rotella dedicato alla vita e alla carriera del grande artista catanzarese, oltre a rileggere in musica insieme al Maestro alcune delle sue poesie epistaltiche, fra le quali Carnival, che infatti dà il titolo alla serata. Un viaggio sonoro nel quale troverà spazio anche Toccata and Fugue in D Minor (Dub Dream), tra le tracce che meglio rappresentano il suo modo di mettere in dialogo tradizione e contemporaneità.

Il gusto come parte dell’esperienza

Musica, gusto e arte diventano così parti di un’unica esperienza. Non semplicemente un concerto, né soltanto una degustazione, ma una serata nella quale il pubblico potrà non solo ascoltare musica internazionale, dal momento che GNMR è protagonista di grandi eventi in tutta Europa, da Berlino a Oslo, solo per citare le ultime sue performance, ma anche incontrarsi, ballare, degustare cibi, vini, cocktail, e scoprire un modo diverso di vivere uno degli spazi più suggestivi di Catanzaro

Il dj set di GNMR sarà infatti preceduto da “Navigando tra le note del gusto”, il percorso gastronomico, curato dalla chef Annita Ferragina, impreziosito anche dallo show cooking, che proporrà: sei assaggi ispirati alle materie prime calabresi, dalla cipolla di Tropea al Suino Nero di Calabria, dal riso nero di Sibari alle mele della Sila, proposti in una rilettura contemporanea.

A completare l’esperienza saranno vini, birre, cocktail e amari dei partner e sponsor della serata, tra cui Qual’Italy, Senatore vini, Birra Gladium, Tramontana Vini.

«Ho immaginato questo percorso come una navigazione, dove ogni assaggio rappresenta una tappa e ogni prodotto porta con sé una storia. Ho voluto partire dalla Calabria più autentica, quella delle nostre materie prime e dei sapori della memoria, per reinterpretarla attraverso piccoli bocconi capaci di dialogare con la musica e con l’arte. È il mio modo di portare la cucina calabrese dentro una serata contemporanea, senza perdere il legame con le nostre radici», racconta Annita Ferragina.

«Coniugare musica e enogastronomia consente di creare momenti di aggregazione importanti per la nostra città e ne sottolineano l’identità», ha dichiarato Antonietta Santacroce. «Vogliamo far divertire, ballare e incontrare le persone mentre andranno alla scoperta dell’enogastronomia calabrese di qualità, ascoltando musica internazionale. Il Festival crea anche community, oltre a proporre grandi eventi».

Il prossimo appuntamento

Il Festival d’Autunno proseguirà il giorno dopo sabato 17 ottobre, alle 21, nel Teatro Politeama “Mario Foglietti”, con il secondo appuntamento della doppia inaugurazione: l’attesissimo concerto di Massimo Ranieri, protagonista di Tutti i sogni ancora in volo (e continuano a volare).

I biglietti per entrambi gli eventi sono disponibili nella segreteria del Festival a Catanzaro, su www.festivaldautunno.com e presso tutte le rivendite autorizzate del circuito TicketOne (https://www.ticketone.it/event/carnival-gnmr-dj-set-complesso-monumentale-san-giovanni-21892108/)