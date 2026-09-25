Chiesa di San Paolo entro le Mura, il concerto di Orchestra Sinfonica Città di Roma

Domenica 27 settembre 2026 ore 20,30 con Orchestra Sinfonica Città di Roma

Opera in Roma, domenica 27 settembre, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma

, presenta, l’Orchestra Sinfonica Città di Roma, che eseguirà musiche W. A. Mozart, Sinfonia n. 36 in do maggiore, K. 425 “Linz” (Linzer Sinfonie) e P. I. Tchaikovsky, Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64. Durante il concerto alla direzione si alterneranno i maestri: Rafael Gutierrez (Mexico), Stefano Borsarelli, Hakob Atyan (Armenia), Francesco Albarelli, Dominik Steklasa (Slovenia), Andrea Mura, Stephan Smoktunowicz e Federico Fenu.

Composta nel 1783 in soli quattro giorni durante una sosta a Linz, la Sinfonia n. 36 è un capolavoro di eleganza classica e brillante spontaneità. Si distingue per essere la prima sinfonia di Mozart ad aprirsi con una solenne e misteriosa introduzione in tempo di Adagio, che lascia presto il posto a un’atmosfera di vibrante energia e fluidità melodica. L’opera brilla per la sua impeccabile architettura formale, l’equilibrato dialogo tra gli strumenti e lo spirito vivace tipico dell’Illuminismo. Composta nel 1888, la Quinta Sinfonia di Čajkovskij è un monumentale dramma musicale incentrato sulla lotta contro il Destino. Tale tema è rappresentato da un motivo ricorrente che attraversa tutti e quattro i movimenti, trasformandosi dall’iniziale oscurità malinconica in un trionfo quasi liberatorio nel finale. Caratterizzata da una ricca orchestrazione e dal celebre, intensissimo assolo di corno del secondo movimento, la sinfonia travolge l’ascoltatore con una potenza emotiva cruda e irresistibile.

INGRESSO: da 15 a 25 euro

INFO: 351 505 7608

WWW.OPERAINROMA.COM

Opera in Roma

&

Orchestra Sinfonica Città di Roma

presentano

W. A. Mozart

Sinfonia n. 36 in do maggiore, K. 425 “Linz” (Linzer Sinfonie)

P. I. Tchaikovsky

Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64

Domenica 27 settembre 2026 ore 20,30

Orchestra Sinfonica Città di Roma

Direttori: Rafael Gutierrez (Mexico), Stefano Borsarelli, Hakob Atyan (Armenia), Francesco Albarelli, Dominik Steklasa (Slovenia), Andrea Mura, Stephan Smoktunowicz, Federico Fenu