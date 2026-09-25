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Chiesa di San Paolo entro le Mura, il concerto di Orchestra Sinfonica Città di Roma

Redazione Roma
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Domenica 27 settembre 2026 ore 20,30 con Orchestra Sinfonica Città di Roma

Opera in Roma, domenica 27 settembre, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma

, presenta, l’Orchestra Sinfonica Città di Roma, che eseguirà musiche W. A. Mozart, Sinfonia n. 36 in do maggiore, K. 425 “Linz” (Linzer Sinfonie) e P. I. Tchaikovsky, Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64. Durante il concerto alla direzione si alterneranno i maestri: Rafael Gutierrez (Mexico), Stefano Borsarelli, Hakob Atyan (Armenia), Francesco Albarelli, Dominik Steklasa (Slovenia), Andrea Mura, Stephan Smoktunowicz e Federico Fenu.
Composta nel 1783 in soli quattro giorni durante una sosta a Linz, la Sinfonia n. 36 è un capolavoro di eleganza classica e brillante spontaneità. Si distingue per essere la prima sinfonia di Mozart ad aprirsi con una solenne e misteriosa introduzione in tempo di Adagio, che lascia presto il posto a un’atmosfera di vibrante energia e fluidità melodica. L’opera brilla per la sua impeccabile architettura formale, l’equilibrato dialogo tra gli strumenti e lo spirito vivace tipico dell’Illuminismo. Composta nel 1888, la Quinta Sinfonia di Čajkovskij è un monumentale dramma musicale incentrato sulla lotta contro il Destino. Tale tema è rappresentato da un motivo ricorrente che attraversa tutti e quattro i movimenti, trasformandosi dall’iniziale oscurità malinconica in un trionfo quasi liberatorio nel finale. Caratterizzata da una ricca orchestrazione e dal celebre, intensissimo assolo di corno del secondo movimento, la sinfonia travolge l’ascoltatore con una potenza emotiva cruda e irresistibile.

INGRESSO: da 15 a 25 euro

INFO: 351 505 7608

WWW.OPERAINROMA.COM

 

Opera in Roma
&
Orchestra Sinfonica Città di Roma
presentano

W. A. Mozart

Sinfonia n. 36 in do maggiore, K. 425 “Linz” (Linzer Sinfonie)

P. I. Tchaikovsky

Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64

Domenica 27 settembre 2026 ore 20,30
Orchestra Sinfonica Città di Roma

Direttori: Rafael Gutierrez (Mexico), Stefano Borsarelli, Hakob Atyan (Armenia), Francesco Albarelli, Dominik Steklasa (Slovenia), Andrea Mura, Stephan Smoktunowicz, Federico Fenu

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