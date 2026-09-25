Teatro Golden, Chiamalo ancora amore apre la stagione

Enzo Casertano, Beatrice Fazi în una esilarante commedia che inaugura la stagione. Dal 1 all'11 ottobre a Roma

Al Teatro Golden il sipario torna finalmente ad aprirsi con una nuova stagione ricca di spettacoli e grandi artisti.

Non c’è schermo che possa sostituire l’energia che solo il teatro riesce a regalare, quando gli attori salgono sul palco per trasportare la platea in un viaggio tra sorrisi ed emozioni. A conferma di questo ecco che lo spazio culturale di via Taranto a Roma si prepara ad un nuovo debutto: “Chiamalo ancora amore”. Protagonisti di questa commedia, dall’1 all’11 ottobre 2026, Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Andrea Hegedus, Angelica Pisilli per la regia di Toni Fornari. Il testo è scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli e prodotto da Teatro Novanta e Goldenstar AM. Lo spettacolo affronta il tema dei sentimenti, delle criticità che spesso sorgono quando i matrimoni si preparano a festeggiare ben 25 anni. Al centro della scena una coppia “affiatata” alla vigilia delle nozze d’argento. Hanno un figlio laureato che “non schioda” da casa con una fidanzata “stravagante” e 2 I Pad.

Proprio alla vigilia del 25° anniversario di matrimonio, il figlio scopre che il padre e la madre, l’uno all’insaputa dell’altra, intrattengono una relazione sentimentale via chat e che proprio quella sera, inventandosi reciproci impegni di lavoro, dovranno incontrare per la prima volta i loro “amanti virtuali”! Una esilarante commedia che, ribaltando i ruoli, costringe un figlio ad inventare un piano diabolico per impedire il pericoloso incontro e salvare ad ogni costo il matrimonio dei suoi adorati genitori.

Teatro Golden via Taranto 36

Info 0670493826

Orari spettacoli:

· giovedì – venerdì ore 21.00

· sabato ore 17.00 e 21.00

· domenica ore 17.00.