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RIUSO DI CLASSE

Redazione
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Dal 28 al 31 maggio 2026
Teatro India, La leggenda del santo bevitore
Teatro Vascello, al via il Coffee Plant con Monocale Carini
Centrale Preneste Teatro, La sinfonia dei giocattoli
Moulin Rouge – il musical, il Sistina Chapiteau prende forma
Teatro Belli, Barbara di Angelo Orlando
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