domenica 31 maggio ore 19:00

CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project

Presentano

Il pianoforte a quattro mani

Musiche di Franz Schubert

Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

domenica 31 maggio ore 19:00

Esegue:

Duo pianistico

Francesco Buccarella – Stefano Scarcella

Concerto di chiusura della Stagione 2025 – 2026 della Camera Musicale Romana

Domenica 31 maggio, nella suggestiva cornice della Sala dei Lecci, si conclude la Stagione della Camera Musicale Romana, una caleidoscopica proposta di musica da camera a 360 gradi, capace di attraversare stili, epoche e linguaggi diversi, offrendo al pubblico un percorso ricco di sfumature, incontri e suggestioni musicali.

A chiudere questo itinerario artistico sarà un omaggio a Franz Schubert con il concerto “Il pianoforte a quattro mani”, affidato al duo pianistico formato da Francesco Buccarella e Stefano Scarcella.

Il programma conduce il pubblico in una delle dimensioni più intime e affascinanti della scrittura schubertiana: quella del pianoforte condiviso, dove dialogo, ascolto e profonda sintonia interpretativa si fondono in un’unica voce musicale.

In programma il brillante Divertissement à la Hongroise, le eleganti Variazioni su un tema di Hérold e la celebre Fantasia in fa minore op. 103, autentico capolavoro della letteratura pianistica a quattro mani, pagina di straordinaria intensità espressiva, lirismo e modernità.

Due interpreti di grande prestigio accompagneranno il pubblico in questo percorso musicale: Francesco Buccarella, concertista di fama internazionale e collaboratore dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e Stefano Scarcella, pianista e camerista apprezzato nelle principali stagioni concertistiche italiane e docente presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone.

Al termine del concerto, un brindisi conviviale offrirà al pubblico un piacevole momento di incontro e condivisione per salutare insieme la stagione appena conclusa e darsi appuntamento alla nuova stagione concertistica, che riprenderà come da tradizione dall’ultima domenica di settembre.

Programma:

Schubert:

Divertissement a’ la Hongroise

Variazioni su un tema di Herold

Fantasia in fa min op. 103

A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, “Luogo Arte Accademia Musicale” e CMR Project

Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ – Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell’ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 – cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. – Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).