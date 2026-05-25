domenica 31 maggio ore 19:00
CAMERA MUSICALE ROMANA
LUOGO ART EVENT
Bioparco di Roma
CRM project
Presentano
Il pianoforte a quattro mani
Musiche di Franz Schubert
Sala dei Lecci del Bioparco di Roma
domenica 31 maggio ore 19:00
Esegue:
Duo pianistico
Francesco Buccarella – Stefano Scarcella
Concerto di chiusura della Stagione 2025 – 2026 della Camera Musicale Romana
Domenica 31 maggio, nella suggestiva cornice della Sala dei Lecci, si conclude la Stagione della Camera Musicale Romana, una caleidoscopica proposta di musica da camera a 360 gradi, capace di attraversare stili, epoche e linguaggi diversi, offrendo al pubblico un percorso ricco di sfumature, incontri e suggestioni musicali.
A chiudere questo itinerario artistico sarà un omaggio a Franz Schubert con il concerto “Il pianoforte a quattro mani”, affidato al duo pianistico formato da Francesco Buccarella e Stefano Scarcella.
Il programma conduce il pubblico in una delle dimensioni più intime e affascinanti della scrittura schubertiana: quella del pianoforte condiviso, dove dialogo, ascolto e profonda sintonia interpretativa si fondono in un’unica voce musicale.
In programma il brillante Divertissement à la Hongroise, le eleganti Variazioni su un tema di Hérold e la celebre Fantasia in fa minore op. 103, autentico capolavoro della letteratura pianistica a quattro mani, pagina di straordinaria intensità espressiva, lirismo e modernità.
Due interpreti di grande prestigio accompagneranno il pubblico in questo percorso musicale: Francesco Buccarella, concertista di fama internazionale e collaboratore dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e Stefano Scarcella, pianista e camerista apprezzato nelle principali stagioni concertistiche italiane e docente presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone.
Al termine del concerto, un brindisi conviviale offrirà al pubblico un piacevole momento di incontro e condivisione per salutare insieme la stagione appena conclusa e darsi appuntamento alla nuova stagione concertistica, che riprenderà come da tradizione dall’ultima domenica di settembre.
Programma:
- Schubert:
Divertissement a’ la Hongroise
Variazioni su un tema di Herold
Fantasia in fa min op. 103
A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS
Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi
in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, “Luogo Arte Accademia Musicale” e CMR Project
Indicazioni per raggiungerci:
Sala dei Lecci – Bioparco di Roma
Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ – Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*
Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’
Chi viene in macchina può usufruire dell’ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1
Per Informazioni e prenotazioni:
+ 39 3334571245 – cameramusicaleromana@gmail.com
La prenotazione è vivamente consigliata
BIGLIETTERIA IN LOCO
I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.
COSTI BIGLIETTI
Intero € 18,00. – Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).