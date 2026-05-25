dal 26 al 30 maggio

Al via la IV Edizione del “Festival Internazionale per gli Etruschi” ideato da Agostino De Angelis: un programma straordinario tra grandi ospiti, cultura e il coinvolgimento delle scuole

Dopo lo straordinario successo del bilancio della III Edizione del Festival 2025, l’attore e regista Agostino De Angelis e l’Associazione Culturale ArcheoTheatron danno ufficialmente il via alla IV Edizione del ©”Festival Internazionale per gli Etruschi” 2026. Il festival si svolgerà quest’anno dal 26 al 30 maggio a Cerveteri, concentrando le sue attività nel cuore storico del territorio: l’area della Necropoli del Sorbo sita all’interno dell’Istituto Cena, e nell’aula esterna adiacente, grazie alla stretta cooperazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale nella persona del Soprintendente Margherita Eichberg e del funzionario Rossella Zaccagnini e l’Istituto Comprensivo nella persona del Dirigente Brigida Di Marcello. L’evento ha il supporto di Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Cerveteri. L’apertura ufficiale del Festival, prevista per martedì 26 maggio alle ore 10:00, sarà un appuntamento imperdibile di grande impatto istituzionale e culturale: vedrà la straordinaria partecipazione di Elena Anticoli De Curtis, nipote del grandissimo Totò, che interverrà in veste di madrina ufficiale, portando l’eredità artistica e il fascino di una delle famiglie più importanti del cinema e del teatro italiano. La madrina terrà a battesimo questa edizione insieme alla partecipazione degli alunni della secondaria dell’I.C. Cena. A partire dal pomeriggio del 26 fino al venerdì 29 maggio i giovanissimi alunni degli Istituti Comprensivi di Cerveteri: Cena, Salvo D’Acquisto e Marina di Cerveteri, metteranno in scena diversi spettacoli incentrati sulla storia del territorio e la mitologia. Gli studenti non saranno semplici spettatori, ma protagonisti assoluti del programma, attraverso spettacoli preparati durante l’anno con il corso di Teatro realizzato dallo stesso De Angelis con ArcheoTheatron, che hanno unito la divulgazione storico letteraria alla freschezza della creatività giovanile. Focus importante del Festival infatti è il coinvolgimento attivo degli alunni delle scuole. Gli studenti animeranno la Necropoli del Sorbo con performance e visite guidate. I pomeriggi del Festival a partire dalle ore 18.30 saranno arricchiti da incontri con i massimi esperti del settore storico, archeologico e divulgativo e attesissime presentazioni editoriali, alcune delle quali moderate dalla giornalista Barbara Pignataro. Martedì 26 maggio interverrà il Prof. Giovanni Di Stefano (Università della Calabria) sul commercio del vino etrusco nella Sicilia greca, a seguire il Maestro d’Arte Ennio Tirabassi con un focus sulla tavola alla Banditaccia. Mercoledì 27 Egildo Spada (Economo e Responsabile dei Beni Ecclesiastici della Diocesi di Porto Santa Rufina) parlerà dei Santi Patroni ed Edoardo Bruni (Direttore del Museo del Mare di Noto) di Heritage Interpretation applicata ai beni culturali. Giovedì 28 l’etruscologa e Direttrice del Museo Etrusco di Vetulonia Simona Rafanelli racconterà dei “Principi Etruschi del Mare”, con letture affidate agli allievi dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage. Venerdì 29 sarà la volta del noto giornalista, autore, divulgatore televisivo e scrittore Cristoforo Gorno che presenterà il suo ultimo libro “Dioniso, il dio dei misteri” (Giunti Editore) promettendo un viaggio affascinante tra storia e archeologia. A seguire la Fondazione Anna Maria Catalano presenterà “Della Terra E Dell’Acqua, Il Paesaggio Si Racconta”. Il weekend del Festival continuerà a regalare momenti di grande approfondimento. Sabato 30: dopo una mattinata dedicata alla visita del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, il pomeriggio vedrà la conferenza dell’archeologo e Direttore del Polo Museale Civico di Santa Marinella Flavio Enei sui paesaggi di epoca etrusca a Caere. Subito dopo, la docente Paola Scarpa presenterà il suo libro “Pensieri Riversi” (Edizioni Universo), impreziosito dalle letture degli allievi dell’Academy. Per tutta la durata del Festival (tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00), saranno presenti delle aree espositive dedicate all’Editoria: Edizioni Universo, Archeologia Viva, Giunti Editore. Ceramica: Pithos Ancient Reproductions, maestro Ennio Tirabassi. Moda: Teresa Venuto Riccardi. Fotografia: Valerio Faccini, Luigi Catalano, Dino Frattari, Biagio Tamarazzo, Mauro Zibellini. Pittura: Giuliano Gentile. Allestimento Etrusco: Associazione “I Rasenna” abiti di scena di Manola Migliorini. Sabato 30 maggio ore 17.00 inoltre sarà presente la Casa Editrice Effigi Luis Contenebra Autore della Tuscia. Il Festival consolida la collaborazione ultratrentennale con partner d’eccellenza come la rivista ArcheologiaViva, tourismA (con il direttore Piero Pruneti) e il Firenze ArcheoFilm Festival, confermando la sua vocazione di evento di punta per il turismo culturale e la valorizzazione dei Beni Culturali in Italia. Riprese video e foto Associazione FotografiAmo e Dream Now.