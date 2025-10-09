Teatro De’Servi, Giobbe Covatta – 70 Riassunto delle puntate precedenti

Dal 16 al 19 ottobre a Roma

Alla soglia dei 70 anni di vita e 40 anni di carriera, Giobbe Covatta festeggia con “70 Riassunto delle puntate precedenti”, una “abbuffata” dei suoi pezzi storici e meno storici, dal 16 al 19 ottobre al Teatro de’ Servi di Roma.

Il menu dello spettacolo prevede una degustazione di prodotti tipici del comico napoletano: religione, ambiente, ecologia, donne, terzo mondo, vecchiaia, il tutto è condito con un’abbondante dose di ironia e cotto a fuoco vivo in un crogiolo forgiato nel Sud Italia tenendo conto dell’intero Sud del mondo.

Gli ingredienti dello show sono tutti freschi perché́ incredibilmente non hanno nessuna scadenza, tanto da sembrare addirittura futuribili.

Si narra il percorso fatto dallo “cheff” per arrivare all’uso sapiente delle sue ricette e all’amore per le tematiche sociali affrontate sempre con la leggerezza di un’intelligente comicità̀, tratto distintivo dell’intera produzione artistica dell’artista.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it