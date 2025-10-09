CommediaRoma

Teatro De’Servi, Giobbe Covatta – 70 Riassunto delle puntate precedenti

Redazione Roma
Redazione Roma
63

Dal 16 al 19 ottobre a Roma

Alla soglia dei 70 anni di vita e 40 anni di carriera, Giobbe Covatta festeggia con “70 Riassunto delle puntate precedenti”, una “abbuffata” dei suoi pezzi storici e meno storici, dal 16 al 19 ottobre al Teatro de’ Servi di Roma.
Il menu dello spettacolo prevede una degustazione di prodotti tipici del comico napoletano: religione, ambiente, ecologia, donne, terzo mondo, vecchiaia, il tutto è condito con un’abbondante dose di ironia e cotto a fuoco vivo in un crogiolo forgiato nel Sud Italia tenendo conto dell’intero Sud del mondo.
Gli ingredienti dello show sono tutti freschi perché́ incredibilmente non hanno nessuna scadenza, tanto da sembrare addirittura futuribili.
Si narra il percorso fatto dallo “cheff” per arrivare all’uso sapiente delle sue ricette e all’amore per le tematiche sociali affrontate sempre con la leggerezza di un’intelligente comicità̀, tratto distintivo dell’intera produzione artistica dell’artista.

 

INFORMAZIONI GENERALI
Teatro de’ Servi
Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma
Per informazioni e biglietti:
tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

You Might Also Like

Auditorium Parco della Musica, Las Estrellas
Piccolo Eliseo, l’umanità instabile di “Cous Cous Klan”
Elevati e Lavati. Storie d’amore in ascensore
Teatro Ambra Jovinelli, Silvio Orlando in Tutta la vita davanti a sé
La banalità dell’amore
Condividi questo articolo
Articolo precedente Teatro Prati, Coppie
Articolo successivo ULTRA REF presenta DANCING DAYS

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

MArteLive, MArteLive Connect
Festival/Rassegna Roma
ULTRA REF, ANNI LUCE
Festival/Rassegna Roma
ULTRA REF presenta DANCING DAYS
Festival/Rassegna Roma
Teatro De’Servi, Giobbe Covatta – 70 Riassunto delle puntate precedenti
Commedia Roma