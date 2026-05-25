IL PIANISTA FILIPPO GORINI IN RESIDENZA A RAVENNA FESTIVAL

Quattro i concerti – il primo il 28 maggio al Teatro Comunale di Russi – nel mese di residenza

Che differenza passa tra il recital di un grande interprete e una costellazione di concerti e incontri e lezioni di quello stesso interprete in una città, nello spazio di qualche settimana? Tra un singolo ascolto e la possibilità di stabilire un “contatto” dentro e oltre la musica? Insomma, tra un concerto e una “residenza”? La risposta si può trovare e sperimentare nel cartellone di Ravenna Festival dove spiccano – novità assoluta di questa 37° edizione – ben tre progetti di artisti, appunto, “in residenza”: Filippo Gorini, Giovanna Baviera e il coro da camera Vikra. Il primo è protagonista dell’esperienza più innovativa e più lunga: iniziata in questi giorni, il 20 maggio, terminerà il prossimo 20 giugno.

Un mese intero scandito da ben quattro concerti: il primo, il 28 maggio al Teatro Comunale di Russi (alle 21.30) prevede in programma due straordinarie opere di Robert Schumann, Arabeske in do maggiore op. 18 e i pezzi caratteristici raccolti sotto il titolo di Davidsbundlertänze op. 6, alle quali l’interprete affiancherà la “Sonata Portland” composta per lui da Michelle Agnes Magalhaes. A questo primo seguiranno i recital del 5 giugno alla Loggetta Lombardesca, poi, tre giorni dopo, dell’8 giugno ai Chiostri Danteschi e del 16 giugno al Museo Baracca di Lugo (disponibile un carnet a 50 Euro per assistere a tutti e quattro i concerti).

Una serie che testimonia la volontà di una presenza “diffusa” sul territorio, che inoltre non si limita alle sole occasioni di concerto, ma si arricchisce anche di momenti di confronto con studenti delle scuole e delle accademie, nonché di incontri con gli ospiti di ospedali o case di riposo. Del resto, è proprio questo il segno che sta caratterizzando la carriera di questo giovane musicista, che al suo attivo può vantare mentori quali Alfred Brendel e Mitsuko Uchida e successi nelle più importanti sale del mondo, dalla Scala di Milano alla Konzerthaus di Berlino, fino alla Wigmore Hall di Londra; ma che al tempo stesso sta realizzando un progetto originale, “Sonata for 7 cities” che dal 2025 al 2027 lo vede impegnato in lunghe residenze in 7 grandi città nel mondo: da Vienna a Portland, da Città del Capo a Hong Kong e Milano, fino al Sud America e al Giappone.

Questa sua residenza al Ravenna Festival – che in realtà ha per base Russi, il paese dei suoi nonni paterni – è l’occasione, come racconta Gorini stesso, «di fare il punto sul percorso fin qui compiuto nelle diverse “cities” già toccate, proponendo i programmi che lì sono maturati e le composizioni che ho commissionato proprio per le diverse mete». Ed è anche una nuova occasione per misurarsi oltre la performance concertistica. Per esempio, incontrando i ragazzi dell’IC “Baccarini” di Russi (27 maggio), poi gli ospiti di alcune case di cura come le RSA Rosa dei venti a Ravenna (29 maggio), Villa Verde a Cervia (3 giugno), e la Casa protetta Sassoli a Lugo (9 giugno). E soprattutto mettendo il proprio talento e la propria esperienza al servizio dei giovani musicisti del Conservatorio Verdi di Ravenna e dell’Accademia pianistica di Imola, secondo un articolato calendario di masterclass e lezioni.

Info: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

Biglietti: 22 Euro (ridotto 20 Euro)

Carta Giovani Nazionale (18-35 anni): sconto 50% su III settore; under 18: 5 Euro