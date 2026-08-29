Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 29 agosto al 6 settembre

I concerti all'Auditorium Parco della Musica
Dopo la pausa estiva torna la programmazione della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi dal 29 agosto al 6 settembre all’Auditorium Parco della Musica.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Sabato 29 agosto ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
Tony Pitony
Domenica 30 agosto ore 7
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
COSMO “La Fonte” _ Matinée Tour 2026
Lunedì 31 agosto ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
Wilco
A Tour with Wilco
SETTEMBRE
Martedì 1° settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Sitting
ANNULLATO
Bini
Martedì 1 settembre ore 21
Cavea
Paolo Ruffini
Din Don Down Alla ricerca di (D)io
Mercoledì 2 settembre ore 20.30
Roma Summer Fest 2026
Cavea
Alice canta Battiato
Mercoledì 2 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Sala Santa Cecilia
Hermanos Gutiérrez
Giovedì 3 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Sitting
Sal Da Vinci
Venerdì 4 e sabato 5 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Sitting
Fiorella Mannoia
in “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime salve”
Venerdì 4 settembre
Roma Summer Fest 2026
Sala Santa Cecilia ore 20
RINVIATO
Nicola Piovani
Domenica 6 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
IL TRE