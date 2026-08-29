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Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 29 agosto al 6 settembre

Redazione Roma
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I concerti all'Auditorium Parco della Musica

Dopo la pausa estiva torna la programmazione della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi dal 29 agosto al 6 settembre all’Auditorium Parco della Musica.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Sabato 29 agosto ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
Tony Pitony

Domenica 30 agosto ore 7
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
COSMO “La Fonte” _ Matinée Tour 2026

Lunedì 31 agosto ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
Wilco
A Tour with Wilco

SETTEMBRE

Martedì 1° settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Sitting
ANNULLATO
Bini

Martedì 1 settembre ore 21
Cavea
Paolo Ruffini
Din Don Down Alla ricerca di (D)io

Mercoledì 2 settembre ore 20.30
Roma Summer Fest 2026
Cavea
Alice canta Battiato

Mercoledì 2 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Sala Santa Cecilia
Hermanos Gutiérrez

Giovedì 3 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Sitting
Sal Da Vinci

Venerdì 4 e sabato 5 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Sitting
Fiorella Mannoia
in “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime salve”

Venerdì 4 settembre
Roma Summer Fest 2026
Sala Santa Cecilia ore 20
RINVIATO
Nicola Piovani

Domenica 6 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
IL TRE

Teatro Golden, Noi in quanto che…
laVerdi: Concerto di Riapertura
Pink Floyd sinfonici
Centro Commerciale Aura, La Fabbrica degli Eco Giocattoli
TRE UOMINI E UNA CULLA
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