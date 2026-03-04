Motodays 2026, al via la 14esima edizione

18 brand in prova, oltre 25 rappresentati e un mercato unico in Europa, dal 6 all'8 marzo alla Fiera di Roma

Dal 6 all’8 marzo 2026 Motodays – la manifestazione dedicata alle due ruote organizzata da Fiera Roma – torna a Fiera Roma per la sua 14ª edizione e si conferma uno degli appuntamenti chiave del calendario motociclistico nazionale ed europeo. Non solo esposizione, ma piattaforma commerciale strategica collocata all’inizio della stagione, nel territorio che rappresenta oggi il mercato urbano più rilevante d’Europa per volumi di immatricolato: la provincia di Roma conta circa 800.000 veicoli registrati, un dato che rende la manifestazione un acceleratore naturale per il business delle due ruote.

L’edizione 2026 vedrà 18 marchi protagonisti delle prove dinamiche e oltre 25 brand complessivamente rappresentati, distribuiti nei padiglioni 2, 3, 4, 5 e 6 e nelle ampie aree esterne dedicate alle demo ride su strada e all’off-road. Tra i player principali spiccano Honda, Ducati e Yamaha, con una presenza articolata tra esposizione e test ride. Honda sarà partner di primo piano con un intero padiglione dedicato alle novità del marchio. Ducati porterà una flotta di 25 moto complessive tra interno ed esterno, mentre Yamaha conferma una presenza strutturata con prove su strada dedicate.

Accanto ai grandi nomi, il segmento premium vedrà protagonisti Triumph, Moto Guzzi, Aprilia e Kawasaki, insieme a Royal Enfield, Zontes, Indian, Polaris, Peugeot, SYM e altri marchi strategici per il mercato italiano. CF Moto e Voge saranno presenti attraverso la rete dealer, mentre Talaria animerà il Padiglione 3 con un’arena dedicata all’elettrico. Un parterre solido in un contesto europeo complesso, con mercati come Germania, Francia e Regno Unito in contrazione, che conferma la forza della piazza romana.

Motodays è anche contenuti e community. Il claim “Young Riders, You’re Welcome!” si traduce in un programma concreto per le nuove generazioni: un’intera area demo e formazione sarà riservata ai prodotti Ohvale con la Young Academy e la presenza di Simone Corsi, ci saranno poi l’arena Talaria Ride Life per l’elettrico, il corso Under 30 di guida sicura e una giornata di edutainment che coinvolgerà oltre 3.000 studenti insieme a Polizia Stradale, FMI, ACI, Agenzia per la Mobilità e DEKRA.

In questo contesto si inserisce il ruolo centrale della Federazione Motociclistica Italiana. «Siamo pronti per un’edizione di Motodays che vedrà la Federazione Motociclistica Italiana protagonista dell’evento. Proporremo numerose attività pensate per ogni tipo di motociclista e per avvicinare i più giovani al nostro mondo. Tra queste corsi di guida, educazione stradale, competizioni e presentazioni istituzionali. Roma e il centro-sud Italia hanno un bacino di pubblico e di appassionati molto importante quindi dobbiamo sfruttare anche questa occasione per promuovere il motociclismo», dichiara Giovanni Copioli, Presidente FMI-Federazione Motociclistica Italiana.

Anche la Croce Rossa Italiana sarà presente all’evento, con delle attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale rivolte ai giovani, tramite visori che simulano lo stato di ebbrezza. Presenti inoltre attività di divulgazione di primo soccorso, manovre salvavita e donazione del sangue, con la collaborazione del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

Sul palco centrale del Padiglione 4 spazio ai grandi momenti istituzionali e simbolici. Sabato 7 marzo, dalle 12 alle 13, verrà assegnato il Premio Moto Europa, riconoscimento annuale indetto da UIGA – Unione Italiana Giornalisti Automotive – che premia la moto più interessante per il mercato dell’Unione Europea. La vincitrice sarà scelta tra cinque finaliste esposte in fiera attraverso il voto combinato del pubblico e di una giuria di giornalisti specializzati, unendo così appassionati ed esperti del settore.

Sempre sul palco, la terza edizione degli “Award Fiamma & Laura”, dedicati alle professioniste del motociclismo. Il riconoscimento, intitolato a Laura Melidoni e Fiammetta La Guidara, figure indimenticate della comunicazione legata ai motori, è realizzato in collaborazione tra Motodays, Moto Sprint e In Moto e rappresenta un momento di valorizzazione concreta del talento femminile nel settore.

Tra le presenze istituzionali, anche l’Esercito Italiano, che porterà in fiera un racconto completo tra tradizione e innovazione. Presso lo stand dedicato sarà possibile ammirare motociclette storiche provenienti dal Museo della Motorizzazione Militare e le iconiche Cagiva, accanto a mezzi di ultima generazione come moto elettriche, quad e Light Tactical All Terrain Vehicles impiegati dalle Forze Speciali. Il pubblico potrà inoltre vivere esperienze immersive grazie ai simulatori di guida moto e di pilotaggio dell’elicottero Mangusta, oltre a interagire con il cane robot Q-UGV “Cesare”. Presso l’info point, uomini e donne dell’Esercito illustreranno ai giovani le opportunità di reclutamento e l’impegno quotidiano al servizio della collettività.

Confermati il programma sportivo off-road con la Massenzio Battle nell’area pista Nord, le demo ride su strada e su sterrato, le aree gaming, il Creative Lab e l’area “Classic in Roma”, che celebrerà anche gli 80 anni della Vespa.

«Motodays non è soltanto una fiera motociclistica: è una piattaforma strategica collocata nel primo mercato urbano d’Europa per volumi di veicoli immatricolati -, dichiara Fabio Casasoli, Amministratore Unico di Fiera Roma -. Roma offre un contesto unico e Fiera Roma garantisce infrastrutture, spazi integrati e aree esterne che permettono prove dinamiche in piena sicurezza. In un momento delicato per il mercato europeo, Motodays riafferma la propria storicità e la capacità di essere un acceleratore reale per l’industria e per la community motociclistica. È da qui che parte la stagione».

Motodays 2026 si terrà venerdì 6 marzo (9-19), sabato 7 marzo (9-20) e domenica 8 marzo (9-18) presso Fiera Roma, Ingresso Est, viale Alexandre Gustave Eiffel.

Info e biglietti: www.motodays.it