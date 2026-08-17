Montello è Jazz: Baritube, Plankensteiner in concerto

Giovedì 20 agosto a Villa Wassermann di Giavera del Montello, Montello è Jazz ospita Helga Plankensteiner con Glauco Benedetti alla tuba e Daniele Patton alla batteria.

della sassofonista Helga Plankensteiner, sul palco per Montello è Jazz 2026. Accanto a lei, Glauco Benedetti alla tuba e Daniele Patton alla batteria, in un organico insolito che affida a tre soli strumenti un repertorio di composizioni originali scritte dagli stessi musicisti.

Il progetto prosegue la ricerca di Plankensteiner su repertori e formazioni non convenzionali. Il trio affronta un programma scritto appositamente per questo organico, mettendo in dialogo il registro profondo del sax baritono con quello della tuba e con la componente ritmica della batteria.

Helga Plankensteiner, Glauco Benedetti e Daniele Patton

Sassofonista altoatesina specializzata nel sax baritono, Helga Plankensteiner ha studiato sassofono classico al Conservatorio di Innsbruck con Florian Bramböck e jazz al Conservatorio di Trento. Nel 2009 è stata indicata dalla rivista Musica Jazz tra i dieci migliori nuovi talenti italiani e nello stesso anno è stata chiamata da Carla Bley a far parte della sua big band. Nel 2018 ha ricevuto il Jazzpreis der Stadt Innsbruck. Nel corso della carriera ha dato vita a formazioni originali come Barionda, quartetto di quattro sassofoni baritoni, e Plankton, con cui ha riletto in chiave jazzistica la Winterreise di Schubert, oltre a dedicare un progetto alla musica di Jelly Roll Morton.

Completano il trio Glauco Benedetti, tubista attivo tra ambito lirico-sinfonico e jazz, con collaborazioni che spaziano da Mauro Ottolini e Fabrizio Bosso a Dan Kinzelman, e Daniele Patton, batterista trentino formatosi tra il Conservatorio di Trento e la Sibelius Academy di Helsinki.

Villa Wassermann, la cornice del concerto

Il concerto si svolge a Villa Wassermann, complesso settecentesco fatto edificare intorno al 1750 dalla famiglia Meneghetti in un’area verde ai piedi del Montello. Passata di proprietà ai Vianello Chiodo e poi ai Galanti, la villa prese il nome attuale in seguito al matrimonio tra Elsa Vianello Chiodo, detta Letizia, e un esponente della famiglia Wassermann. Dal 2007 è proprietà del Comune di Giavera del Montello, che la utilizza come sede di rassegne, corsi e manifestazioni culturali.

Montello è Jazz: il sostegno delle istituzioni

«Ospitare il concerto del 20 agosto nella prestigiosa cornice di Villa Wassermann rappresenta per il nostro Comune un’importante occasione per promuovere uno dei luoghi simbolo di Giavera e offrire alla cittadinanza e ai visitatori un evento che coniuga musica, cultura e valorizzazione del patrimonio locale. – dichiara Valentina Longo, Assessore alla Cultura del Comune di Giavera del Montello – La sinergia costruita negli anni tra le Amministrazioni comunali, insieme all’impegno di Nusica.org, rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione istituzionale possa generare valore aggiunto, mettendo in rete competenze, risorse e luoghi simbolo del territorio per costruire un’offerta culturale sempre più qualificata e riconoscibile»

Montello è Jazz è organizzato da nusica.org insieme ai Comuni di Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia e Volpago del Montello, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto e con il sostegno di Azienda Agricola Loredan Gasparini e CentroMarca Banca.

Montello è Jazz: informazioni e biglietti

€ 3,00 + commissioni online

€ 5,00 in loco (fino a esaurimento posti)

Prevendita online:

oooh.events

I biglietti saranno inoltre disponibili in loco la sera dell’evento, fino a esaurimento posti.

In caso di maltempo:

Consultare i canali social ufficiali per eventuali variazioni di sede:

Facebook: Montello è Jazz

Instagram: @montello.e.jazz

Contatti:

montelloejazz@nusica.org

+39 327 4610693

www.nusica.org/web/festival/montello-jazz/