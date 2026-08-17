Treviso

Montello è Jazz: Baritube, Plankensteiner in concerto

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Montello è Jazz 2026 – Baritube, Helga Plankensteiner

Giovedì 20 agosto a Villa Wassermann di Giavera del Montello, Montello è Jazz ospita Helga Plankensteiner con Glauco Benedetti alla tuba e Daniele Patton alla batteria.

della sassofonista Helga Plankensteiner, sul palco per Montello è Jazz 2026. Accanto a lei, Glauco Benedetti alla tuba e Daniele Patton alla batteria, in un organico insolito che affida a tre soli strumenti un repertorio di composizioni originali scritte dagli stessi musicisti.

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Il progetto prosegue la ricerca di Plankensteiner su repertori e formazioni non convenzionali. Il trio affronta un programma scritto appositamente per questo organico, mettendo in dialogo il registro profondo del sax baritono con quello della tuba e con la componente ritmica della batteria.

Helga Plankensteiner, Glauco Benedetti e Daniele Patton

Sassofonista altoatesina specializzata nel sax baritono, Helga Plankensteiner ha studiato sassofono classico al Conservatorio di Innsbruck con Florian Bramböck e jazz al Conservatorio di Trento. Nel 2009 è stata indicata dalla rivista Musica Jazz tra i dieci migliori nuovi talenti italiani e nello stesso anno è stata chiamata da Carla Bley a far parte della sua big band. Nel 2018 ha ricevuto il Jazzpreis der Stadt Innsbruck. Nel corso della carriera ha dato vita a formazioni originali come Barionda, quartetto di quattro sassofoni baritoni, e Plankton, con cui ha riletto in chiave jazzistica la Winterreise di Schubert, oltre a dedicare un progetto alla musica di Jelly Roll Morton.

Completano il trio Glauco Benedetti, tubista attivo tra ambito lirico-sinfonico e jazz, con collaborazioni che spaziano da Mauro Ottolini e Fabrizio Bosso a Dan Kinzelman, e Daniele Patton, batterista trentino formatosi tra il Conservatorio di Trento e la Sibelius Academy di Helsinki.

Villa Wassermann, la cornice del concerto

Il concerto si svolge a Villa Wassermann, complesso settecentesco fatto edificare intorno al 1750 dalla famiglia Meneghetti in un’area verde ai piedi del Montello. Passata di proprietà ai Vianello Chiodo e poi ai Galanti, la villa prese il nome attuale in seguito al matrimonio tra Elsa Vianello Chiodo, detta Letizia, e un esponente della famiglia Wassermann. Dal 2007 è proprietà del Comune di Giavera del Montello, che la utilizza come sede di rassegne, corsi e manifestazioni culturali.

Montello è Jazz: il sostegno delle istituzioni

«Ospitare il concerto del 20 agosto nella prestigiosa cornice di Villa Wassermann rappresenta per il nostro Comune un’importante occasione per promuovere uno dei luoghi simbolo di Giavera e offrire alla cittadinanza e ai visitatori un evento che coniuga musica, cultura e valorizzazione del patrimonio locale. – dichiara Valentina Longo, Assessore alla Cultura del Comune di Giavera del Montello – La sinergia costruita negli anni tra le Amministrazioni comunali, insieme all’impegno di Nusica.org, rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione istituzionale possa generare valore aggiunto, mettendo in rete competenze, risorse e luoghi simbolo del territorio per costruire un’offerta culturale sempre più qualificata e riconoscibile»

Montello è Jazz è organizzato da nusica.org insieme ai Comuni di Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia e Volpago del Montello, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto e con il sostegno di Azienda Agricola Loredan Gasparini e CentroMarca Banca.

Montello è Jazz: informazioni e biglietti

€ 3,00 + commissioni online
€ 5,00 in loco (fino a esaurimento posti)

Prevendita online:
oooh.events

I biglietti saranno inoltre disponibili in loco la sera dell’evento, fino a esaurimento posti.

In caso di maltempo:
Consultare i canali social ufficiali per eventuali variazioni di sede:
Facebook: Montello è Jazz
Instagram: @montello.e.jazz

Contatti:
montelloejazz@nusica.org
+39 327 4610693
www.nusica.org/web/festival/montello-jazz/

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ByGiuseppe Bettiol
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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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