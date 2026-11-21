All’interno della stagione di Fertili Terreni Teatri, arrivata con splendore al decimo anno di programmazione, va in scena presso l’Off Topic rinnovato, Primo Maggio, nuova produzione della longeva compagnia Tecnologia Filosofica, un ensemble artistico poliedrico e multidisciplinare che si muove da oltre vent’anni in Piemonte fra performance, danza, multimedialità e teatro artiginale. E proprio di questa splendida forma di Arte che ricama parola, immagine, emozione e rappresentazione scenica abbiamo la possibilità di assistere al Cubo teatro, ristrutturato e ampliato grazie ai fondi che hanno permesso a numerosi spazi della città di essere ammodernati e resi più accoglienti. In scena ciabatte rosa incorniciate da luce opalescente e per fondale un telo di proiezione bianco. Ed ecco apparire un quadro di Hopper sul fondale, il leitmotiv dell’opera e della drammaturgia, rappresentare tre donne dei quadri del famoso artista americano che prendono vita in monologhi sospesi fra onirica visione e surrealismo intimista, raccontando i loro universi sospesi e profondi mentre sullo sfondo la manifestazione e l’eco di rivoluzioni necessarie bussano alle porte del tempo e della storia. L’ingresso in scena del primo personaggio è visionario e sognante, con l’attrice che rotola come un rullo onirico e si issa in piedi alla ricerca di uno spazio di amore per se stessa, una giornata tutta per sé, un primo maggio che può riservare il tempo per prendersi cura della propria armonia, o della casa, ma anche per sistemare quelle incombenze fastidiose che da sempre reclamano di essere liquidate. Il tempo si erode così fra mille possibili opzioni, i lampi di pensieri che sbattono alla parete della memoria e con sorniona allegria l’ironia dolente del personaggio erompe sulla scena nell’interpretazione fantasiosa e spassosa della Brizzolara, che lavora con arguzia e sempre in sottrazione rappresentando con maestosa delicatezza un personaggio interrotto di infinita tenerezza e involontaria comicità. Si susseguono quindi altri due quadri, altre due donne immerse nella loro storia, in attesa di cambiare e trasformare la propria pensosa solitudine in un fiume in piena che stravolga il loro orizzonte opprimente e desolante. Il secondo personaggio, interpretato da una struggente e magnetica Raffaella Tomellini, è quello di un’ex attrice in stato depressivo, incapace di uscire di casa dopo anni a calcare le scene di teatri scabrosi di provincia, mentre l’ultimo, affidato nuovamente alle straordinarie capacità attoriali della Brizzolara, è quello di una moglie costretta a uscire dalla cerchia famigliare e a imbarcarsi un matrimonio violento, per sopravvivere al quale è obbligata a tenere a bada con la chimica un marito spregevole e alcolista. Deserti che cercano oasi, pioggia e torrenti, terre aride che hanno smarrito la strada per la rifioritura, la scelta dei quadri di Hopper e delle tre donne da parte dell’autrice ci porta in un mondo sospeso, gravido di possibilità, con passati ingombranti e dolorosi in attesa di trasformazione, mentre fuori la rivoluzione incalza ma non può vivificarle, perché sono lì ferme, rimaste a guardare fuori dalla finestra un mondo che corre mentre loro arrancano al palo, come cane alla catena, desiderose di liberarsi e cambiare pelle, ma impossibilitate a spiccare il volo perché le ali il passato gliele ha mozzate.

Visto il 18 novembre 2026

Cubo Tetaro – Torino

Primo Maggio

di Viridiana Casali

con Francesca Brizzolara e Raffaella Tomellini

luci di Agostino Nardella

regia Brizzolara – Tomellini

Produzione Tecnologia Filosofica – MIC

Coproduzione Comune di Turriaco, Comune di Gressan, Curious Industries, Ass. Donne contro la Discriminazione ODV di Ivrea, SPI – CGIL Coordinamento donne