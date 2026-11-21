Arriva anche a Torino, al Teatro Carignano, all’interno della stagione del Teatro Stabile di Torino, Incendi di Wajdi Mouawad, con la regia di Marco Lorenzi, che firma questa seconda rappresentazione dai testi dell’autore libanese, dopo la stupenda creazione di Come gli uccelli che gli valse un Premio UBU nel 2024 come Miglior nuovo testo straniero. Incendi, testo del 2003, una delle più conosciute e importanti opere di Wajdi Mouawad, è stata portata sul grande schermo nel 2010 da Denis Villeneuve con il titolo La donna che canta e ha debuttato in Italia nello stesso anno al Romaeuropa festival per la regia dello stesso Mouawad. In Incendi, alla morte della madre Nawal, i gemelli Jeanne e Simon ricevono dal notaio Hermile Lebel due lettere da consegnare a un padre creduto morto e a un fratello di cui ignoravano l’esistenza. Il loro viaggio verso il Medio Oriente si trasforma in un’indagine sul passato segreto della donna, segnato dagli orrori della guerra civile, dalla militanza e dalla prigionia. Come nell’Edipo re di Sofocle, la ricerca delle proprie origini diventa una discesa agli inferi in cui i figli devono ricomporre i frammenti di una verità familiare rimossa. A differenza della tragedia greca, però, è Nawal stessa a guidare postuma l’inchiesta, spingendo Jeanne e Simon a guardare in faccia l’abisso non per soccombere al destino, ma per spezzare la catena dell’odio. Il notaio Lebel accompagna i due giovani come una guida terrena e un moderno coro tragico verso una dolorosa ma necessaria consapevolezza. Nato in Libano, cresciuto in Francia e affermatosi in Québec, Wajdi Mouawad è il collante vivente tra cultura mediorientale e occidentale, capace di trasformare la propria esperienza di esilio in un teatro senza confini. La sua forza sta nell’innestare le ferite della storia contemporanea del Medio Oriente — guerre civili, massacri, esodi e conflitti identitari — sulle strutture portanti della drammaturgia occidentale, a partire dalla tragedia greca e da Shakespeare. Evitando spesso di nominare luoghi o fazioni reali, l’autore sottrae la cronaca alla dimensione locale per elevarla a mito universale, dove il dolore di una madre libanese o di due giovani cresciuti in Nord America rispecchia quello di Edipo, Antigone o Amleto. Attraverso una lingua francese attraversata dall’oralità e dalla poesia araba, lo spettatore occidentale smette di guardare il Medio Oriente come un altrove lontano e vi riconosce i propri stessi fantasmi familiari. Che racconti la Seconda guerra mondiale in Europa o i conflitti in Libano e Israele, Mouawad dimostra che i meccanismi della memoria, del trauma ereditato e del bisogno di appartenenza sono identici ovunque. I suoi personaggi, spesso sospesi tra due mondi, rivelano che al di là di bandiere, lingue e religioni siamo tutti uguali perché universalmente umani, uniti dalla stessa urgenza di dare un nome al passato e scegliere la parola e il perdono per spezzare la catena dell’odio. Lorenzi si avvale della traduzione di Monica Capuani e resta fedele all’opera dell’autore Libanese, ma genera un dispositivo rappresentativo multimediale con l’uso del video in scena proiettato su di un tulle sovrapposto al proscenio insieme ad uno schermo applicato a mezz’altezza. Una cinepresa sull’americana centrale riprende la scena dall’alto, mostrando agli spettatori una prospettiva di senso in meraviglia, e l’utilizzo da parte degli attori di una camera a mano duplica e amplifica ciò che accade, consentendo di estendere dal vivo lo spazio di visione e azione. Insieme all’evocazione cinematografica del montaggio scenico visivo e sonoro, l’uso del video in scena rappresenta una delle peculiarità del teatro di Marco Lorenzi e del Mulino di Ampeto che da sempre conducono una ricerca rigorosa dell’integrazione del mezzo filmico in teatro. Una pedana girevole su cui gli attori camminano, agiscono, si immobilizzano, consente una messa in scena su linee temporali e di racconto sovrapposte e frammentate, ma che mantengono una chiara sequenzialità narrativa che incolla lo spettatore alla poltrona e lo traghetta con fade in e fade out progressivi, stacchi in asse accompagnati da esplosioni sonore laceranti e l’utilizzo di segni visivi extradiegetici attraverso la ricerca dei due giovani protagonisti. Filippo Dini è strepitoso nei panni del notaio Lebel, Barbara Mazzi è delicata e ruggente dando corpo e voce alla razionale Jeanne e il Simon di Elio D’alessandro scuote e strappa dall’anima la rabbia di ciascuno divorando la scena con la sua presenza dolcemente irruente. Ma un plauso speciale va a Frédérique Loliée, il baricentro emotivo e tragico dello spettacolo, interpretando Nawal (in età adulta e anziana, mentre Sara Verteramo ne veste i panni da giovane) e Nazira, la nonna che le impone il giuramento fondativo di imparare a leggere, scrivere, contare e parlare. La sua presenza scenica e la sua intonazione franco-italiana portano direttamente sul palco la matrice francofona dell’opera originale di Mouawad, accentuando la dimensione di esilio, sradicamento e attraversamento tra mondi diversi. Se nell’Edipo re di Sofocle la scoperta della verità conduce all’accecamento, in Incendi l’impatto con l’indicibile precipita Nawal in un silenzio assoluto e impenetrabile. Il mutismo non è però una resa, bensì l’unica risposta possibile di fronte a un orrore che eccede il linguaggio, una sospensione necessaria prima che la parola possa finalmente tornare sotto forma di lettere, verità condivisa e perdono per i figli. In un momento storico segnato dal ritorno brutale dei conflitti in Medio Oriente e dall’urgenza di interrogarsi sulle radici dell’odio, Incendi si impone come un’opera dolorosamente necessaria, capace di ricordarci che solo attraversando la memoria e il dolore dell’altro si può interrompere la spirale della vendetta. È proprio questa tensione civile a guidare da sempre la ricerca di Marco Lorenzi e de Il Mulino di Amleto, compagnia attenta a portare in scena testi che parlano direttamente al nostro presente. La loro regia non si limita a restituire la potenza della parola di Mouawad, ma la amplifica attraverso un linguaggio scenico contemporaneo e multimediale — fatto di telecamere in diretta, proiezioni, musica dal vivo e visioni cinematografiche — trasformando il teatro in uno spazio vivo di consapevolezza collettiva.

Visto il 20 novembre 2026

Teatro Carignano – Torino

Incendi

di Wajdi Mouawad

traduzione Monica Capuani

con Frédérique Loliée, Filippo Dini

e con Aleksandar Cvjetkovic, Elio D’alessandro, Gennaro Di Biase, Giovanni Drago, Barbara Mazzi, Emilia Piz, Sara Verteramo

regia Marco Lorenzi

scene e regia video Daniele Spanò

costumi Alessio Rosati

disegno luci Umberto Camponeschi

disegno del suono Massimiliano Bressan

regista assistente Lorenzo De Iacovo

Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale