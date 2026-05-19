Domenica 24 maggio dalle 19

Arcoscenico chiude la Stagione Teatrale a Cava de’ Tirreni con “C’est la vie, William”.

Domenica 24 maggio dalle 19 al teatro Il Piccolo di Cava in Piazza Vittorio Emanuele III a Cava de’ Tirreni, l’ultimo appuntamento della Stagione teatrale organizzata dall’Associazione Arcoscenico. La compagnia organizzatrice chiude la fortunata Stagione con un teso inedito scritto da Luigi Sinacori, C’est la vie, William: un viaggio onirico, rarefatto, nella ricerca spasmodica, a tratti ossessiva, dell’amore. Dove possiamo arrivare, con le nostre azioni, pur di attrarre a noi la persona amata? Cosa possiamo sacrificare per difendere il nostro amore da pericoli esterni? Basta l’amore, a renderci liberə? Al termine dello spettacolo ci sarà la cerimonia di premiazione della Stagione. Verranno assegnati i premi alla miglior attrice, al miglior attore, al miglior spettacolo e alla miglior regia scelti dalla Giuria popolare, e il Premio della Critica scelto dalla Giuria Arcoscenico. Diverse le opzioni di acquisto biglietto: intero, ridotto per Under 25 e Over 70, e la nuova possibilità Affitta una fila, per sconti comitiva a chi prenota in gruppo i singoli spettacoli. Al termine dello spettacolo sarà già possibile pre-ordinare l’abbonamento per la Stagione successiva, che partirà tra ottobre e novembre 2026.

Anche in questo ultimo appuntamento Arcoscenico ricorderà la campagna per l’eliminazione della violenza di genere Posto Occupato, promossa dalla prof.ssa Concetta Lambiase, riservando un simbolico posto vuoto per una donna vittima di violenza.

Info e prenotazioni sui canali social Associazione Arcoscenico Cava de’

Tirreni o presso la libreria Centopagine, in c.so Umberto I a Cava de’ Tirreni.