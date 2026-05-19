Il teatro entra nei luoghi.

E i luoghi tornano a vivere. Viaggi teatrali, storie immerse nella città,

esperienze da attraversare insieme.

Cari amici, Firenze è fatta di storie da attraversare. La Compagnia delle Seggiole continua a portare il teatro dentro i luoghi della città: chiostri, basiliche, palazzi storici, spazi monumentali e ambienti che tornano a vivere attraverso il racconto e la presenza degli spettatori. I prossimi appuntamenti ci accompagneranno tra arte, memoria, musica e potere: il 24 maggio torneremo a Santo Spirito con una conversazione impossibile dedicata a Michelangelo, preceduta da visite guidate straordinarie alla Sala del Capitolo, al Chiostro, agli affreschi del Poccetti e al celebre Crocifisso ligneo di Michelangelo. Continua inoltre il grande interesse del pubblico per La Congiura dei Pazzi, tanto che è stata aperta una replica straordinaria alle ore 19.30 di sabato 30 maggio. Il mese si concluderà poi con NETTARE DI…VINO, una serata tra degustazioni, musica e suggestioni teatrali dedicata al vino e alla convivialità. A giugno torneremo invece nello straordinario scenario di Villa Bardini con Frida Kahlo: il ritratto spezzato, il viaggio teatrale dedicato alla grande artista messicana tra musica dal vivo, pittura e passioni che prendono vita sulla scena.

24 MAGGIO · SANTO SPIRITO Conversazione (in)credibile con Michelangelo Un dialogo impossibile con Michelangelo Buonarroti tra arte, inquietudine e visione umanista, negli spazi monumentali di Santo Spirito. Prima di ciascuna replica sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata straordinaria della Sala del Capitolo, del Chiostro di Santo Spirito, degli affreschi del Poccetti e del celebre Crocifisso ligneo di Michelangelo. Visite guidate alle ore 15.30 e 16.30 Visite guidate alle ore 15.30 e 16.30 Prenota →

29–30 MAGGIO · PALAZZO MEDICI RICCARDI La Congiura dei Pazzi Un viaggio teatrale immersivo nei luoghi del potere mediceo, tra congiure, tradimenti e tensioni politiche che cambiarono il volto della Firenze rinascimentale. Visto il grande interesse del pubblico, è stata aperta anche una replica straordinaria alle ore 19.30 di sabato 30 maggio. Scopri di più →

28 MAGGIO · COOKING IN FLORENCE NETTARE DI…VINO Una serata dedicata al vino, alla convivialità e al piacere del racconto: letture radiofoniche, musica e suggestioni teatrali per celebrare la bevanda che attraversa da millenni la storia dell’uomo. Tra atmosfere ironiche, poetiche e boccaccesche, il pubblico sarà accompagnato in una conversazione teatrale dedicata al “nettare” simbolo di memoria, spiritualità e condivisione. Cena buffet con degustazione di vini e spettacolo

Cooking in Florence – Via Lapo Castiglionchio 8, FIRENZE

Ore 20.00

Cena + spettacolo: 50 euro Cena buffet con degustazione di vini e spettacoloCooking in Florence – Via Lapo Castiglionchio 8, FIRENZEOre 20.00Cena + spettacolo: 50 euro Prenota ora →

10–11 GIUGNO · VILLA BARDINI Frida Kahlo: il ritratto spezzato Dopo il successo dello scorso anno, torna a Villa Bardini lo spettacolo con musica e canzoni dedicato a Frida Kahlo, scritto da Fiammetta Perugi con la regia di Sabrina Tinalli. Un viaggio teatrale intenso e visionario tra pittura, emozioni e musica dal vivo, dove i quadri dell’artista messicana prendono vita sulla scena in un racconto sospeso tra dolore, passione, arte e resistenza. Villa Bardini – Costa San Giorgio 2, FIRENZE

Ore 21.15 Villa Bardini – Costa San Giorgio 2, FIRENZEOre 21.15 Informazioni e biglietti →

VOLENTIERI SEGNALIAMO Le Grand Théâtre de Dieu L’11 giugno 2026 alle ore 20.00 il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ospiterà Le Grand Théâtre de Dieu, concerto dedicato agli splendori del barocco sacro francese nel tricentenario di Michel-Richard de Lalande. Sul podio Samuele Lastrucci alla guida de I Musici del Gran Principe, in un programma che attraversa le grandi pagine della spiritualità musicale francese tra Seicento e Settecento. Teatro del Maggio – Auditorium

Ore 20.00 Teatro del Maggio – AuditoriumOre 20.00 Scopri il concerto →